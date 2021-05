Transavia : la compagnie renforce son programme estival vers la Grèce, destinations et infos

A l'approche des vacances d'été 2021, la compagnie aérienne low cost Transavia France renforce son programme estival vers la Grèce, destination très prisée de sa clientèle.

[Mis à jour le 12 mai 2021 à 18h01] Transavia propose des vols moyen-courriers vers 75 destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen dont Alger, Séville, Tel Aviv, Athènes ou Porto. Après une année 2021 avec un programme de vols fortement perturbé à cause de la pandémie de Covid-19, Transavia France se prépare à la reprise des voyages cet été en augmentant ses capacités de 40% par rapport à l'été 2019.

Elle a notamment décidé de renforcer son programme estival vers la Grèce, "destination très prisée de sa clientèle". Au départ de ses bases dans les aéroports de Paris-Orly, Nantes-Atlantique, Lyon-Saint-Exupéry et Montpellier-Méditerranée, Transavia ralliera en Boeing 737-800 pas moins de 12 destinations "dont les incontournables Santorin, Mykonos et Rhodes, ou encore Corfou, La Canée et Kalamata".

Depuis Paris-Orly :

Préveza (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardi et samedi) à partir de 54€ TTC l'aller simple – premier vol le 03/07/2021

Athènes : 3 vols par jour (tous les jours) à partir de 59€ TTC l'aller simple

Corfou : jusqu'à 6 vols par semaine (les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi dimanche) à partir de 70€ TTC l'aller simple

Héraklion (Crète) : jusqu'à 4 vols par jour (les lundi et samedi) à partir de 71€ TTC l'aller simple

Kalamata : 3 vols par semaine (les jeudi, samedi et dimanche) à partir de 65€ TTC l'aller simple

Kos : 4 vols par semaine (les mercredi, vendredi, samedi et dimanche) à partir de 71€ TTC l'aller simple

La Canée (Crète) : 1 vol par jour (tous les jours) à partir de 91€ TTC l'aller simple

Mykonos : jusqu'à 3 vols par jour (vendredi et dimanche) à partir de 56€ TTC l'aller simple

Rhodes : 1 vol par jour (tous les jours) à partir de 71€ TTC l'aller simple

Santorin : jusqu'à 3 vols par jour (lundi et vendredi) à partir de 87€ TTC l'aller simple

Thessalonique : 4 vols par semaine (les lundi, mercredi, vendredi et dimanche) à partir de 66€ TTC l'aller simple

Zakynthos : 3 vols par semaine (les mardi, samedi et dimanche) à partir de 46€ TTC l'aller simple

Depuis Nantes-Atlantique :

Corfou (nouveauté) : 2 vols par semaine (les mardi et samedi) à partir de 39€ TTC l'aller simple – premier vol le 03/07/2021

Athènes : 4 vols par semaine (les mardi, vendredi, samedi, dimanche) à partir de 66€ TTC l'aller simple

Héraklion (Crète) : 5 vols par semaine (les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche) à partir de 56€ TTC l'aller simple

Rhodes : 1 vol par semaine (le dimanche) à partir de 50€ TTC l'aller simple

Santorin : 2 vols par semaine (les mercredi et samedi) à partir de 49€ TTC l'aller simple

Depuis Lyon Saint-Exupéry :

Rhodes (nouveauté) : 1 vol par semaine (le samedi) à partir de 50€ TTC l'aller simple

Santorin (nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche) à partir de 39€ TTC l'aller simple

Athènes : 4 vols par semaine (les mardi, jeudi, samedi et dimanche) à partir de 70€ TTC l'aller simple

Héraklion (Crète) : 4 vols par semaine (les lundi, mercredi, jeudi et vendredi) à partir de 82€ TTC l'aller simple

Depuis Montpellier-Méditerranée :

Santorin (nouveauté) : 1 vol par semaine (le lundi) à partir de 49€ TTC l'aller simple – premier vol le 05/07/2021

Athènes : 2 vols par semaine (les mardi et dimanche) à partir de 60€ TTC l'aller simple

Héraklion (Crète) : 2 vols par semaine (les lundi et vendredi) à partir de 70€ TTC l'aller simple

Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez toujours consulter les détails de votre voyage (horaires, aéroports de départ et d'arrivée, siège…), voire même modifier votre vol Transavia. Moyennant des frais, vous avez la possibilité d'ajouter des bagages, de réserver un siège, de modifier des données sur les passagers ou même votre trajet (selon vos conditions d'achat initiales). Pour cela, vous devez vous connecter à l'espace "Mon Transavia" avec le mail attaché à votre compte. Mais si vous n'avez pas de compte et ne souhaitez pas en créer un, vous pouvez accéder à ces options avec notre numéro de réservation. Par ailleurs, vous pouvez suivre les vols en temps réel. Pratique, notamment en cas de grève ou de perturbation.

Chez Transavia, comme pour la plupart des compagnies aériennes, l'enregistrement, ou "check in", peut s'effectuer de deux façons : en ligne, ou à l'aéroport. L'enregistrement en ligne, qui ouvre 30 heures avant le départ et ferme 4 heures avant le décollage du vol, présente l'avantage d'être rapide et de vous faire gagner du temps à l'aéroport. En effet, si vous avez un bagage en soute, il vous suffit d'aller le déposer au comptoir dépose bagage. Autrement, si vous n'avez qu'un bagage cabine, rendez-vous directement aux contrôles de sécurité puis à la porte d'embarquement, avec votre carte d'embarquement (que vous aurez téléchargée sur votre téléphone si vous vous êtes enregistrés sur votre mobile). Mais vous pouvez également vous enregistrer gratuitement à l'aéroport, auprès d'un comptoir d'enregistrement Transavia. Notez qu'à Paris-Orly, les bornes d'enregistrement en libre-service constituent le seul moyen de s'enregistrer. Si vous devez vous enregistrer à l'aéroport, prévoyez une marge de manœuvre suffisante. A titre d'exemple, si vous partez de Paris-Orly ou de Lyon, l'enregistrement est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen (60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen).

