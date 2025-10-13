Il retrouve son bagage volé grâce à un AirTag et surprend le voleur qui porte ses vêtements

Ce petit objet devient de plus en plus indispensable pour les voyageurs. Il peut même aider à retrouver ses bagages.

C'est un petit objet que de plus en plus de voyageurs sont tentés de glisser dans leurs valises, à côté des lunettes de soleil ou des maillots de bains. L'AirTag, ce petit gadget Bluetooth d'Apple de la taille d'une pièce de monnaie, initialement conçu en 2021 pour vous aider à retrouver votre trousseau de clés, est devenu un outil puissant de traque ! Se glissant facilement dans un sac ou une poche, l'AirTag ne fait pas que sonner pour vous aider à retrouver vos clés sous le canapé. Désormais, il est aussi utilisé pour géolocaliser votre valise.

Plus rarement, il peut aussi aider à démasquer un voleur ! C'est ce qui s'est passé à Los Angeles. Selon un reportage de la NBC, un homme rentrant chez lui depuis Salt Lake City au mois d'août dernier a constaté le vol de son bagage après avoir fouillé plusieurs tapis roulants à l'aéroport. Son AirTag rangé dans sa valise l'a alerté : en consultant son téléphone pour tenter de localiser son bagage, il l'a vu s'éloigner de l'aéroport.

Un AirTag est un dispositif de localisation développé par Apple qui se connecte à un iPhone. © Tada Images - stock.adobe.com

L'homme prénommé Scott a déclaré avoir couru jusqu'au parking de covoiturage et avoir pris un Uber pour suivre l'AirTag en mouvement. Pendant ce temps, son partenaire a appelé la police de Los Angeles qui a localisé l'AirTag jusqu'à un bâtiment proche abandonné. Lorsque la police est arrivée sur place et a aligné plusieurs personnes présentes dans le bâtiment, Scott a remarqué que l'une d'entre elles portait ses vêtements. Bien que la plupart de ses biens aient été éparpillés dans le bâtiment et que sa valise ait été détruite, cela lui "a donné une chance de retrouver [ses] bagages et de les récupérer" a-t-il déclaré au média.

L'AirTag d'Apple est aujourd'hui utilisé à des fins de plus en plus inattendus : un couple londonien est parvenu à retrouver sa Jaguar volée grâce à l'AirTag, un charpentier a aidé la police à retrouver des millions de dollars de constructions volées en attachant ses AirTags à des outils électriques, et des propriétaires l'utilisent désormais pour veiller sur leurs animaux de compagnie ou pour garder un oeil sur leurs jeunes enfants. Un usage qui soulève à la fois des questions de sécurité mais aussi d'éthique...

Mais la bonne nouvelle face à cette "AirTag mania", c'est que plus d'une douzaine de compagnies aériennes coopèrent désormais avec les passagers en acceptant les données de leur AirTag pour localiser les bagages en transit afin de les suivre et les retrouver plus facilement. Peut-être serez vous aussi tenté d'en glisser un dans votre valise lors de votre prochain voyage...