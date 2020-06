Vacances d'été : date, plages, carte des pays ouverts... Le point en France et en Europe

Où sera-t-il possible de partir en vacances cet été ? Quels pays ont rouvert leurs frontières aux Français ? Retrouvez ci-dessous la carte de réouverture des frontières en Europe ainsi que les infos sur l'organisation des vacances d'été 2020.

[Mis à jour le 16 juin 2020 à 12h21] Les Français pourront voyager plus ou moins librement dès le 4 juillet, date officielle du début des vacances d'été. Après trois mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières respectives suite à l'épidémie de coronavirus, plusieurs pays d'Europe ont rouvert leurs frontières le 15 juin. La Commission européenne va quant à elle publier ses propositions pour une levée "progressive et partielle" des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet.

Néanmoins, les chiffres ne sont pas encore au rendez-vous, puisque seuls 20% des réservations pour l'été enregistrées dans les agences de voyage françaises concernent l'étranger. Jean-Pierre Mas, le président des Entreprises du Voyage, a notamment indique être "très en retard en termes de réservations". De plus, 56% des futurs vacanciers n'ont pas encore réservé, selon une enquête BVA-Entreprises du Voyage, effectuée par internet du 2 au 4 juin sur un échantillon de 1 055 personnes représentatif de la population française. Cependant, 81% des personnes sondées sont optimistes sur le fait que leur séjour se déroulera sans encombre, malgré la situation actuelle. Sur le plateau du 13 Heures de France 2, le journaliste Simon Ricottier est revenu sur les destinations préférées des Français pour cet été 2020 : "Près de 9 vacanciers sur 10 comptent rester en France contre environ deux tiers en temps normal. Sans surprise, le littoral est très prisé. Le Var, la Dordogne et la Charente-Maritime figurent parmi les destinations les plus recherchées sur internet". Dans quels pays européens les Français peuvent-ils se rendre ? Retrouvez ci-dessous la carte de réouverture des frontières avec un code couleur pour les pays d'Europe pour lesquels l'accès est autorisé, bientôt autorisé, avec test négatif ou non accessible pour le moment ou avec quarantaine.

Vous trouverez plus d'infographie sur Statista

Durant l'année scolaire 2019-2020, les vacances d'été débuteront le samedi 4 juillet 2020 après la classe pour tous les élèves de primaire, collège et lycée. Jean-Michel Blanquer a assuré que les dates des vacances d'été seraient inchangées. La rentrée de l'année scolaire 2020-2021 est prévue le mardi 1er septembre.

La carte du déconfinement a été modifiée et depuis le 2 juin 2020, la règle des limitations des déplacements à moins de 100 kilomètres autour de votre domicile a été levée. Provence, Côte d'Azur, Pays basque, Bassin d'Arcachon, Vendée, Bretagne, Alpes et Pyrénées... Ces destinations chères aux estivants pourront donc être accessibles à tous les Français cet été !

Les plages ont toutes rouvert peu à peu depuis début juin. "Dès le 2 juin seront rouverts les plages, les lacs, les musées, les monuments avec port du masque obligatoire", a précisé Edouard Philippe dans son allocution du 28 mai.

Alors que de nombreux pays d'Europe comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce rouvrent progressivement leurs frontières en ce mois de juin pour le début de la période estivale, les vacances d'été 2020 peuvent également être synonymes de départ en Bretagne, sur la Côte d'Azur, la Côte Atlantique, les massifs alpins, auvergnats, jurassiens ou pyrénéens ou tout simplement au vert à défaut de grands voyages. Dans le dossier ci-dessous, on vous donne nos meilleures idées de séjour dans les différentes régions françaises, que vous soyez en famille, entre amis, en solo ou en couple :

Les vacances d'été sont la période préférée des Français pour partir en voyage. Si une bonne majorité d'entre eux optent pour des vacances dans l'Hexagone, d'autres profitent habituellement de ces deux mois de vacances d'été pour s'envoler vers des destinations phares ou plus atypiques selon leurs envies et leur budget. A moins de trois heures de vol, l'Europe du sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce) promet un dépaysement total et un climat idéal pour la saison si les frontières rouvrent avant cet été.

Où partir en juillet - août : les meilleures destinations de l'été Faites le plein d'idées pour partir en vacances cet été. Voici quelques-unes des destinations phares où partir pendant les mois de juillet et août.

Si les vacances d'été durent deux mois en France, les grandes vacances peuvent durer encore plus longtemps dans d'autres pays d'Europe. Pas besoin d'aller bien loin pour le constater : les écoliers grecs sont en vacances du 10 juin au 11 septembre, tandis que les élèves italiens profitent chaque année de 13 semaines de vacances d'été. Quant aux élèves espagnols et portugais, leurs grandes vacances durent 12 semaines, entre fin juin et mi-septembre.