Opérant principalement depuis ses bases de Paris-Orly, Lyon et Nantes, Transavia dessert aussi en France Bergerac, Ajaccio, Chambéry, Grenoble, Montpellier, Nice et Toulon. Depuis l'aéroport de Paris-Orly, Transavia propose des vols low cost moyen-courriers vers 50 destinations en Europe et dans le bassin méditerranéen. Si vous ne vous êtes pas enregistré en ligne, sachez qu'à l'aéroport vous ne trouverez pas de comptoir d'enregistrement dédié, mais des bornes en libre-service. Vous aurez besoin de votre numéro de réservation et de votre passeport afin d'obtenir votre carte d'embarquement. Si vous voulez placer des bagages en soute, direction le dépose bagage. Sinon, dirigez-vous vers les portes d'embarquement. Niveau horaire, l'enregistrement à Paris-Orly pour les vols Transavia est ouvert de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen, et de 2h30 à 60 minutes pour un voyage hors espace Schengen.

Depuis l'aéroport de Lyon St-Exupéry, Transavia dessert 11 destinations avec des vols low cost vers Alger, Athènes, Madère, Porto, Séville ou encore Tel Aviv. Comme à Paris-Orly, l'enregistrement à l'aéroport se déroule de 2h30 à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen (60 minutes pour un vol vers une destination non Schengen). Les départs se font au Terminal 3 de l'aéroport.

Les départs de Transavia depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique se font depuis le Terminal 3 vers 14 destinations, dont Athènes, Berlin, Lisbonne, Madrid, Malte, Porto ou encore Venise. Pour l'enregistrement, les comptoirs sont ouverts de 2h à 40 minutes avant le départ pour un vol vers une destination Schengen. Pour les destinations hors espace Schengen, ils ouvrent un peu plus tôt, soit 2h30 avant le décollage.

Pour avoir la garantie que votre bagage soit placé en cabine chez Transavia, il ne doit pas dépasser les dimensions 45 x 40 x 25 cm. © Rrrainbow-123RF

Les passagers ont le droit à 1 bagage à main de 55 x 35 x 25 cm max (tel qu'un sac à dos ou une valise cabine) à mettre dans un compartiment à bagages. Il y la place pour 70 bagages à main dans la cabine et dès que les compartiments sont pleins, les bagages sonr prises à l'embarquement et placer en soute. Si vous avez un tarif MAX, vous êtes assuré de garder votre bagage à main en cabine. 1 accessoire de 40 x 30 x 20 cm max. (tel qu'un petit sac à main, un sac pour appareil photo ou une sacoche pour ordinateur portable) Vous pouvez toujours l'emporter à bord et le placer sous le siège devant vous. Vous pouvez toujours emporter en cabine, un parapluie, une canne et 1 sac avec des articles achetés hors taxes au duty free. Votre bagage à main et accessoire ne doivent pas dépasser 10 kg et les dimensions incluent les roues et les poignées. Si vous voulez emporter plus de bagages, vous pouvez réserver des bagages supplémentaires.

En partenariat avec Flightgiftcard, la low cost du groupe Air France-KLM a lancé son service de carte cadeau en janvier 2019. Valable deux ans à partir de la date d'achat et d'une valeur de 25 euros euros minimum, la carte cadeau Transavia peut être utilisée sur l'ensemble du réseau (plus de 100 destinations). En vous rendant sur la page du service Flightgiftcard Transavia, vous choisissez tout d'abord votre carte cadeau (imprimée, physique ou e-mail), la valeur de celle-ci puis renseignez les coordonnées du bénéficiaire. Il pourra ainsi convertir la carte cadeau directement en billet d'avion sur le site internet de Transavia. Un service simple d'utilisation que permettra à vos proches de partir à la découverte d'une nouvelle destination à moindre coût.

En cas de retard important (soit 5 heures minimum), vous pourrez demander le remboursement de votre billet. Lors d'un retard prolongé (soit deux heures pour des vols de moins de 1 500 km), Transavia fournira un plateau-repas, deux communications téléphoniques voire un hébergement et le transport hôtel-aéroport. Une indemnisation est également prévue si le retard à l'arrivée dépasse les 3 heures après l'heure prévue). Selon la distance du vol, elle s'élèvera entre 250 et 600 euros. En cas d'annulation du vol, Transavia propose soit le remboursement du billet, soit le réacheminement du passager vers sa destination finale dans les meilleurs délais et dans des conditions de transport comparables. Si cela est possible, le voyageur pourra décider de reporter son trajet à une date ultérieure. Dans les deux cas, Transavia s'engage aux mêmes services et indemnisations que pour le retard de vol. En cas de refus d'embarquement, vous pourrez vous faire rembourser le billet ou bien prendre un autre vol. Dans ce cas, les mêmes dispositions que pour le retard et l'annulation s'appliquent.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si la FAQ du site de Transavia ne répond pas à vos questions ou que vous avez besoin d'un service particulier, vous pouvez remplir un formulaire en ligne. Par téléphone, le numéro de Transavia depuis la France est le 0892 058 888 (50 ct/minute). Le service client de Transavia répond par téléphone à toutes les questions 7 jours sur 7 entre 7h et 23h (heure normale d'Europe centrale).