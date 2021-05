Vueling : la compagnie renforce les routes entre la France et l'Espagne en mai 2021

Vous prévoyez un city break en Europe et souhaitez voyager avec Vueling ? La compagnie aérienne low cost renforce son offre entre six aéroports français et des destinations telles que Barcelone, Malaga ou Palma de Majorque pour le printemps et l'été 2021.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 15h19] Régulièrement présente dans les classements des compagnies aériennes les plus sûres du monde, Vueling est une compagnie aérienne qui transporte chaque année plusieurs millions de voyageurs entre la France et l'Espagne. Alors que l'UE est entrée dans une phase de déconfinement progressif en fonction des pays, la low cost "multiplie les propositions de voyage et renforce la fréquence de ses vols au départ de la France", dès ce mois de mai 2021. Pour les ponts de l'Ascension ou de la Pentecôte, les Français pourront emprunter l'une des routes opérées par Vueling au départ des aéroports de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Nice ou Lyon.

Barcelone-El Prat au départ de Paris-Orly (jusqu'à 4 vols quotidiens), de Bordeaux-Mérignac (5vols/semaine), de Lyon-St-Exupéry (3 vols/semaine), de Marseille-Provence (4 vols/semaine), de Nice-Côte d'Azur (6 vols/semaine) et de Nantes-Atlantique (5 vols/semaine)

au départ de Paris-Orly (jusqu'à 4 vols quotidiens), de Bordeaux-Mérignac (5vols/semaine), de Lyon-St-Exupéry (3 vols/semaine), de Marseille-Provence (4 vols/semaine), de Nice-Côte d'Azur (6 vols/semaine) et de Nantes-Atlantique (5 vols/semaine) Malaga-Costa del Sol au départ de Paris-Orly (8 vols par semaine), de Lyon (2 vols/ semaine), de Marseille (2 vols/semaine) et de Nantes (3 vols/semaine)

au départ de Paris-Orly (8 vols par semaine), de Lyon (2 vols/ semaine), de Marseille (2 vols/semaine) et de Nantes (3 vols/semaine) Palma de Majorque est desservie par Vueling au départ de Paris-Orly, (6 vols/semaine), de Bordeaux (1 vol/semaine), de Marseille (2 vols/ semaine) et de Nantes (1vol/semaine)

Lancée en 2004, Vueling Airlines est une compagnie low cost espagnole appartenant au groupe IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level). En France, elle propose 66 routes au départ de 12 aéroports : Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Bâle-Mulhouse, Rennes et Toulouse, ainsi que Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Première compagnie en nombre de passagers transportés entre la France et l'Espagne, elle vole aussi vers de nombreuses destinations européennes et méditerranéennes. Depuis avril 2017, Vueling Airlines commercialise les vols de la compagnie Level, la nouvelle low-cost long-courrier du groupe IAG, qui dessert Los Angeles, San Francisco (aéroport d'Oakland), Punta Cana et Buenos Aires.

Si vous devez embarquer à bord d'un vol Vueling depuis Paris, vous aurez à vous rendre à l'aéroport de Roissy ou à celui d'Orly, ce dernier restant la base principale de Vueling en France. A l'aéroport d'Orly, situé à 14 km de Paris, Vueling opère depuis le terminal ouest. Pour embarquer, rendez-vous dans le hall 1, sauf pour le vol vers Casablanca, qui prend son départ dans le hall 3. Depuis Orly, la compagnie dessert de nombreuses destinations espagnoles (Alicante, Arrecife, Barcelone, Bilbao, Catane, Ibiza, Fuerteventura…) et européennes (Copenhague, Florence, Lisbonne, Porto, Prague, Venise…). A l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, situé à 25 km au nord-est de Paris, Vueling opère depuis le terminal 3. Elle dessert une dizaine de destinations dont Bari, Fuerteventura, Naples, Vienne et Tanger.

