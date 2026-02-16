La présence de grands requins blancs dans les eaux espagnoles est confirmée. Ce jeune requin a été capturé au large d'Alicante

Ce requin a été remonté accidentellement dans les filets de pêcheurs au large d'Alicante. Il a stupéfait les scientifiques.

C'était donc bien un grand requin blanc ! Trois ans après l'alerte donnée par des pêcheurs d'Alicante, les scientifiques ont montré que les soupçons des pêcheurs étaient fondés. Le spécimen qu'ils avaient remonté dans leurs filets à environ 20 kilomètres des côtes de Denia et des célèbres plages de Javea présentait des caractéristiques inhabituelles qui les avaient immédiatement alertés. Après des mois d'analyses, l'Institut espagnol d'océanographie (IEO-CSIC) et l'Université de Cadix ont livré leurs conclusions.

Les tests ADN, relayés dans la revue scientifique Acta Ichthyologica et Piscatoria, ont révélé une correspondance génétique de 98% avec "Carcharodon carcharias", le nom scientifique du grand requin blanc, vedette de la saga "Les Dents de la mer". José Carlos Báez, chercheur principal qui a supervisé l'identification, a confirmé qu'il s'agissait d'un spécimen juvénile mesurant 210 centimètres et pesant entre 80 et 90 kilogrammes. Pour mettre ces dimensions en perspective, les adultes de cette espèce peuvent tout de même atteindre six mètres de longueur et peser jusqu'à deux tonnes.

On voit les dents triangulaires caractéristiques du grand requin blanc. © Acta Ichthyologica et Piscatoria

Est-ce un cas isolé ou le signe d'une arrivée du grand requin blanc dans les eaux méditerranéennes ? Cette étude a poussé les scientifiques à entreprendre une révision de toutes les observations historiques du grand requin blanc dans les eaux espagnoles. Leur étude compile les données depuis 1862, incluant non seulement les observations directes mais aussi les preuves indirectes comme les marques de morsures sur des tortues échouées. Entre 1986 et 2001, 62 occurrences ont été documentées le long du littoral espagnol.

Les chercheurs ont surtout mis en évidence une corrélation temporelle intéressante : les observations coïncident avec les migrations printanières du thon rouge de l'Atlantique vers la Méditerranée pour la reproduction. Cela suggère que les mouvements des requins blancs pourraient être directement influencés par leurs proies principales. Le détroit de Sicile et le golfe de Gabès en Tunisie sont déjà identifiés comme des zones de nurseries importantes pour l'espèce, soulevant la question de l'origine de ce jeune requin : est-il né dans ces "nurseries" avant de migrer vers l'ouest, ou existe-t-il des zones de reproduction non identifiées près des côtes espagnoles ?

© Acta Ichthyologica et Piscatoria

Les données récentes révèlent cependant une tendance préoccupante. Les scientifiques ont documenté une diminution de plus de 73% de la fréquence des observations dans les eaux des Baléares entre 1980 et 2016. L'Union internationale pour la conservation de la nature classe désormais l'espèce comme vulnérable, estimant un déclin global de 30 à 50% sur trois générations.

Les auteurs de l'étude concluent que la présence du grand requin blanc en Méditerranée espagnole demeure "persistante mais extrêmement sporadique et peu fréquente" depuis plus d'un siècle. Malgré cette observation récente, les chercheurs restent prudents sur les populations de requins en Méditerranée. Quant au tourisme balnéaire, les scientifiques se veulent également rassurants, rappelant que seuls deux incidents impliquant des humains ont été documentés dans les eaux espagnoles depuis le 19e siècle.