Transavia : la compagnie dévoile son programme de vols pour l'été 2021

Alors que le gouvernement a annoncé les contours des vacances estivales, Transavia France prévoit une offre de vols équivalente à celle de l'été 2019. Destinations et infos.

[Mis à jour le 30 avril 2021 à 17h19] Transavia propose des vols moyen-courriers vers 75 destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen dont Alger, Séville, Tel Aviv, Athènes ou Porto. Après une année 2021 avec un programme de vols fortement perturbé à cause de la pandémie de Covid-19, Transavia France se prépare à la reprise des voyages cet été et va proposer sur son réseau international et domestique une capacité de sièges équivalente à celui de l'été 2019.

La filiale low-cost française du groupe Air France-KLM desservira au total 150 lignes dont 37 nouvelles sur l'ensemble de son réseau (international et domestique), pour des billets à partir de 29 € TTC l'aller simple. En Europe et dans le bassin méditerranée, elle proposera 21 nouvelles liaisons :

Grèce : 12 destinations incluant les îles grecques, Athènes, Thessalonique et une nouveauté, Preveza. La low cost étoffe également son offre au départ de Nantes et Lyon vers la Grèce avec des liaisons vers les îles grecques.

Espagne : 13 destinations dont les Baléares, les Canaries et l'Espagne continentale avec Madrid, Séville et Barcelone. Au départ de Nantes et Lyon, Transavia enrichit son offre cet été vers les Baléares.

Portugal : 4 destinations proposées vers ce pays clé pour Transavia : Lisbonne, Porto, Faro et Madère.

Italie : 9 destinations incluant Rome, Naples, la région des Pouilles, la Sicile, et la Sardaigne avec une nouveauté, Cagliari.

Maghreb : les vols Transavia dépendent de la levée des restrictions de voyage et de l'ouverture des frontières. Le programme de vol vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sera ajusté en fonction de la levée de ces restrictions cet été.

Reste de l'Europe : Dubrovnik, Split et la nouveauté Zadar (Croatie), Berlin (Allemagne), Stockholm (Suède), etc.

Proche-Orient : Tel Aviv (Israël) et Beyrouth (Liban).

Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez toujours consulter les détails de votre voyage (horaires, aéroports de départ et d'arrivée, siège…), voire même modifier votre vol Transavia. Moyennant des frais, vous avez la possibilité d'ajouter des bagages, de réserver un siège, de modifier des données sur les passagers ou même votre trajet (selon vos conditions d'achat initiales). Pour cela, vous devez vous connecter à l'espace "Mon Transavia" avec le mail attaché à votre compte. Mais si vous n'avez pas de compte et ne souhaitez pas en créer un, vous pouvez accéder à ces options avec notre numéro de réservation. Par ailleurs, vous pouvez suivre les vols en temps réel. Pratique, notamment en cas de grève ou de perturbation.

Transavia France est basée à Paris-Orly, Nantes et Lyon. © Pim Hendriksen

Chez Transavia, comme pour la plupart des compagnies aériennes, l'enregistrement, ou "check in", peut s'effectuer de deux façons : en ligne, ou à l'aéroport. L'enregistrement en ligne, qui ouvre 30 heures avant le départ et ferme 4 heures avant le décollage du vol, présente l'avantage d'être rapide et de vous faire gagner du temps à l'aéroport. En effet, si vous avez un bagage en soute, il vous suffit d'aller le déposer au comptoir dépose bagage. Autrement, si vous n'avez qu'un bagage cabine, rendez-vous directement aux contrôles de sécurité puis à la porte d'embarquement, avec votre carte d'embarquement (que vous aurez téléchargée sur votre téléphone si vous vous êtes enregistrés sur votre mobile). Mais vous pouvez également vous enregistrer gratuitement à l'aéroport, auprès d'un comptoir d'enregistrement Transavia. Notez qu'à Paris-Orly, les bornes d'enregistrement en libre-service constituent le seul moyen de s'enregistrer. Si vous devez vous enregistrer à l'aéroport, prévoyez une marge de manœuvre suffisante. A titre d'exemple, si vous partez de Paris-Orly ou de Lyon, l'enregistrement est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen (60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen).

Opérant principalement depuis ses bases de Paris-Orly, Lyon et Nantes, Transavia dessert aussi en France Bergerac, Ajaccio, Chambéry, Grenoble, Montpellier, Nice et Toulon. Depuis l'aéroport de Paris-Orly, Transavia propose des vols low cost moyen-courriers vers 50 destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen. Si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, sachez qu'à l'aéroport vous ne trouverez pas de comptoir d'enregistrement dédié, mais des bornes en libre-service. Vous aurez besoin de votre numéro de réservation et de votre passeport afin d'obtenir votre carte d'embarquement. Si vous voulez placer des bagages en soute, direction le dépose bagage. Sinon, dirigez-vous vers les portes d'embarquement. Niveau horaire, l'enregistrement à Paris-Orly pour les vols Transavia est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen, et de 2h30 à 60 minutes pour un voyage hors espace Schengen.

