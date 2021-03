"Saint-Patrick : comment la fêter ce 17 mars 2021 dans le monde malgré le Covid ?"

Entre ses défilés, ses irish pubs, et sa foule conviviale, la Saint Patrick est devenue une fête incontournable se déroulant à Dublin et dans d'autres grandes villes à travers le monde. Où et comment la fêter ce mercredi 17 mars 2021 en pleine pandémie de coronavirus ?

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 10h40] Chaque année, des millions de personnes se rassemblent dans les bars et dans les rues à l'occasion de la Saint Patrick. Alors que l'édition 2020 a été annulée, la Saint-Patrick 2021 a bien lieu dans des conditions particulières liées à l'épidémie de Covid-19. Si la célèbre parade de Dublin n'a pas lieu ce mercredi 17 mars, des festivités et des retransmissions de spectacles sont tout de même attendues dans plusieurs grandes villes du monde.

Près de 700 monuments et édifices à travers le monde seront illuminés en vert ce 17 mars. Cette année, 57 sites en France sont sur la liste de l'office de tourisme d'Irlande mais avec le couvre-feu de 18 à 6 heures, il sera quasiment impossible de profiter de ces illuminations.

La Saint Patrick a lieu a chaque année le 17 mars, peu importe quel jour de la semaine cela tombe. Il n'est donc pas difficile de retenir la date, la Saint-Patrick se fête toujours à date fixe. La fête de la Saint-Patrick 2020 a donc lieu ce mercredi 17 mars 2021. L'année prochain, la Saint Patrick aura lieu le jeudi 17 mars 2022.

En France, les célébrations de la Saint-Patrick ne se passeront pas comme prévu. Bars, pubs et restaurants fermés sont ainsi fermés suite aux annonces du gouvernement. Si certains proposent des bières la vente à emporter, il faut savoir que plusieurs villes ont pris des arrêtés afin d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique ou la vente d'alcool à emporter. Toutefois, les restaurants proposent leurs spécialités irlandaises en livraison ou à emporter ce 17 mars (Irish stew, Shepherd's pie, Guiness Pie...)

A Paris , la préfecture de police a élargi le périmètre où la consommation d'alcool est interdite pour limiter les regroupements. Si vous pouvez prendre des bières à consommer à emporter, il n'est plus autorisé de boire de l'alcool entre 11 heures et 18 heures sur les berges de Seine, sur la rive droite et la rive gauche (entre le pont des Arts et le pont de Sully, les berges de l'Île de la Cité et les berges de l'Île Saint-Louis), Paris Centre (place Joachim du Bellay, Fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, rue des Petits Carreaux), dans le 5ème arrondissent (place de la Contrescarpe) dans le 6ème arrondissement (rue de Buci), dans le 7ème arrondissement (Esplanade des Invalides), dans le 9ème et le 18ème arrondissements (Place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs, place du Tertre, rue Marcade, dans le 10ème arrondissement (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries), dans le 11ème arrondissement :(rue du Général Renault, rue du Général Blaise), et dans 14ème arrondissement (Place Flora Tristan).

, la consommation d'alcool est prohibée sur la voie publique entre 11h et 18h dans le centre-ville, mais aussi les parcs et jardins, du 4 au 18 mars. Saint-Étienne a pris un arrêté interdisant la vente d'alcool à emporter à partir de 16h.

A Dublin, le festival de la Saint Patrick a été créé par le gouvernement pour mettre en valeur "l'âme", les talents et les succès des Irlandais. Le but est de rayonner à l'international, de "renvoyer une image réelle de l'Irlande" et de faire la fête via des "célébrations imaginatives et expressives". Alors que la traditionnelle parade est malheureusement annulée ce mercredi 17 mars 2021, des retransmissions de concerts et de spectacles sont attendues ce jour afin de permettre aux irlandais de profiter de l'ambiance depuis leur domicile.

La Saint Patrick à Dublin dans le quartier de Temple Bar © Aitor Munoz Munoz - 123RF

A Chicago, où de nombreux Irlandais ont émigré à partir du XIXe siècle, l'une des traditions (vieille d'un demi siècle) consiste à colorer en vert la Chicago River. Le colorant a été versé le 13 mars dernier dans la rivière. C'est d'habitude un événement mais cette année, pour éviter les rassemblements, la ville n'a fait aucune annonce.

