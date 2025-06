Moins de monde qu'à Santorin et une chambre à 50 euros : cette destination offre des kilomètres de plages à petits prix

Cette petite ville grecque encore méconnue rivalise avec les plus belles îles en proposant des plages paradisiaques et des logements à prix doux. Un spot à découvrir cet été pour des vacances ensoleillées sans se ruiner.

Si l'on vous dit "vacances en Grèce", il y a de fortes chances que vous citiez Athènes, Santorin, Mykonos, la Crète, Naxos ou de petites îles des Cyclades. Alors que la Grèce est surtout réputée pour ses îles paradisiaques, voici une destination encore confidentielle qui mérite pourtant le détour.

Il faut pour cela davantage se rendre sur la côte ouest de la Grèce continentale, face à l'île de Corfou. Avec ses ruelles colorées, son petit port animé et sa citadelle vénitienne dominant la mer Ionienne, la petite ville a des airs de carte postale. Les amoureux de farniente seront comblés par les nombreuses plages paradisiaques à proximité, souvent moins bondées que celles des îles stars grecques. Des criques secrètes aux grandes étendues de sable fin, il y en a pour tous les goûts !

La plus réputée est sans conteste Valtos, une immense plage de 3 km aménagée gratuitement avec parasols et transats. Les sportifs préfèreront Lichnos et ses falaises plongeantes ou à proximité la plus renommée Sarakiniko et ses eaux cristallines. La forme de la côte lui confère un côté paisible avec des eaux turquoise peu profondes, des galets blancs et une petite colline peuplée de pins. Elle est devenue au fil des ans un spot très couru et mieux vaut la visiter le matin pour profiter d'une baignade au calme. Pour les amateurs de coins plus tranquilles, cap sur les petites criques d'Alonaki Fanariou ou Piso Kryoneri, des spots préservés aux allures de bout du monde.

Ce petit bout de paradis, c'est Parga et son autre atout intéressera plus d'un touriste : son excellent rapport qualité-prix comparé aux îles grecques huppées ! Selon les experts locaux, vous pourrez dénicher des hébergements sur Airbnb dès 50 euros la nuit, loin de la frénésie et des tarifs prohibitifs de Santorin ou Mykonos en haute saison. Nous avons d'ailleurs fait le test et trouvé une chambre double en plein cœur de l'été pour une semaine complète à 70 euros la nuit. Même chose au moment de passer à table : les tavernes et restaurants locaux servent une cuisine simple mais savoureuse à base de poissons frais, pour une addition souvent très raisonnable.

Facile d'accès depuis l'aéroport de Prévéza à seulement une heure de route, Parga permet de profiter d'un avant-goût d'îles grecques sans passer des heures en ferry. Son atmosphère paisible en fait une destination idéale pour un séjour dépaysant à moindre coût. Si vous rêvez de plages dignes des Caraïbes et de villages typiques sans vous ruiner, Parga peut donc être une excellente option pour vos prochaines vacances en Grèce !