En dehors de Paris, Vueling décolle de 10 aéroports français, dont celui de Nantes. Depuis Nantes-Atlantique, Vueling dessert via des vols directs l'Espagne (les Canaries, notamment) et l'Italie. Mais elle propose aussi des vols avec escale vers d'autres villes européennes et méditerranéennes. Depuis l'aéroport de Rennes, en Bretagne, Vueling vole en direct vers Barcelone, Majorque et Rome, et avec escale vers plusieurs autres destinations. A Lyon-Saint Exupéry, Vueling opère depuis le terminal 1A. Elle dessert en direct Barcelone, Majorque, Malaga, Rome et Séville. La low cost est aussi présente dans les aéroports de Bastia, Bordeaux, Brest, Lille, Marseille, Nice et Toulouse.

Comptoir d'enregistrement Vueling à l'aéroport de Barcelone. © TEA-123RF

Avant d'embarquer pour votre vol, vous devez vous enregistrer. Vueling conseille l'enregistrement en ligne. Gratuite, cette procédure vous permet de confirmer votre place (placement aléatoire gratuit, ou choix du siège avec frais supplémentaires) et d'obtenir votre carte d'embarquement (à imprimer et/ou télécharger sur votre mobile) qu'il vous faudra présenter le jour de votre voyage afin de monter à bord. Chez Vueling, le check-in est disponible entre 7 jours et 4 heures avant le vol. A l'aéroport, vous gagnerez ainsi du temps puisque vous n'aurez plus qu'à vous présenter aux contrôles de sécurité puis à l'embarquement si vous n'avez pas de bagage en soute, ou au dépose-bagage si vous en avez. Les aéroports de Barcelone, Rome-Fiumicino et Paris-Orly possèdent ainsi un comptoir "baggage drop" où vous pourrez déposer vos bagages si vous vous êtes déjà enregistrés en ligne. Vérifiez toutefois sur le site de votre aéroport de départ que l'enregistrement en ligne est accepté. A défaut, vous pourrez toujours vous enregistrer gratuitement au comptoir Vueling de l'aéroport.

Une fois votre réservation effectuée, vous pouvez toujours modifier votre vol (choix du siège, assurances, données personnelles, ajout de valises…). Sachez que vous pouvez changer la date ou l'heure de votre vol jusqu'à 1 heure avant le décollage. Si cette option est gratuite avec le tarif Excellence, elle est payante pour les tarifs Basic et Optima. Il vous en coûtera 50 euros par passager et par trajet, auxquels il faudra ajouter l'éventuelle différence de tarif. Par ailleurs, en cas de grève ou autre perturbation, vous pouvez également suivre le statut de votre vol en temps direct via le module "statut des vols".

Le nombre de bagages que vous pouvez emporter dépend de votre tarif. En tarif Basic, le premier prix, vous ne pouvez pas emporter de bagage en soute, à moins de payer un supplément (à partir de 13 euros en ligne, 35 euros à l'aéroport). Vous avez droit en revanche à un bagage cabine dont les dimensions ne devront pas excéder 55 x 40 x 20 cm et le poids 10 kg. En tarif Optima, vous pouvez emporter un bagage à main de 10 kg et un bagage en soute de 23 kg maximum. Si vous avez choisi le tarif Excellence, vous pouvez voyager avec un bagage en soute de 23 kg maximum et un bagage à main pouvant aller jusqu'à 14 kg, sachant qu'un espace est réservé pour votre bagage cabine (il ne sera pas placé en soute faute de place). Dans tous les cas, outre votre bagage à main, vous avez le droit d'emporter un autre sac plus petit ne dépassant pas 35 x 20 x 20 cm.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous avez besoin de renseignements sur votre voyage ou souhaitez demander un remboursement, vous pouvez joindre le service clients Vueling au 01 84 88 69 48, sachant que l'accueil personnalisé est assuré 7 jours sur 7 de 9h à 21h. Pensez à vous munir de votre code de réservation. En cas de retard, annulation, surbooking ou pour toute autre question, vous pouvez aussi remplir un formulaire de demande en ligne.