Depuis l'aéroport de Lyon St-Exupéry, Transavia dessert 11 destinations avec des vols low cost vers Alger, Athènes, Madère, Porto, Séville ou encore Tel Aviv. Comme à Paris-Orly, l'enregistrement à l'aéroport se déroule de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen (60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen). Les départs se font au Terminal 3 de l'aéroport.

Les départs de Transavia depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique se font depuis le Terminal 3 vers 14 destinations, dont Athènes, Berlin, Lisbonne, Madrid, Malte, Porto ou encore Venise. Pour l'enregistrement, les comptoirs sont ouverts de 2h à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen. Pour les destinations hors espace Schengen, ils ouvrent un peu plus tôt, soit 2h30 avant le décollage.

Pour avoir la garantie que votre bagage soit placé en cabine chez Transavia, il ne doit pas dépasser les dimensions 45 x 40 x 25 cm. © Rrrainbow-123RF

Les passagers ont droit à un seul bagage à main de 10 kg maximum en cabine. Pour être sûr qu'il soit admis à bord, ses dimensions ne devront pas excéder 45 x 40 x 25 cm, soit un peu moins que les dimensions standards habituelles pour les valises cabine. Les bagages à main mesurant 55 x 40 x 25 cm sont autorisés mais si les compartiments au-dessus des sièges sont pleins, ils pourront être placés en soute. Tout bagage transporté en soute est payant. Préférez les déclarer en ligne lors de votre réservation. Vous bénéficierez ainsi de prix avantageux. Pour 15 kg transportés, il vous en coûtera 10 euros ; pour 20 kg, ce sera 15 euros ; et pour 23 kg, ce sera 25 euros (par trajet simple). Un bagage ne peut pas peser plus de 32 kg, et chaque passager est limité à 50 kg et 5 pièces au total. En cas de perte de votre bagage, vous devez le signaler immédiatement à la compagnie avant le passage des douanes. Vous remplirez alors un constat d'irrégularité bagages. Vous pourrez suivre l'état d'avancement des recherches sur le site internet de Transavia. Si vous devez avancer des frais pour des produits de première nécessité (comme des produits de toilette) à cause de cet incident, Transavia s'engage à vous les rembourser.

En partenariat avec Flightgiftcard, la low cost du groupe Air France-KLM a lancé son service de carte cadeau en janvier 2019. Valable deux ans à partir de la date d'achat et d'une valeur de 25 euros euros minimum, la carte cadeau Transavia peut être utilisée sur l'ensemble du réseau (plus de 100 destinations). En vous rendant sur la page du service Flightgiftcard Transavia, vous choisissez tout d'abord votre carte cadeau (imprimée, physique ou e-mail), la valeur de celle-ci puis renseignez les coordonnées du bénéficiaire. Il pourra ainsi convertir la carte cadeau directement en billet d'avion sur le site internet de Transavia. Un service simple d'utilisation que permettra à vos proches de partir à la découverte d'une nouvelle destination à moindre coût.

En cas de retard important (soit 5 heures minimum), vous pourrez demander le remboursement de votre billet. Lors d'un retard prolongé (soit deux heures pour des vols de moins de 1 500 km), Transavia fournira un plateau-repas, deux communications téléphoniques voire un hébergement et le transport hôtel-aéroport. Une indemnisation est également prévue si le retard à l'arrivée dépasse les 3 heures après l'heure prévue). Selon la distance du vol, elle s'élèvera entre 250 et 600 euros. En cas d'annulation du vol, Transavia propose soit le remboursement du billet, soit le réacheminement du passager vers sa destination finale dans les meilleurs délais et dans des conditions de transport comparables. Si cela est possible, le voyageur pourra décider de reporter son trajet à une date ultérieure. Dans les deux cas, Transavia s'engage aux mêmes services et indemnisations que pour le retard de vol. En cas de refus d'embarquement, vous pourrez vous faire rembourser le billet ou bien prendre un autre vol. Dans ce cas, les mêmes dispositions que pour le retard et l'annulation s'appliquent.

Si la FAQ du site de Transavia ne répond pas à vos questions ou que vous avez besoin d'un service particulier, vous pouvez remplir un formulaire en ligne. Par téléphone, le numéro de Transavia depuis la France est le 0892 058 888 (50 ct/minute). Ce service d'assistance est ouvert tous les jours de 8h à 22h.

