"Saint-Patrick : où et comment la fêter ce jeudi ?"

SAINT PATRICK. Ce jeudi 17 mars 2022, c'est la Saint-Patrick ! Entre ses défilés, ses irish pubs, et sa foule conviviale, la Saint Patrick est devenue une fête incontournable à Dublin et dans d'autres grandes villes à travers le monde.

[Mis à jour le 17 mars 2022 à 10h22] Ce jeudi 17 mars, place à la Saint-Patrick, la plus célèbre fête irlandaise ! Et cette édition 2022 de la Saint-Patrick promet d'être festive après des dernières années marquées par l'épidémie de Covid-19 et l'annulation de nombreux événements. La fameuse parade de Dublin avait ainsi été annulée alors que chaque année, des millions de personnes se rassemblent habituellement dans les bars et dans les rues à l'occasion de cette Saint Patrick, une fête très importante dans la culture celte, notamment en Irlande.

La Saint-Patrick est également fêtée partout dans le monde. Aux Etats-Unis, c'est aussi l'occasion de célébrer et de mettre en avant l'importante communauté irlandaise et sa riche histoire dans le patrimoine américain. De nombreux monuments sont alors illuminés en vert, notamment le célèbre Empire State Building de New York.

La Saint Patrick a lieu a chaque année le 17 mars, peu importe quel jour de la semaine cela tombe. Il n'est donc pas difficile de retenir la date, la Saint-Patrick se fête toujours à date fixe. La fête de la Saint-Patrick 2022 aura lieu le jeudi 17 mars 2022. En 2023, ce sera un vendredi, le vendredi 17 mars 2023 !

Où fêter la Saint-Patrick en France ?

En France, les célébrations de la Saint-Patrick sont nombreuses, notamment dans les pubs et bars irlandais qui enregistrent toujours une forte affluence. Des spectacles peuvent également être programmés. La condition est bien évidemment de porter quelque chose de vert ! Les dernières éditions n'ont pas eu le succès habituel en raison de l'épidémie de Covid-19, les restaurants et bars se contentant de proposer des produits en livraison ou à emporter, quand ils le pouvaient. Ce sera plus "classique" cette année avec la réouverture des bars. N'hésitez pas à contacter les pubs irlandais ou anglo-saxons de votre ville, ils sont nombreux à participer et à proposer une soirée spéciale.

Où fêter la Saint-Patrick à Paris ?

A Paris, de nombreux pubs fêteront la Saint-Patrick ce jeudi 17 mars. Ce sera notamment le cas dans les pubs du groupe O'Sullivans mais aussi au Truskel, quartier de la Bourse ou au Hide Pub près de Châtelet. Autre bonne adresse à retenir, celle du centre culturel irlandais au 5, rue des Irlandais dans le 5e arrondissement de Paris. Une soirée spéciale est prévue avec notamment des concerts prévus du 10 au 20 mars 2022.

Quel est le programme de la Saint-Patrick à Dublin ?

A Dublin, le festival de la Saint Patrick a été créé par le gouvernement pour mettre en valeur "l'âme", les talents et les succès des Irlandais. Le but est de rayonner à l'international, de "renvoyer une image réelle de l'Irlande" et de faire la fête via des "célébrations imaginatives et expressives". Une parade est généralement organisée dans les rues de la capitale irlandaise. Elle fera son retour en 2022 avec un départ prévu à midi le 17 mars avec sur Parnell Square dans le centre de Dublin. La parade est traditionnellement retransmise à la télévision irlandaise.

Quel est le programme de la Saint-Patrick à Chicago ?

A Chicago, où de nombreux Irlandais ont émigré à partir du XIXe siècle, l'une des traditions (vieille d'un demi siècle) consiste à colorer en vert la Chicago River. Quelque 20 kilos de fluorescéine (une substance orange, qui émet une lumière fluorescente de couleur verte lorsqu'elle entre en contact avec les ultraviolets) sont déversés dans l'eau puis "mélangés" grâce à un bateau à moteur qui tourbillonne là où le colorant a été déposé. Un spectacle magique, capturé par les télévisions et les photographes du monde entier, mais éphémère puisque la coloration de la rivière ne dure que 5 heures environ.