Quelque 20 kilos de fluorescéine (une substance orange, qui émet une lumière fluorescente de couleur verte lorsqu'elle entre en contact avec les ultraviolets) sont déversés dans l'eau puis "mélangés" grâce à un bateau à moteur qui tourbillonne là où le colorant a été déposé. Un spectacle magique, capturé par les télévisions et les photographes du monde entier, mais éphémère puisque la coloration de la rivière ne dure que 5 heures environ. La ville a décidé d'organiser un concours de décoration intérieure pour compenser l'annulation des défilés et autres évènements.

Happy St. Patrick's Day Weekend, Chicago!



Although we didnt gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) March 13, 2021

New York est l'une des villes du monde qui comptent le plus d'habitants d'origine irlandaise. De nombreux immigrants sont passés par Ellis Island au XIXe siècle, fuyant la famine et la misère de l'Europe pour tenter leur chance sur le nouveau continent. Rien d'étonnant donc à ce que la mégalopole fête de façon grandiose la Saint-Patrick ! Chaque année lors de la Saint Patrick, une grande parade avec plus de 150 000 participants est organisée sur la Fifth Avenue et plus de 2 millions de personnes se massent le long des trottoirs pour profiter du spectacle. Elle est toutefois annulée cette année en raison de la pandémie. Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, célèbrera la messe dans la cathédrale Saint Patrick.

A la Saint-Patrick, les bières irlandaises sont évidemment à l'honneur. Profitez de l'occasion pour goûter les bières nationales : Kilkenny, Murphys, Beamish, Smithwick's, Harp ou l'incontournable Guinness. (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

En Irlande, on ne plaisante pas avec Saint Patrick, le saint patron du pays. Partout dans le monde, les Irlandais rendent hommage chaque 17 mars à cet ecclésiastique (dont le nom d'origine serait Maewyn Succat), qui a évangélisé l'île et fondé le christianisme irlandais au Ve siècle. A l'époque, les habitants suivaient plutôt les croyances celtiques (celles des druides, dans lesquelles plusieurs dieux existaient). La légende rapporte que c'est à l'aide d'un trèfle que Saint Patrick aurait expliqué le principe de la sainte Trinité de la religion catholique : le père, le fils, le Saint-esprit. En parvenant à convertir les Irlandais au christianisme, il aurait par là même chassé tous les serpents (le symbole de Satan) de l'île. Le trèfle est devenu depuis un symbole fort de l'Irlande. La Saint-Patrick est une fête célébrée par les catholiques, mais aussi les anglicans, les orthodoxes et les protestants.

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise (ce n'est pas l'équivalent du 14 juillet en France par exemple). Elle est juste une énorme fête populaire, ancrée dans la culture du pays. Elle a été célébrée dès le IXe siècle en Irlande, puis inscrite en tant que telle dans le calendrier liturgique en 1600. Depuis 1903, la Saint-Patrick est fériée en Irlande (Eire, Irlande du Nord et île de Montserrat). Et quand la Saint-Patrick tombe un dimanche (comme ce sera le cas en 2019), le jour férié est déplacé au lundi. Les Irlandais profitent de cette journée pour sortir et faire la fête. Des parades sont organisées dans les rues des villes, des concerts s'improvisent dans les bars ou sur les trottoirs, des cercles de danse sont ouverts et la bière coule à flots dans les pubs. Cette fête est un moyen pour les Irlandais de promouvoir leur culture.

Aujourd'hui, c'est avant tout pour son côté festif que la Saint-Patrick est appréciée dans le monde entier. Si Dublin a organisé sa première parade en 1931, c'est vraisemblablement aux Etats-Unis, plus précisément à Boston, qu'a eu lieu le premier défilé de la Saint-Patrick. La diaspora irlandaise installée outre-Atlantique est encore très mobilisée : Chicago teint même sa rivière en vert pour l'occasion (dans le respect de l'environnement et du fleuve, bien sûr...)! Partout dans le monde, de New York à Sydney, des événements ont lieu. Cornemuses, drapeaux, danseurs traditionnels, monuments illuminés de vert... Le folklore irlandais est roi.