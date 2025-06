Ce joyau européen est une destination à la mode mais seuls les locaux connaissent son terrible secret

Cette perle à 3 heures de Paris attire de plus en plus de touristes séduits par ses plages paradisiaques. Mais derrière la carte postale se cache une autre réalité...

Avec ses eaux cristallines et son charme préservé, cette ville est rapidement devenue une des destinations touristiques les plus en vogue ces dernières années. Elle a même été citée parmi les joyaux secrets du Vieux continent selon un palmarès publié en 2024 par European Best Destination.

L'endroit a effectivement de l'allure et attire les touristes en quête de photos idylliques. Pas étonnant que certains la comparent aux plus beaux bords de mer du monde, des Seychelles à Bora Bora en passant par Hawaï. Ce petit paradis des amateurs d'Instagram se nomme Primosten, en Croatie. Nichée entre Šibenik et Trogir, cette ancienne île reliée au continent au 16e siècle séduit les visiteurs avec ses ruelles escarpées, ses points de vue époustouflants et surtout, son littoral splendide qui s'étend sur près de 20 kilomètres.

Problème : Primosten ne possédait à l'origine quasi aucune plage naturelle, les côtes étant essentiellement rocheuses comme sur une grande partie du littoral de la région, la Dalmatie en Croatie. Avec l'essor du tourisme à partir des années 60, il a fallu s'adapter pour accueillir toujours plus de vacanciers rêvant de s'étendre sur le sable fin. "Ici, tout était rocher", confirme le maire Stipe Petrina, interrogé récemment par l'AFP. Dès lors, d'importants travaux ont été menés pour aplanir le rivage et ajouter du sable.

Ce "rechargement" artificiel des plages s'est accéléré depuis 2010 sous l'impulsion de la mairie qui y voit un enjeu capital. "Vous ne pouvez pas avoir 15 000 touristes et une plage qui ne peut en accueillir que 2 000", justifie l'édile. Des graviers finement concassés et des galets prélevés ailleurs sont déversés chaque printemps pour étendre la surface, quitte à détruire l'écosystème local.

Car si le tourisme génère une manne financière colossale pour la Croatie, ce bétonnage à outrance du littoral inquiète les défenseurs de l'environnement. "Nous sommes en train de rendre notre côte artificielle, à grande échelle", s'alarme Dalibor Carevic, professeur en génie côtier. Surtout, ces plages artificielles restent précaires face à la montée des eaux et à la multiplication des tempêtes liées au réchauffement climatique. À terme, coincées entre les constructions et la mer qui avance, elles pourraient tout bonnement disparaître.

Primosten incarne ainsi à lui seul le paradoxe et le dilemme de nombreuses stations balnéaires croates, tiraillées entre le développement touristique important de ces dernières années et la préservation de l'environnement. Derrière la mode et le flux de touristes qui grossit d'année en année, les rives de l'Adriatique pourraient bien à terme se transformer en décor de carton-pâte.