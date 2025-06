Jusqu'à 750 euros d'amende : ces lunettes de soleil sont interdites et de nombreux touristes vont se faire surprendre

Dans cette destination particulièrement fréquentée l'été, les autorités ont commencé à frapper très fort.

Lunettes de soleil, sac à main mais aussi petits souvenirs... Voici les produits qui, sur les plages et les rues animées de Majorque, valent désormais une amende salée aux touristes imprudents. Depuis le 26 mai dernier, la municipalité de Palma a décidé de sévir, une mesure qui s'inscrit dans un plan global de lutte contre le "surtourisme" et ses dérives sur cette île des Baléares prisée.

Selon la nouvelle réglementation en vigueur dans la zone littorale très fréquentée entre Can Pere Antoni et Arenal, les vacanciers pris en flagrant délit d'achat s'exposent à une amende immédiate de 450 à 750 euros, en fonction de la gravité de l'infraction. Une note particulièrement salée par rapport au coût d'un petit souvenir, d'une casquette ou d'un sac de plage...

Cette infraction, c'est le fait d'acheter des produits aux vendeurs sans licence, souvent des vendeurs itinérants qui pullulent sur et aux abords des plages très fréquentées. Même les les acheteurs de produits vendus illégalement par des marchands ambulants non autorisés sont concernés alors que les vendeurs à la sauvette, quant à eux, risquent des sanctions encore plus lourdes, de 750 à 1500 euros selon le règlement local et le nouvel article 63.3 du règlement municipal consulté par la presse majorquine, notamment le Diario de Mallorca.

Les autorités locales, justifient cette "tolérance zéro" par la nécessité de combattre le marché noir qui nuit gravement aux commerces légaux respectant la législation. Sur son compte Instagram, la police de Palma assume avoir dressé ses premières contraventions à des touristes. "La semaine dernière, nos unités du district Litoral ont effectué les premiers signalements aux acheteurs d'articles provenant de vendeurs ambulants illégaux. Ceci est effectué conformément à la nouvelle ordonnance de Palma", peut-on y lire.

Pour le moment, la police n'a toutefois pas communiqué le nombre exact de verbalisations effectuées, ni si seuls des touristes ont été visés. Au-delà de l'aspect financier particulièrement dissuasif, il s'agirait surtout de montrer que Palma prend au sérieux le problème sur ses espaces touristiques alors que l'île fait face à un afflux important de touristes ces dernières années.

La ville a ainsi également annoncé son intention de réduire drastiquement le nombre de transats sur ses plages, de 20% d'ici 2026, afin de lutter contre la surfréquentation et la dégradation du littoral. Une cure d'amaigrissement qui fera passer la très courue Platja de Palma de 6000 à un peu plus de 4400 transats dès l'année prochaine. Une chose est sûre : les visiteurs devront désormais y réfléchir à deux fois avant de succomber aux soi-disant "bonnes affaires" proposées par les vendeurs à la sauvette. Car au-delà du risque d'acheter des contrefaçons, c'est le porte-monnaie et le budget vacances qui pourraient en pâtir sévèrement...