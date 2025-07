Elle arrive en tête des "villes les plus relaxantes au monde" et on la rejoint en 3h de vol

Avec un tiers d'espaces verts couvrant sa superficie, cette capitale européenne est le paradis du slow tourisme.

Vous rêvez d'un lieu de vacances paisible, loin de la cohue du littoral et des stations balnéaires saturées ? Comme vous, de plus en plus de Français cherchent à ralentir le rythme loin des foules, dans des destinations calmes et proches de la nature. La preuve, le hashtag #SlowTravel compte plus de 54 000 publications sur TikTok, et les recherches sur Google pour des "escapades tranquilles" ont augmenté de 600 % au mois de juin en France.

Alors, pour vous aider à dénicher la perle rare, la compagnie de location de voitures SIXT a mené une étude sur les villes les plus relaxantes au monde. Plusieurs critères ont été retenu pour établir ce classement, tels que la pollution sonore et lumineuse, la densité de population, la qualité des espaces verts ou encore la durée moyenne des trajets.

Vous vous demandez quelle est cette pépite arrivée en première position du classement ? Il s'agit d'Helsinki, la capitale de la Finlande, régulièrement couronnée reine des destinations durables ou des villes les plus heureuses au monde. À 3 heures de vol de Paris, la belle cité nordique se distingue par une faible pollution sonore et un environnement paisible fait de lacs et d'espaces verts où s'offrir une bonne cure de bien-être à la finlandaise.

Skiffer, le bon spot pour voir le coucher de soleil au parc Kaivopuisto. © Jussi Hellsten/ myhelsinki

Nichée au bord de la mer Baltique, Helsinki fait face à un vaste archipel de quelques 330 îles, dont plusieurs sont accessibles en ferry ou à vélo. Enfourchez un Jopo – le vélo iconique du design finlandais – pour flâner de la place du Marché (Kauppatori) jusqu'au parc Kaivopuisto, lieu prisé des habitants de la ville pour un pique-nique ou un apéro face à la baie.

À côté, vous pourrez tester le fameux rituel du sauna au Löyly, un lieu fabuleux mêlant design, matériaux en bois et accès direct au golfe de Finlande. L'expérience consiste en une séance de sudation intense dans une cabine chauffée entre 80 et 100º C, avant de plonger dans les eaux fraîches de la mer Baltique. 16º C au mois d'août, qui dit mieux ?

Après la baignade au sauna Löyly. © Maija Astikainen/ myhelsinki

En face, Suomenlinna est "the place" pour se mettre au vert. Bâtie par les Suédois au 18e siècle, cette immense forteresse répartie sur six îles est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est l'endroit culte des Helsinkiens pour se balader le long des sentiers côtiers et dévorer un sandwich au pain noir et hareng mariné face à la mer.

Si vous n'avez pas eu votre dose de chlorophylle, vous pourrez aussi rejoindre le Parc Central Keskuspuisto, le poumon vert d'Helsinki. Au départ de la baie de Töölö, il déroule son immense coulée verte du sud au nord de la ville, sur 10 kilomètres. En son cœur, des centaines d'hectares de forêts et de lacs paisibles où venir randonner en toute quiétude. De quoi vous convaincre qu'Helsinki mérite bien son statut de ville "la plus relaxante au monde".