Happy St. Patrick's Day Weekend, Chicago!



Although we didnt gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) March 13, 2021

Quel est le programme de la Saint-Patrick à New York ?

New York est l'une des villes du monde qui comptent le plus d'habitants d'origine irlandaise. De nombreux immigrants sont passés par Ellis Island au XIXe siècle, fuyant la famine et la misère de l'Europe pour tenter leur chance sur le nouveau continent. Rien d'étonnant donc à ce que la mégalopole fête de façon grandiose la Saint-Patrick ! Chaque année lors de la Saint Patrick, une grande parade avec plus de 150 000 participants est organisée sur la Fifth Avenue et plus de 2 millions de personnes se massent le long des trottoirs pour profiter du spectacle.

Quelle bière boire à la Saint-Patrick ?

A la Saint-Patrick, les bières irlandaises sont évidemment à l'honneur. Profitez de l'occasion pour goûter les bières nationales : Kilkenny, Murphys, Beamish, Smithwick's, Harp ou l'incontournable Guinness. (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

Qui est Saint-Patrick ?

En Irlande, on ne plaisante pas avec Saint Patrick, le saint patron du pays. Partout dans le monde, les Irlandais rendent hommage chaque 17 mars à cet ecclésiastique (dont le nom d'origine serait Maewyn Succat), qui a évangélisé l'île et fondé le christianisme irlandais au Ve siècle. A l'époque, les habitants suivaient plutôt les croyances celtiques (celles des druides, dans lesquelles plusieurs dieux existaient). La légende rapporte que c'est à l'aide d'un trèfle que Saint Patrick aurait expliqué le principe de la sainte Trinité de la religion catholique : le père, le fils, le Saint-esprit. En parvenant à convertir les Irlandais au christianisme, il aurait par là même chassé tous les serpents (le symbole de Satan) de l'île. Le trèfle est devenu depuis un symbole fort de l'Irlande. La Saint-Patrick est une fête célébrée par les catholiques, mais aussi les anglicans, les orthodoxes et les protestants.

Quelle est l'histoire de la Saint-Patrick ?

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise (ce n'est pas l'équivalent du 14 juillet en France par exemple). Elle est juste une énorme fête populaire, ancrée dans la culture du pays. Elle a été célébrée dès le IXe siècle en Irlande, puis inscrite en tant que telle dans le calendrier liturgique en 1600. Depuis 1903, la Saint-Patrick est fériée en Irlande (Eire, Irlande du Nord et île de Montserrat). Et quand la Saint-Patrick tombe un dimanche (comme ce sera le cas en 2019), le jour férié est déplacé au lundi. Les Irlandais profitent de cette journée pour sortir et faire la fête. Des parades sont organisées dans les rues des villes, des concerts s'improvisent dans les bars ou sur les trottoirs, des cercles de danse sont ouverts et la bière coule à flots dans les pubs. Cette fête est un moyen pour les Irlandais de promouvoir leur culture.

Aujourd'hui, c'est avant tout pour son côté festif que la Saint-Patrick est appréciée dans le monde entier. Si Dublin a organisé sa première parade en 1931, c'est vraisemblablement aux Etats-Unis, plus précisément à Boston, qu'a eu lieu le premier défilé de la Saint-Patrick. La diaspora irlandaise installée outre-Atlantique est encore très mobilisée : Chicago teint même sa rivière en vert pour l'occasion (dans le respect de l'environnement et du fleuve, bien sûr...)! Partout dans le monde, de New York à Sydney, des événements ont lieu. Cornemuses, drapeaux, danseurs traditionnels, monuments illuminés de vert... Le folklore irlandais est roi.