EasyJet : la compagnie relie la France à Marrakech pour les fêtes de fin d'année, ce que l'on sait

EasyJet proposera quatre liaisons au départ de la France vers Marrakech au Maroc entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 inclus. Les infos pratiques.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 11h57] L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne EasyJet ont annoncé le lancement à partir du 19 décembre 2020 d'un programme de liaisons au départ de la France vers Marrakech pour la période des fêtes de fin d'année. Le programme s'étalera sur une période de plus de deux semaines, entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 inclus, avec un total de 29 fréquences.

Au départ de Paris-CDG : 10 fréquences (aller-retour) totales, à raison de 5 vols par semaine à partir du samedi 19 décembre

: 10 fréquences (aller-retour) totales, à raison de 5 vols par semaine à partir du samedi 19 décembre Au départ de Nice : 8 fréquences totales, à raison de 4 vols par semaine à partir du samedi 19 décembre

8 fréquences totales, à raison de 4 vols par semaine à partir du samedi 19 décembre Au départ de Lyon : 6 fréquences totales, à raison de 3 vols par semaine à partir du dimanche 20 décembre

6 fréquences totales, à raison de 3 vols par semaine à partir du dimanche 20 décembre Au départ de Bordeaux : 5 fréquences totales à partir du samedi 19 décembre

Un doute sur l'heure limite pour l'enregistrement ou le dépôt des bagages ? Vous voulez suivre votre vol en direct en raison de perturbations de type grève ou mauvaise météo ? C'est possible via le "Flight Tracker" qui vous permet de consulter toutes les informations concernant votre vol Easyjet. Pour cela, munissez-vous simplement de votre numéro de vol. Vous pouvez aussi retrouver un vol en indiquant sa provenance et sa destination. La compagnie met à jour les actualités sur l'état du trafic, particulièrement en cas de nouvelles formalités de contrôle, de mouvements sociaux ou d'événements inattendus à l'aéroport.

Si vous êtes déjà enregistré, vous pouvez aller directement au dépose-bagages. © TEA-123RF

Vous pouvez vous enregistrer directement à l'aéroport, mais Easyjet conseille de le faire en ligne. Une option qui présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cela vous permet d'imprimer les cartes d'embarquement de tous vos vols jusqu'à 30 jours avant le départ : plus besoin de trouver une imprimante pendant vos vacances afin d'obtenir votre carte d'embarquement pour le retour, vous êtes tranquille. Par ailleurs, à l'aéroport, l'attente sera plus courte : si vous n'avez qu'un bagage cabine, dirigez-vous directement vers les contrôles de sécurité. Si vous avez un bagage à placer en soute, trouvez un comptoir dépose-bagages. Arrivez tout de même avec suffisamment d'avance, les dépose-bagages et portes d'embarquement fermant au moins 30 à 40 minutes avant le départ.

Face à l'impact de la pandémie de Covid-19, EasyJet a annoncé qu'elle modifiait sa politique bagage, le type de siège réservé déterminant désormais le type de bagage cabine autorisé. La valise deviendra donc payante pour certains tarifs et impossible pour les plus bas, seul le sac pouvant se glisser en dessous du siège restera gratuit pour tous les passagers.

Pour toutes les réservation effectuée à partir d'aujourd'hui pour un voyage à partir du 10 février 2021, "la nouvelle politique signifie que tous les clients peuvent emporter gratuitement à bord un petit sac sous le siège (max 45x36x20cm) qui doit tenir sous le siège devant. Cela leur permettra d'apporter tout le nécessaire pour leur voyage ou assez pour un court voyage", peut-on lire dans le communiqué de la low cost. Pour voyager avec une valise cabine en plus d'un petit sac, le voyageur pourra choisir l'option payante (à partir de 10,49 euros) permettant de réserver un siège à l'avant ou un siège " Extra legroom " (espace pour les jambes) et prendre son sac en cabine (max 56x45x25cm) ou placer son bagage en soute. Les titulaires de la carte easyJet Plus et les clients au tarif FLEXI continueront également à avoir un grand bagage cabine supplémentaire inclus dans leur réservation, sous réserve de place suffisante à bord.

Si votre vol est retardé de plus de 5 heures, vous pouvez annuler votre vol et bénéficier d'un remboursement intégral. Notez également que si votre voyage est retardé au lendemain, Easyjet prend en charge l'hébergement, le transfert et les repas. Si votre vol est annulé, vous pouvez choisir d'être transféré sur le prochain vol, ou opter pour un remboursement intégral. Par ailleurs, si votre vol arrive plus de trois heures après l'heure prévue, ou s'il est annulé dans les 14 jours précédant le départ, vous pouvez demander une indemnisation. Celle-ci s'élève à 250 euros pour un trajet jusqu'à 1500 km, 400 euros sur un trajet de 1500 à 3500 km, et 600 euros pour les vols de plus de 3500 km (pour les DOM, le montant est plafonné à 400 euros). Toutefois, si le retard ou l'annulation est considéré comme une "circonstance exceptionnelle" (mauvaise météo, grève du contrôle aérien…), vous ne pourrez pas prétendre à l'indemnisation.

