On a testé : l'art de la poterie et du zellige à Fès

Entre initiation au tour de potier, assemblage de zellige à l'aveugle et peinture sur céramique, on a découvert les secrets de l'artisanat fassi.

La cité impériale de Fès au Maroc ne se visite pas seulement avec les yeux, elle se découvre avec les mains. Après avoir arpenté les 9454 ruelles de la médina, on pousse la porte d'un bâtiment aux murs épais qui abrite la coopérative Art Argile, un sanctuaire où la terre grise d'origine volcanique devient de l'art.

Organisée par Fez Pottery Workshop, l'expérience disponible sur GetYourGuide est bien plus qu'un simple cours : c'est une plongée dans l'univers de l'artisanat traditionnel marocain, guidée par des maîtres artisans passionnés. L'aventure commence par une visite guidée de l'atelier où l'on observe les gestes précis, transmis de génération en génération, pour transformer une simple motte d'argile en chef-d'œuvre.

On y apprend notamment le secret de l'argile grise de Fès, réputée pour sa pureté sans plomb. Arrivée brute, elle est noyée dans de grands bassins avant d'être malaxée... aux pieds, comme le raisin ! C'est un travail physique, presque rituel, indispensable pour éliminer chaque bulle d'air. Car ici, on redoute la "grenade", cette minuscule poche d'oxygène qui, sous la chaleur des 1 000°C du four au grignon d'olive, ferait exploser la pièce et des jours de travail avec elle.

Au fil de la visite guidée, les secrets de l'art fassie se révèlent. On assiste aux processus de vitrification de l'émail, de cuisson dans des fours traditionnels et à la découpe minutieuse au marteau des morceaux de zellige... On découvre aussi le paradoxe des couleurs : ce gris terne que l'on voit sur les établis n'est qu'une promesse. C'est en fait du cobalt qui, sous l'effet d'une chaleur extrême, subira une métamorphose chimique pour devenir le célèbre Bleu de Fès. On réalise alors que l'artisan peint à l'aveugle, confiant son œuvre dans le feu pour révéler son talent. C'est une véritable chaîne humaine où chaque maillon a sa place et sa dignité.

Initiation au tour de potier avec Fez Pottery Workshop

Puis c'est à notre tour de mettre la main à la pâte ! Youssef nous invite au tour de potier. L'anecdote fait sourire : pour nous mettre à l'aise, l'équipe lance la BO de la scène mythique du film Ghost : "Unchained Melody" des Righteous Brothers. Sous la guidance du maître, dont les mains semblent fusionner avec la terre, on tente de dompter le tour manuel.

C'est une leçon d'humilité et de concentration intense. On ne se contente pas d'observer, on ressent la matière, sa fraîcheur et sa volonté propre. Et malgré les rires et quelques hésitations, le miracle se produit : la motte d'argile monte, s'affine et prend peu à peu la forme parfaite d'une poterie marocaine (un bol, une tasse ou un tajine).

La patience du Zellige

Le voyage continue dans une pièce plus calme. C'est l'heure de concevoir notre propre carreau de zellige, une véritable œuvre d'art issue du savoir-faire artisanal marocain, fabriqué à la main à partir d'argile naturelle !

Devant nous, des corbeilles remplies de morceaux de céramique de différentes couleurs. Le défi ? Assembler un motif géométrique complexe dans un cerclage carré. Mais attention, le zellige se travaille "à l'aveugle". On positionne chaque pièce face colorée contre le sol, ne voyant que l'argile brute.

C'est un exercice de géométrie mentale fascinant qui nous fait réaliser la patience infinie nécessaire pour créer les décors des plus beaux palais de la ville. Le petit plus : Entre deux manipulations, on nous sert un délicieux thé à la menthe traditionnel. Ce moment de convivialité permet d'échanger avec les artisans et de savourer l'instant. Une fois le puzzle terminé, les artisans prendront le relais pour sceller notre œuvre au ciment avant de nous la remettre.

La délicate peinture sur céramique

Dernière étape, et peut-être la plus délicate : la peinture. On nous confie un pinceau étrange, fabriqué à partir du crin de cheval, qui fonctionne comme un réservoir capable de tracer des traits fins sur l'émail.

Pour ma part, j'ai choisi de décorer un mini-tajine aux motifs géométriques inspirés de l'art marocain. On peint avec du turquoise, du jaune, du vert, du rouge, du violet et même cette fameuse teinte terne qui se transformera, après cuisson, en un bleu de cobalt éclatant qui fait la renommée mondiale de Fès.

En quittant Art Argile, on n'emporte pas seulement un carreau de zellige et un mini-tajine. On repart avec la conscience que derrière chaque objet se cache une chaîne de solidarité. En formant des veuves, des orphelins et des jeunes en difficulté, la coopérative Art Argile prouve que l'art peut être un moteur social puissant.

Verdict : bien plus qu'une initiation, une révélation

En seulement 2 heures, on change radicalement de regard sur les murs et les objets qui nous entourent à Fès. C'est le complément idéal à une visite guidée pour comprendre l'ADN de cette cité impériale magnifique. Proposée à 40 euros par personne, cette expérience proposée par GetYourGuide est un véritable coup de cœur qui vaut largement le détour pour quiconque souhaite toucher du doigt l'âme de Fès et repartir avec un morceau de son histoire dans le cœur (et peut-être un peu d'argile sous les ongles).