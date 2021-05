Air France : la compagnie met en vente 60 000 sièges dès 40 euros, destinations et infos

Rome, Mykonos, Lisbonne... La compagnie Air France met en vente 60 000 sièges dès 40 euros l'aller simple pour partir pas cher en Europe. Destinations et infos.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 11h14] Après avoir relancé son programme de vols et dévoilé ses nouvelles destinations pour l'été 2021, la compagnie aérienne Air Franc a mis en vente 60 000 sièges à partir de 40 euros aller simple sur des vols domestiques ou vers l'Europe pour partir durant la période estivale ou cet automne. Valable jusqu'au 1er juin 2021 inclus, cette série de promotions porte sur des voyages prévus entre le 21 juin et le 31 octobre 2021. Le tarif TTC est pour un aller simple, frais de service inclus mais sans bagage en soute, et est valable vers l'Europe uniquement au départ de Paris.

Parmi les destinations proposées en France, on retrouve Marseille, Nice, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Ajaccio ou encore Calvi. En Europe, vous pourrez partir à la découverte de Naples, Oslo, Barcelone, Copenhague, Lisbonne, Genève, Palma de Majorque, Mykonos, Dublin ou encore Londres. Retrouvez la liste complète en cliquant ICI.

Quelles sont les destinations desservies par Air France ?

En France, la compagnie est présente dans 25 villes dont Ajaccio, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris ou encore Toulouse. A l'international, elle dispose d'un très large réseau qu'elle dessert en propre ou par ses compagnies partenaires. Vous trouverez toutes les destinations desservies par Air France sur cette page. Parmi les destinations incontournables en Europe accessibles depuis Paris, on retrouve Berlin, Vienne, Copenhague, Barcelone, Madrid, Athènes, Rome, Amsterdam, Lisbonne, Londres, Genève ou Stockholm.

La compagnie aérienne Air France proposera cet été 80 routes saisonnières vers des destinations loisirs, dont 22 nouveautés en France, en Europe et en Afrique du nord. Avec 39 liaisons saisonnières sur le réseau moyen-courrier, Air France offrira à ses clients un large choix de destinations.

Depuis Paris-CDG : Tanger et Agadir (Maroc), Monastir (Tunisie), La Valette (Malte), Las Palmas (îles Canaries, Espagne), Corfou et Rhodes (Grèce) à compter du 5 juillet 2021

: Tanger et Agadir (Maroc), Monastir (Tunisie), La Valette (Malte), Las Palmas (îles Canaries, Espagne), Corfou et Rhodes (Grèce) à compter du 5 juillet 2021 Depuis Paris-Orly : Bari (Italie) à compter du 31 mai 2021, Ibiza (Espagne) et Alger (Algérie) à compter du 28 juin 2021

: Bari (Italie) à compter du 31 mai 2021, Ibiza (Espagne) et Alger (Algérie) à compter du 28 juin 2021 Depuis Marseille-Provence : Catane (Italie) à compter du 26 juin 2021 et Corfou (Grèce) à compter du 19 juillet 2021

: Catane (Italie) à compter du 26 juin 2021 et Corfou (Grèce) à compter du 19 juillet 2021 Depuis Nice-Côte d'Azur : Londres (Royaume-Uni) et Tunis (Tunisie) à compter du 28 juin 2021

Air France accompagnera également les voyageurs dans leurs déplacements en France, avec 41 liaisons saisonnières proposées dont 8 nouveautés cet été. Les billets d'avion sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur le site internet de la compagnie aérienne.

Au départ de Paris-Charles de Gaulle : Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à compter du 5 juin 2021

: Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à compter du 5 juin 2021 Au départ de Perpignan : Brest, Strasbourg et Nantes à compter du 25 juin 2021

: Brest, Strasbourg et Nantes à compter du 25 juin 2021 Au départ de Biarritz : Caen à compter du 25 juin 2021

Après un débat houleux, la mesure phare du projet de loi climat a été officiellement adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture le 10 avril dernier : les vols intérieurs qui peuvent être remplacés par un trajet alternatif prenant moins de 2h30 en train vont être supprimés en France. Quelles liaisons Air France seront concernées ?

Concrètement, cela veut dire que les lignes reliant Paris Orly aux villes de Nantes, Bordeaux et Lyon, qui durent entre 1h10 et 1h50, vont bientôt disparaître. Il existe cependant une exception pour les correspondances. Ainsi, si vous devez par exemple faire un vol Marseille-Montréal, qui n'est pas direct, vous pourrez faire votre escale à Paris-CDG.

