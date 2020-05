Vacances scolaires : réouverture des collèges, vacances d'été, frontières fermées, les dernières infos

La reprise des cours a lieu ce lundi pour des milliers de collégiens. Pourra-t-on partir en vacances d'été ? Si oui, devra-t-on rester en France ou pourra-t-on voyager en Europe ? Les annonces d'Édouard Philippe et les dernières infos sur la suite de l'année scolaire 2020.

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 10h46] Près de 150 000 collégiens de classes de 6ème et de 5ème font leur retour en classe ce lundi dans les régions situées en zone verte. En zone rouge, dont l'Ile-de-France, les élèves devront attendre la fin du mois pour savoir s'ils retourneront en classe avant le début des vacances d'été. Interrogé ce lundi matin sur RTL, le ministre de l'Education nationale a dressé un premier bilan de la réouverture progressive des établissements scolaires depuis le 11 mai : "70 cas de coronavirus ont été détectés dans les 40 000 établissements ouverts". Il poursuit : "Presque à chaque fois ce sont des cas qui se déclarent en dehors de l'école".

Du côté des vacances d'été, des interrogations subsistent concernant leur déroulement et sur ce que les Français pourront faire ou non. Lors du plan pour le tourisme dévoilé mi-mai, Edouard Philippe a fait plusieurs annonces concernant la période estivale : "S'agissant des vacances [d'été], et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août, en métropole et dans les outre-mer". Il ajoute : "Pour les cafés et restaurants, la date de réouverture sera fixée au cours de la semaine du 25 mai. Pour ceux qui sont dans les départements verts, une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées soient parfaitement respectées".

Si plusieurs jours fériés pourraient permettre de partir en week-end après le déconfinement (notamment le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte), Edouard Philippe a cependant affirmé que les déplacements devront rester très limités et sous certains conditions, le tout jusqu'au 2 juin au moins : "Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation, sauf, comme je l'ai dit, pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel". "Les déplacement à plusieurs milliers de kilomètres, il est exclu. Le tourisme va reprendre par cercles concentriques, c'est-à-dire que le premier moteur de cette reprise touristique sera le tourisme national", avait quant à lui déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme sur franceinfo, à propos des vacances d'été en période de coronavirus

Un retour à l'école sur la base du volontariat des parents

Depuis le 12 mai prochain (le 11 mai correspond à la pré-rentrée des enseignants), les élèves français, de la maternelle au lycée (les étudiants ne sont pas concernés et doivent contacter leur établissement d'enseignement supérieur pour connaître les modalités d'examen), ont retrouvé progressivement les salles de classe, une semaine après la fin théorique des vacances de printemps pour la A. Au cours de l'allocution télévisée donnée par le Premier ministre pour détailler les modalités du déconfinement en France, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé sur le protocole sanitaire "très strict" élaboré pour encadrer la reprise des cours. Les élèves prioritaires sont les élèves en situation de handicap, enfants de personnel soignant ou indispensable à la reprise sans solution de garde, enfants identifiés comme décrocheurs ou à risque de décrochage (identifiés comme "environ 4% des enfants"). Dans les départements verts, les collèges pourront commencer à fonctionner à partir du 18 mai. Par contre, les collégiens ne seront pas autorisés à reprendre les cours dans les départements classés rouges".

Concernant la distanciation sociale et les conditions sanitaires dans les établissements scolaires, il explique en détails : pas plus de 15 élèves par classe, de mesures d'hygiène strictes et la distribution de gel hydroalcoolique. Sur la question des masques pour les enfants, ils seront prohibés pour les enfants en maternelle et obligatoires pour les collégiens. À l'école primaire, il ne sera pas recommandé mais des masques pédiatriques seront mis à disposition pour les cas particuliers.

Les grandes vacances seront-elles annulées ou raccourcies pour rattraper le retard accumulé durant l'année scolaire 2020 ? Le ministre de l'Education nationale a affirmé que les vacances d'été auraient bien lieu dès le 4 juillet 2020 : "Elles seront maintenues, avec des colonies de vacances éducatives" ainsi que "des modules scolaires gratuits". Ce jeudi 14 mai, le Premier ministre a annoncé : "S'agissant des vacances [d'été], et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées, nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août, en métropole et dans les outre-mer".

Le calendrier scolaire 2019-2020 est déjà bien entamé. Pour la suite, il est similaire aux années précédentes. Les dates des vacances scolaires d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où est scolarisé votre enfant (voir paragraphe suivant qui contient la carte des zones A, B, C). Voici le calendrier des prochaines vacances scolaires 2019-2020 à Paris et partout en France.

Vacances scolaires ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 18 avril 2020

Reprise des cours : lundi 4 mai 2020 Fin des cours : samedi 11 avril 2020

Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 Fin des cours : samedi 4 avril 2020

Reprise des cours : lundi 20 avril 2020 Vacances d'été Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2020 et 2021 à Paris et partout en France ? Vous trouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire. Les zones A, B et C sont fixées en fonction des académies.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Voici les dates des vacances scolaires 2019-2020 pour la zone A.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 22 février 2020

- Reprise des cours : lundi 9 mars 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 18 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 4 mai 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Votre enfant est scolarisé dans un établissement à Lille ? Dans ce cas, vous faites partie de la zone B. Sont également concernées les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2019-2020 de la zone B :

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 15 février 2020

- Reprise des cours : lundi 2 mars 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 11 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse constituent la zone C. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2019-2020 pour cette dernière.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 8 février 2020

- Reprise des cours : lundi 24 février 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 4 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 20 avril 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Vous pouvez d'ores et déjà consulter les dates des vacances scolaires pour l'année scolaire 2020-2021. Le calendrier officiel 2020-2021 a en effet été dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale. Attention, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où est scolarisé votre enfant (voir le paragraphe contenant la carte des zones A, B, C). Voici le calendrier des prochaines vacances scolaires 2020-2021 en France, à consulter pour anticiper au mieux votre prochain voyage :

Vacances scolaires 2020-2021 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée des élèves Mardi 1er septembre 2020 Mardi 1er septembre 2020 Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 Fin des cours : samedi 24 avril 2021

Reprise des cours : lundi 10 mai 2021 Fin des cours : samedi 17 avril 2021

Reprise des cours : lundi 3 mai 2021 Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

