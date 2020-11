Vacances de Noël : dates 2020-2021, les déplacements sont-ils autorisés cet hiver ?

Vacances scolaires 2020-2021 : Noël, février, Pâques, dates par zone, le calendrier officiel

Vacances de Noël, de février, de Pâques... Consultez le calendrier scolaire officiel 2020-2021 qui contient les dates de début et de fin des vacances scolaires à Paris et partout en France. On fait le point sur les modalités de départs en vacances en pleine pandémie de coronavirus.