La low cost britannique opère environ 700 lignes, vers 130 aéroports dans plus de 30 pays. Voir la carte des destinations Easyjet. La compagnie orange a notamment lancé la plateforme "Worldwide by Easyjet" qui permettra aux passagers de réserver des correspondances long-courriers en continuité des vols déjà opérés par la compagnie. Pour commencer, cette faculté sera disponible au départ de Londres Gatwick avec deux partenaires de lancement, les compagnies WestJet et Norwegian.

Easyjet a ainsi conçu un système permettant de réserver son vol court-courrier, le Gatwick Connects et le billet long-courrier de la compagnie partenaire, le tout avec une seule transaction. Ce système ne fonctionne qu'avec des correspondances d'au moins 2h30.

Baptisé Flight Club, le programme de fidélité d'Easyjet lancé en 2015 ne permet pas d'accumuler des miles ou de gagner des billets gratuits, mais offre des avantages, notamment en termes de services. Les membres peuvent ainsi modifier leurs vols et les noms sur les billets sans frais. Côté prix, Easyjet leur offre la "garantie de prixM" permettant au passager qui trouve un billet moins cher ailleurs, sur un vol équivalent, d'être remboursé de la différence de prix. Par ailleurs, si le client se rend compte que le tarif a baissé sur le site d'Easyjet entre le moment de sa réservation et son départ, la compagnie offre un bon équivalent à la différence de prix. Les membres ont aussi accès à des avant-premières et offres spéciales, ainsi qu'à une équipe de contact dédiée. Comment y accède-t-on ? Sur invitation de la compagnie, si vous avez réservé et effectué 20 vols ou plus au cours des 12 derniers mois, ou si sous avez réservé et effectué 10 vols ou plus et dépensé 1 500 livres (soit environ 1 754 euros) au cours des 12 derniers mois, ou encore si vous avez réservé et effectué 10 vols ou plus en moyenne au cours des 10 dernières années, avec au moins un vol chaque année. L'autre programme de fidélité de la compagnie, Easyjet Plus, est accessible à tout le monde, contre 199 livres (232 euros) par an. Parmi les avantages : choix du siège inclus, coupe-file au contrôle de sécurité, embarquement prioritaire, bagage à main supplémentaire…

En France, vous pouvez contacter le service clients Easyjet au 0820 420 315. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 08h00 à 20h00 (service 0,12 euros + prix d'un appel normal). Par ailleurs, si vous avez besoin d'une assistance spécifique à l'aéroport ou à bord de l'appareil, appelez directement le service dédié au 0805 080 394, disponible de 09h00 à 17h30 (service et appels gratuits).

Easyjet dessert de nombreuses destinations, dont la Grèce. © Antony McAulay-123RF

Easyjet n'est pas seulement une compagnie aérienne. Depuis 2014, elle est aussi une agence de voyages en ligne avec "Easyjet holidays". Ce site propose des offres dont le prix inclut les vols (avec Easyjet, évidemment) et l'hébergement. Séjours à la plage (Agadir, Majorque, Algarve, Nice, Ibiza…), city breaks (Venise, Lisbonne, Rome, Londres, Prague…), mais aussi promos et offres de dernière minute, le choix de destinations est vaste avec l'avantage d'offrir une visibilité en un coup d'œil sur les horaires de vols et sur la facture totale du voyage.

Gratuite, l'application Easyjet est disponible sur iPhone et Android. Elle permet de réserver des vols, de choisir son siège, d'ajouter des options (bagage supplémentaire, par exemple), de gérer sa réservation (notamment pour modifier ou annuler un voyage), ou encore de suivre son vol en temps réel. Autre avantage : on peut s'y enregistrer et télécharger sa carte d'embarquement, plutôt que de l'imprimer. Bonne nouvelle si vous voyagez régulièrement avec EasyJet, la low cost britannique a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile qui devrait être utile à bon nombre de voyageurs. Cette fonctionnalité utilise la réalité augmentée pour scanner les bagages cabine et s'assurer qu'ils respectent les dimensions maximales autorisées par la compagnie à bas prix. Le principale est simple : le scanner visualise une boite en 3D sur l'écran de votre smartphone. Combinée à la caméra du téléphone, il mesure ainsi la taille de votre valise cabine (hauteur, largeur et profondeur du bagage) directement de chez vous. Utilisant la technologie ARKit 2 d'Apple, cette nouvelle fonctionnalité de l'application mobile d'EasyJet est dans un premier temps disponible sur iOS (à partir de l'iPhone 6S). Attention, les aéroports suivants n'utilisent pas encore les cartes d'embarquement mobiles : Izmir, Agadir, Antalya, Belgrade, Bastia (Corse), Bodrum, Casablanca, Dalaman, Moscou Domodedovo, Essaouira, Figari (Corse), Hurgada, Gran Canaria (Las Palmas), La Rochelle, Minorque (Mahon), Monastir, Ponta Delgada, Preveza, Pristina, Marrakech, Sharm El Sheikh, et Tel Aviv.