"Jours fériés 2021 : date des prochains, quels jours poser pour avoir plus de vacances en 2022 ?"

Envie de partir en week-end prolongé ? Consultez le calendrier contenant la date des prochains jours fériés 2021 en juillet-août en France pour savoir quand faire le pont. Découvrez aussi la liste des jours fériés 2022.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 11h11] Lorsqu'ils tombent en début ou en fin de semaine, les jours fériés offrent une journée chômée aux salariés et peuvent ainsi permettre de profiter d'un week-end prolongé sans devoir poser de RTT ou de jour de congés. Le prochain jour ouvré férié est la fête nationale, à savoir le mercredi 14 juillet 2021. Consultez sans plus attendre le calendrier des jours fériés 2021 pour savoir quand faire le pont et partir en long week-end. Nous vous donnons également la liste des prochains jours à poser afin de vous permettre de profiter de quelques week-ends prolongés alors que les restrictions de déplacements viennent d'être allégées :

En juillet : le 14 juillet tombe un mercredi. Pour obtenir cinq jours de repos d'affilée, il vous faudra poser les lundi et mardi ou jeudi et vendredi

: le 14 juillet tombe un mercredi. Pour obtenir cinq jours de repos d'affilée, il vous faudra poser les lundi et mardi ou jeudi et vendredi En novembre : la Toussaint (1er novembre) tombe cette année un lundi, ce qui vous permettra de bénéficier d'un week-end prolongé de trois jours. Enfin, l'Armistice tombe le jeudi 11 novembre. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un week-end de quatre jours en posant un jour de congé payé le vendredi

Si vous n'avez pas réussi à optimiser vos congés cette année, vous pourrez vous rattraper en 2022. En posant judicieusement certains jours de repos et RTT en les collants à des jours fériés, vous pourrez ainsi profiter de plus de jours de vacances :

Mois d'avril : le lundi de Pâques tombe le 18. Poser le vendre vendredi 15 avril permettra ainsi de bénéficier d'un week-end de quatre jours

: le lundi de Pâques tombe le 18. Poser le vendre vendredi 15 avril permettra ainsi de bénéficier d'un week-end de quatre jours Moi de mai : le jeudi de l'Ascension tombant le 26 juin, posez également le vendredi 27 pour profiter d'un long week-end de quatre jours

: le jeudi de l'Ascension tombant le 26 juin, posez également le vendredi 27 pour profiter d'un long week-end de quatre jours Mois de juin : en posant le vendredi 3 juin, vous pourrez vous offrir un petit week-end de quatre jours jusqu'au lundi 6 juin

: en posant le vendredi 3 juin, vous pourrez vous offrir un petit week-end de quatre jours jusqu'au lundi 6 juin Mois de juillet : la fête nationale sera célébrée le jeudi 14 juillet. Si c'est possible posez donc le vendredi 15 pour profiter de quatre jours de repos

: la fête nationale sera célébrée le jeudi 14 juillet. Si c'est possible posez donc le vendredi 15 pour profiter de quatre jours de repos Mois d'août : posez votre vendredi précédent pour profiter d'un long week-end avec l'Assomption du lundi 15 août

: posez votre vendredi précédent pour profiter d'un long week-end avec l'Assomption du lundi 15 août Mois de novembre : le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre sont l'occasion de poser un jour

Les jours fériés commémorent une fête civile, religieuse ou encore un événement marquant dont la liste est définie par le Code du travail. Le prochain jour férié 2021 est le mercredi 14 juillet (fête nationale). Ensuite, l'Assomption (15 août) tombera un dimanche.

Découvrez ci-dessous la liste des jours fériés 2021 afin de préparer au mieux vos futurs voyages et longs week-ends :

Vendredi 1er janvier 2021 : Nouvel An

Lundi 5 avril 2021 : Lundi de Pâques

Samedi 1er mai 2021 : Fête du travail

Samedi 8 mai 2021 : Armistice 1945

Jeudi 13 mai 2021 : Ascension

Lundi 24 mai 2021 : Lundi de Pentecôte

Mercredi 14 juillet 2021 : Fête nationale

Dimanche 15 août 2021 : Assomption

Lundi 1er novembre 2021 : Toussaint

Jeudi 11 novembre 2021 : Armistice 1918

Samedi 25 décembre 2021 : Noël

Calendrier des jours fériés 2021 en France. © Linternaute.com

Découvrez ci-dessous la liste des jours fériés 2022 afin de préparer au mieux vos futurs voyages et longs week-ends :

Samedi 1er janvier 2022 : Nouvel An

Lundi 18 avril 2022 : Lundi de Pâques

Dimanche 1er mai 2022 : Fête du travail

Dimanche 8 mai 2022 : Armistice 1945

Jeudi 26 mai 2022 : Ascension

Lundi 6 juin 2022 : Lundi de Pentecôte

Jeudi 14 juillet 2022 : Fête nationale

Lundi 15 août 2022 : Assomption

Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint

Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918

Dimanche 25 décembre 2022 : Noël

Combien y a-t-il de jours fériés en France ?

En France, l'année compte 11 jours fériés, contre 10 en Belgique, 12 en Espagne et 9 en Allemagne. En Europe, ce sont les Chypriotes qui bénéficient du plus de jours fériés avec 15 jours par an. A l'inverse, au Royaume-Uni, on n'en compte que 8. Ces dates ont été déterminées selon l'histoire et la culture des pays. Il existe donc chez nous deux types de jours fériés, les civils et les religieux. On compte 5 fêtes civiles : le jour de l'An férié depuis le 1er Empire en 1810, le 1er mai (Fête du Travail) déclaré chômé en 1919, le 8 mai qui commémore la capitulation de l'Allemagne, le 14 juillet qui célèbre la prise de la Bastille et qui est chômé depuis le 6 juillet 1880, et le 11 novembre jour de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Et 6 fêtes religieuses : l'Assomption, l'Ascension, la Toussaint, Noël, la Pentecôte et Pâques sont les 6 fêtes religieuses fériées en France. Les quatre premières sont devenues fériées à partir de 1802 suite à la signature du Concordat entre Bonaparte et la papauté. Le lundi de Pâques et celui de la Pentecôte ont été ajoutés en 1886. A noter : il existe quelques particularités locales : en Alsace-Moselle, le Vendredi Saint et le 26 décembre sont également fériés et dans les DOM, on commémore l'abolition de l'esclavage.

Le 1er mai, jour de la Fête du Travail, est en France le seul jour obligatoirement chômé et payé par les entreprises (mais il peut exister des professions qui font exception.) Pour les autres jours fériés, la loi prévoit que lorsque le jour n'est pas travaillé dans une entreprise, le salarié doit être payé à partir de 3 mois d'ancienneté. Si le jour férié est travaillé, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son employé davantage, en revanche certaines conventions collectives prévoient une majoration. Il convient donc de consulter sa convention collective pour connaître sa situation. En ce qui concerne les ponts, il n'existe pas d'obligation pour l'employeur de les accorder. Si la convention collective ne spécifie pas cette particularité, l'employeur reste libre de décider. Il n'est de toute façon pas contraint de rémunérer son salarié ce jour-là. En revanche, l'employeur peut imposer un pont aux salariés.