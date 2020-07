"Oktoberfest : la 15ème édition de la fête de la bière de Munich reportée à 2021, dates et infos"

Grande fête populaire organisée à Munich, l'Oktoberfest est annulée et reportée en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. On fait le point sur la situation et les dernières infos

[Mis à jour le 13 juillet 2020] Egalement connue sous le nom de fête de la bière, l'Oktoberfest est le plus important festival bavarois et sans doute l'une des plus grandes fêtes allemandes. Attirant chaque année plus de six millions de visiteurs venus du monde entier, c'est l'un des événements les plus importants de l'automne. Malheureusement, l'édition 2020 de la fête de la bière a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. "Les risques étaient tout simplement trop élevés" a affirmé le chef du gouvernement de l'État régional de Bavière. Il a laissé aussi entendre qu'un retour de cette manifestation, une des plus grandes au monde de ce genre, ne pourrait être envisagée qu'en cas de vaccin disponible contre le virus Covid-19, car il est impossible pour une telle fête, "qui vit de la proximité", d'établir des règles de distanciation entre visiteurs.

Pour l'Oktoberfest 2020, la fête de la bière devait se dérouler à Munich du samedi 19 septembre au dimanche 4 octobre mais a été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. Si la 15ème édition a bien été reportée à 2021, les nouvelles dates ne sont pas encore connues.

A Munich, il est possible d'entrer gratuitement dans les immenses tentes installées sur la Theresienwiese, une grande place bétonnée de 42 hectares se trouvant dans le quartier de Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Il faudra ensuite payer vos consommations : comptez 9,50€ pour un litre de bière et 8€ pour un plat.

Le premier jour de l'Oktoberfest à Munich, le défilé des familles des brasseurs, le Festzug, débute de la Sonnenstrasse pour arriver à la Theresienwiese. Fièrement installées sur des chars fleuris, elles sont suivies par des attelages de six chevaux représentant les brasseries les plus renommées de la ville. Enfin, en queue de peloton, les serveuses brandissent des chopes de bière. A midi, le maire de Munich lancera officiellement les festivités de l'Oktoberfest 2020 en ouvrant symboliquement le premier tonneau et en criant le traditionnel "O'zapft is" . Le dimanche, le cortège réunit chaque année près de 8 000 personnes vêtues de costumes régionaux typiques et traditionnels de la vieille Bavière. Durant la fête de la bière de Munich, toute la semaine est rythmée par des repas thématiques, des visites pour les enfants, une célébration religieuse, des concerts... Des manèges, dignes des plus grandes fêtes foraines, historiques ou modernes, feront la joie des petits et des grands enfants. Le dernier dimanche, la clôture de l'édition 2020 de l'Oktoberfest sera annoncée par le traditionnel salut à coup de pistolet, sur les gradins du monument de la Bavière.

L'Oktoberfest est née le 17 octobre 1810. La fête de la bière puise son origine dans le mariage du futur roi Louis Ier de Bavière avec la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Quelques jours après l'union, les habitants de Munich furent conviés à la fête qui se déroula aux portes de la ville, dans des champs (appelés depuis "Theresienwiese", "prairie de Thérèse") en l'honneur de la princesse. La cérémonie se termina par une course de chevaux, que l'on renouvela l'année suivante. Depuis, tous les ans à Munich, des festivités sont organisées pour célébrer le couple royal.