Vacances scolaires : retour à l'école avant les vacances d'été, dates 2021... Ce que l'on sait

Le retour à l'école et au collège redevient obligatoire le lundi 22 juin en France, deux semaines seulement avant les très attendues vacances d'été. Colonies, règles, dates des vacances scolaires 2021 pour préparer votre futur voyage, on fait le point.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 10h32] Une annonce qui a fait beaucoup parler à moins de trois semaines de la date officiel du début des vacances d'été. Dans son discours à la nation, Emmanuel Macron a en effet annoncé le retour obligatoire à l'école des enfants de la crèche jusqu'à la classe de 3ème : "Les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales". Une annonce qui ne concerne donc pas les lycéens. Concernant cette reprise des cours, Jean-Michel Blanquer a indiqué ce lundi matin au micro d'Europe 1 que les règles de distanciation sociale vont être allégées. Le principal changement sera "celui de la distanciation physique, qui contraignait à faire des petits groupes de 15 élèves. Désormais, il y a toujours une distanciation physique mais beaucoup moins contraignante, avec 1 mètre latéral entre les élèves".

Dans quelles conditions se dérouleront ensuite les très attendues vacances d'été ? Les colonies de vacances pourront reprendre sur le territoire national dès le 22 juin prochain, y compris en Outre-mer. Ces séjours destinés aux enfants se feront dans des conditions sanitaires strictes. Le port du masque sera obligatoire pour tous les encadrants " lorsque la distanciation physique n'est pas possible " et uniquement en cas de symptômes chez les enfants. Concernant le nombre d'enfants par colonie de vacances, il n'est pas officiellement limité, mais il doit être fixé " en tenant compte du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières ", précise le ministère. En revanche, les différentes activités proposées devront se faire par groupes de 15 enfants maximum.

Les déplacements en France sont à nouveau autorisés sans limite, la règle des 100 kilomètres n'étant plus en vigueur depuis le 2 juin dernier. Vous envisagez des vacances d'été en Europe ? Après des semaines de restrictions en raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs pays d'Europe ont rouvert leurs frontières ce lundi 15 juin. Si vous préférez passer vos vacances en France cet été et prévoir un séjour au soleil plus tard, vous pouvez d'ores et déjà consulter le calendrier officiel des vacances scolaires 2021 afin de préparer au mieux votre voyage.

Le ministre de l'Education nationale a affirmé que les vacances d'été auraient bien lieu dès le 4 juillet 2020 : "Elles seront maintenues, avec des colonies de vacances éducatives" ainsi que "des modules scolaires gratuits". Lors de la présentation de la phase 2 du plan de déconfinement, fin mai, Edouard Philippe a donné des détails sur l'organisation des vacances d'été et confirmé leur bonne tenue avec des déplacements possibles en France et en Europe en fonction de la réouverture progressive des frontières dès le 15 juin.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter les dates des vacances scolaires pour l'année scolaire 2021. Le calendrier officiel 2020-2021 a en effet été dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale. Attention, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où est scolarisé votre enfant (voir le paragraphe contenant la carte des zones A, B, C). Voici le calendrier des prochaines vacances scolaires 2020-2021 en France, à consulter pour anticiper au mieux votre prochain voyage :

Vacances scolaires 2020-2021 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée des élèves Mardi 1er septembre 2020 Mardi 1er septembre 2020 Mardi 1er septembre 2020 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Fin des cours : samedi 19 décembre 2020

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 10 avril 2021

Reprise des cours : lundi 26 avril 2021 Fin des cours : samedi 24 avril 2021

Reprise des cours : lundi 10 mai 2021 Fin des cours : samedi 17 avril 2021

Reprise des cours : lundi 3 mai 2021 Vacances d'été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2021 à Paris et partout en France ? Vous trouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire. Les zones A, B et C sont fixées en fonction des académies.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Voici les dates des vacances scolaires 2019-2020 pour la zone A.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 22 février 2020

- Reprise des cours : lundi 9 mars 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 18 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 4 mai 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Votre enfant est scolarisé dans un établissement à Lille ? Dans ce cas, vous faites partie de la zone B. Sont également concernées les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2019-2020 de la zone B :

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 15 février 2020

- Reprise des cours : lundi 2 mars 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 11 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Newsletter Voyage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse constituent la zone C. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2019-2020 pour cette dernière.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Lundi 2 septembre 2019 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 19 octobre 2019

- Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 21 décembre 2019

- Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 Vacances de février - Fin des cours : samedi 8 février 2020

- Reprise des cours : lundi 24 février 2020 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 4 avril 2020

- Reprise des cours : lundi 20 avril 2020 Vacances d'été - Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

En savoir plus sur :