UFC-Que choisir réclame cependant de passer à 4 heures le seuil d'interdiction des vols domestiques lorsqu'une alternative existe par train. Les 2h30 prévues par le projet de loi Climat aboutiront selon elle, à un " gain environnemental dérisoire". Le seuil de 2h30 entraînera la suppression de seulement cinq lignes domestiques (Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Nantes, Paris-Rennes et Lyon-Marseille) représentant au total 12 % du trafic passager (environ 2,7 millions de voyageurs) et 3,5% des émissions de CO2 de l'aérien en France. Si ce seuil était fixé à quatre heures, 18 lignes aériennes intérieures de l'Hexagone seraient concernées, dont la très fréquentée Paris-Marseille, aboutissant à une baisse de 30 % du trafic passager domestique (6,9 millions de voyageurs) et de 12,5% des émissions de carbone de l'aérien.

En Classe Économique, vous pouvez emporter un bagage cabine standard (55 x 35 x 25 cm maximum, roues et poignées comprises) ainsi qu'un accessoire (un sac à main par exemple), dont le poids total ne dépasse pas 12 kg. En Première Classe ou Classe Affaires, vous pouvez prendre un bagage standard en plus, sans dépasser un total de 18 kg. Pour les bagages en soute, les franchises varient selon votre pays de départ et votre destination, ainsi que votre classe. En règle générale, la Classe Économique est limitée à un bagage de 23 kg et les Classes Affaires et Première à deux bagages de 32 kg. Tout bagage supplémentaire est payant.

En cas de perte de votre bagage, vous devez remplir une déclaration de perte à l'aéroport au service Bagages d'Air France. Vous avez également la possibilité de remplir ce questionnaire sur Internet dans les 48 heures. Si cette mésaventure vous oblige à acheter des produits de première nécessité, vous pourrez en demander le remboursement à Air France. Si jamais la compagnie ne retrouve pas vos bagages, vous serez indemnisé jusqu'à environ 1295 euros et sur justificatifs.

Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à votre vol Air France dans l'espace "Mes réservations" sur le site de la compagnie. Horaire du vol, terminal de départ, nombre de bagages que vous pouvez transporter en soute et en cabine, conditions de changement de réservation... Tout y est. Vous pouvez également modifier votre réservation en ajoutant des options : menu spécifique, siège à l'avant de la cabine ou avec davantage d'espace pour les jambes, accompagnement personnalisé à l'aéroport… C'est aussi dans cet espace qu'il faut vous rendre pour obtenir le remboursement en ligne d'un billet. Vous pouvez par ailleurs mettre vos informations personnelles à jour afin d'être informé en temps réel en cas de changement ou perturbation affectant votre voyage. Pour suivre votre vol Air France en temps réel, notamment en période de grève, rendez-vous dans le module "Actualité des vols".

Pour obtenir votre carte d'embarquement, vous avez deux options. La première consiste à vous enregistrer directement sur Internet, dès 30 heures avant votre vol. Vous pouvez alors choisir votre siège et imprimer chez vous votre carte d'embarquement ainsi que vos étiquettes bagages. Il est également possible de télécharger votre carte d'embarquement directement sur votre smartphone via l'application Air France. Une fois à l'aéroport, il ne vous reste qu'à déposer vos valises au comptoir dépose bagages.

La seconde option revient à vous enregistrer et à obtenir votre carte d'embarquement à l'aéroport, le jour du départ. Pour cela, rendez-vous à une borne interactive ou à un comptoir d'enregistrement avant de déposer vos bagages au comptoir dédié. Soyez attentifs aux heures limites pour l'enregistrement, le dépôt des valises, et l'embarquement. Ces durées peuvent varier entre 15 et 90 minutes avant le vol, selon qu'il s'agit d'un vol court, moyen ou long-courrier. Vous pouvez vérifier ces informations en ligne.

En adhérant gratuitement à Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France, vous gagnez des Miles quand vous prenez l'avion, réservez une nuit d'hôtel, louez une voiture ou réglez vos dépenses quotidiennes par carte bancaire grâce aux partenaires de la compagnie aérienne. Le nombre de Miles que vous gagnez dépend du montant (hors taxes et frais gouvernementaux) dépensé et de votre carte Flying Blue. Les membres Explorer gagnent 4 Miles pour chaque euro dépensé, les membres Silver gagnent 6 Miles pour chaque euro dépensé, les membres Gold gagnent 7 Miles pour chaque euro dépensé et les membres Platinum gagnent 8 Miles pour chaque euro dépensé. En utilisant ces Miles, vous pourrez profiter de divers avantages comme réserver un vol, profiter d'un surclassement, d'une option siège ou d'un menu à la carte... Inscrivez-vous au programme de fidélité Flying Blue ICI ou retrouvez vos Miles et avantages en cliquant ICI.

Le centre d'appel d'Air France est disponible tous les jours de 8 à 20h au +33 (0)9 69 39 36 54 (appel non surtaxé). Air France peut également répondre à vos questions depuis le site internet.