Le paradis sans se ruiner : cette magnifique plage espagnole est la moins chère d'Europe

Couronnée "meilleure plage d'Europe", elle offre un fabuleux rapport qualité-prix.

Si certaines plages font rêver, elles peuvent aussi faire très mal au porte-monnaie : 11€ le café glacé sur la mythique plage de Pampelonne à Saint Trop', 60 € la location d'un transat sur la Croisette cannoise, 8,40 € pour une bière sur la grande plage de Biarritz… À ce rythme, vous aurez vite fait de faire exploser votre budget de vacances. Mais quelle destination choisir pour bronzer à la mer et se faire plaisir sans vider son livret A ?

Les experts en vacances d'Omio ont passé au crible 75 plages populaires à travers l'Europe afin d'établir un classement des meilleures plages avec un budget limité pour l'été. Température de l'eau, prix d'une glace, d'un transat ou d'une nuit d'hôtel, avis des utilisateurs et de l'IA : voilà autant de critères qui ont permis de déterminer le meilleur spot pour vos prochaines vacances. Spoiler : c'est du côté de l'Espagne que ça se passe !

Direction les Canaries, poignée d'îles perdues au large des côtes africaines… C'est au nord de Tenerife que se cache ce joyau sablonneux couronné "meilleure plage d'Europe en 2025" : la sublime Playa de las Teresitas. Une anse dorée longue de 1 300 mètres nichée au pied du massif de l'Anaga – un trésor de biodiversité (et paradis des randonneurs) où subsiste l'une des dernières forêts primaires d'Europe.

Le village de San Andrés domine la plage de Las Teresitas. © Torval Mork - stock.adobe.com

Palmiers, sable doré, eaux calmes et transparentes… Ce décor de carte postale n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Jusque dans les années 1970, Las Teresitas était recouverte de galets et de sable noir, comme la plupart des plages de cette île volcanique. 270 000 tonnes de sable furent alors importées du Sahara pour dessiner ce long ruban doré, aujourd'hui adoré des vacanciers et des habitants de l'île. En parallèle, un système de digues a transformé ce littoral agité en une baie tranquille, idéale pour la baignade.

Ici, pas de complexes hôteliers ni de littoral bétonné : seules les maisons colorées de San Andrés, un ancien village de pêcheurs, dominent ce petit coin de paradis. Un environnement préservé mais pas élitiste, puisque Las Teresitas possède un immense parking gratuit pour garer son véhicule, avec des lignes de bus directes en provenance de Santa Cruz, la capitale de l'île, à 20 minutes de trajet.

Un cornet de glace dans ce décor de rêve vous coûtera en moyenne 2,50€… Et pour l'apéro dans un beach club, comptez 4,50€ la cerveza (bière) de 33 cl à siroter les pieds dans le sable. Qui dit mieux comme rapport qualité-prix ? Alors pour qui veut abandonner la glacière et la chaise pliante cet été, vous savez où aller !