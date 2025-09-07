Après avoir visité tous les pays du monde, j'ai une nouvelle perspective sur la vie. Voici où j'ai choisi de m'installer

Après avoir visité tous les pays du monde, une voyageuse a finalement posé ses valises dans un tout autre pays que le sien.

Cette touriste fait fait partie du club très fermé des personnes ayant visité tous les pays du monde. Le périple qui semblait sans fin lui aura pris 20 ans de sa vie mais lui a permis selon elle de découvrir une incroyable diversité de cultures et de modes de vie. Gina Morello a finalement raconté son expérience et ce qu'elle en a tiré sur sa vision de la vie au média The Insider. Elle a aussi confié son choix final : celui de s'installer dans un tout autre pays que les Etats-Unis, son pays natal.

Comment commence-t-on un voyage de 20 ans à travers le globe ? Pour Gina Morello, tout a commencé par une passion pour la plongée sous-marine qui s'est muée en un véritable amour des voyages. Au fil de ses virées, de l'Inde au Vietnam en passant par l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite ou le Pakistan, Gina a appris à apprécier les différences culturelles. Elle cite de petits gestes du quotidien omme les salutations en réunion au Pakistan comme des expériences lui ayant aidé à comprendre les valeurs qui façonnent les comportements propres à chaque culture.

Pour voyager loin, mieux vaut voyager léger. Cette idée est devenue son credo, à la fois pour les bagages et pour la vie. Avoir moins de biens matériels permet une plus grande adaptabilité et résilience face aux changements. Pour Gina Morello, un choix est devenu évidence au fil des année : la richesse ne vient pas de ce qu'on possède mais des expériences vécues, comme un repas partagé au Yémen ou une fête musicale sur une île reculée.

C'est en décembre 2020, lorsqu'elle a franchi la frontière du Mozambique, que Gina est devenue l'une des rares femmes à avoir visité tous les pays du monde. L'heure de rentrer ?

Un an plus tard, fin 2021, entre perte d'emploi, divorce et conséquences de la pandémie de Covid-19, Gina s'est retrouvée à un tournant de sa vie. En regardant une carte des États-Unis, rien ne l'attirait. Elle a alors réalisé que ses valeurs n'étaient plus en phase avec son pays, en particulier le Texas où elle vivait depuis plus de 20 ans. Ses voyages avaient changé sa perspective d'une manière qu'elle n'aurait jamais anticipée selon ses confessions à The Insider.

Elle s'est alors mise en quête d'un nouveau mode de vie avec un meilleur équilibre travail-vie personnelle, moins de consumérisme, un sentiment de sécurité, la priorité à la marche et aux transports en commun, une alimentation plus saine et un accès aux soins abordable. Et c'est au Portugal qu'elle a trouvé ce sentiment !

Après avoir envisagé plusieurs destinations comme la Géorgie, la Turquie ou le Mexique, son choix s'est porté sur le Portugal pour son rythme de vie tranquille, son climat doux et ensoleillé, sa culture tournée vers l'extérieur selon elle. Lisbonne en particulier l'a séduite par l'hospitalité des locaux, l'accès à la nature, la disponibilité de produits frais et la facilité à se déplacer à pied.