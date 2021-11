"Vacances de la Toussaint 2021 : dates de fin en novembre pour la zone A, B, C"

Quand se terminent les vacances de la Toussaint 2021 pour la zone A, B ou C ? Consultez les dates dans notre calendrier ainsi que notre sélection de destinations ensoleillées où partir en novembre.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 10h27] Première période de congés de l'année scolaire 2021-2022, les vacances de la Toussaint se poursuivent aux mêmes dates pour la zone A, B et C. Elles sont l'occasion de partir à la découverte de nombreuses destinations ensoleillées en Europe ou ailleurs : Lisbonne, Barcelone, La Valette, Athènes, le sud de l'Italie, les Cyclades, la Crète... Consultez sans plus attendre la date de fin des vacances d'automne pour les trois zones ainsi que notre sélection de destinations où partir en novembre.

Durant cette année scolaire 2021-2022, les vacances de la Toussaint 2021 se déroulent du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021 pour la zone A, B et C.

Egalement appelées vacances d'automne, les vacances de la Toussaint sont souvent synonyme de grisaille ainsi que de températures assez fraîches en France... Chaque année, les Français sont donc nombreux à quitter l'Hexagone pour voyager vers des destinations ensoleillées ou dépaysantes. Si vous ne souhaitez pas partir trop loin, vous pouvez opter pour des destinations d'Europe du Sud comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Tunisie, Malte... Si vous restez dans l'Hexagone et que vous bénéficiez des chèques vacances ANCV, vous pourrez les utiliser pour une séance de cinéma, une sortie au zoo, dans un parc d'attractions ou encore pour des places de spectacle.