Un requin blanc de taille record se déplace sur une zone très touristique, les experts appellent à la prudence

Le plus grand requin blanc jamais suivi en Atlantique a été aperçu non loin de plages très fréquentées.

Alors que Les Dents de la mer de Steven Spielberg fête ses 50 ans et fait son grand retour sur nos écrans, voilà qu'un énorme requin blanc vient de pointer le bout de son aileron au large des côtes américaines. Aperçu pour la première fois au mois de janvier 2025 au large des côtes de la Floride, il a fait une apparition inquiétante ce mois de juin près d'une destination de vacances très populaire.

4,20 mètres pour un poids estimé à 750 kilos. Ce requin mâle gigantesque est suivi de près par les chercheurs de l'organisation OCEARCH qui l'ont repéré pour la première fois au large de Jacksonville et l'ont baptisé "Contender". C'est la première fois dans l'histoire qu'un requin de cette taille a été balisé dans l'Atlantique nord-ouest. En effet, les mâles adultes mesurent généralement entre 3,4 et 4 mètres.

Ce mastodonte des mers en pleine migration parcourt depuis janvier sur la côte est des États-Unis est censé rejoindre les zones d'alimentation estivales du nord autour de Cape Cod dans le Massachusetts ou de la Nouvelle-Écosse au Canada. Mais il en a décidé autrement : selon les dernières informations divulguées par les scientifiques, le requin blanc de 30 ans a été aperçu ce mois de juin dans le détroit de Pamlico, en Caroline du Nord, une grande lagune côtière située derrière les Outer Banks.

Ces îles-barrières sont extrêmement populaires aux Etats-Unis et sont fréquentées abondamment l'été par les touristes qui ont suivi pour la plupart la série à succès de Netflix "Outer Banks" et les familles pour leurs kilomètres de plages de sable et la pratique de nombreuses activités nautiques comme le kitesurf ou le kayak.

Face à la potentielle menace, les scientifiques viennent de lancer un appel à la vigilance. Le risque qu'il s'approche d'une plage est faible, mais bien réel, a ainsi averti John Tyminski, spécialiste des données chez OCEARCH auprès de The Mirror. Les requins blancs comme Contender suivent leurs proies naturelles : poissons en bancs, phoques, etc. Et si les conditions amènent ces sources de nourriture près des plages, cela peut attirer les prédateurs à proximité pour en profiter.

Si la balise permet d'assurer un suivi du trajet du squale, il ne peut être qu'intermittent, puisque sa position ne peut être enregistrée que lorsqu'il remonte à la surface. Nous conseillons aux baigneurs d'adopter une approche de bon sens lorsqu'ils vont nager, a donc insisté le scientifique.

Face à cette menace et alors que le film Les Dents de la mer continue de graver dans les esprits une image terrifiante du requin blanc, il est bon de rappeler toutefois que l'espèce, dangereuse certes, n'est pas friande de chair humaine et que sa population est menacée, ayant diminué de 75 % depuis le début du siècle.