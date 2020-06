Vacances d'été : réouverture des frontières par pays, plages... Les règles en France et en Europe

Où partir en vacances en France et en Europe cet été ? Les plages seront-elles ouvertes ? On en sait un peu plus sur l'organisation de vos congés et la date la réouverture des frontières par pays.

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 11h15] Les vacances d'été approchent et auront finalement le goût tant attendu du voyage et du dépaysement. Edouard Philippe a confirmé lors de la présentation du plan de déconfinement le 28 mai dernier que les vacances d'été auront bien lieu et que les déplacements seront autorisés au moins en France. La règle des 100 kilomètres de distance autour de votre domicile ne sera plus en vigueur à partir du 2 juin et vous pourrez donc prévoir de vous déplacer partout dans l'Hexagone.

Fin mai, Édouard Philippe avait présenté la nouvelle phase du plan de déconfinement et affirmé sa volonté de permettre les voyages en Europe cet été, précisant que cette décision demandait une "coordination" au niveau européen. Vendredi, la Commissaire aux Affaires intérieures a annoncé lors d'un point presse après une visioconférence entre les ministres de l'Intérieur des Vingt-Sept que l'Union européenne (UE) rouvrira complètement ses frontières intérieures d'ici fin juin et devrait commencer début juillet à lever les restrictions de voyages à destination ou en provenance de l'extérieur de l'UE. Elle a précisé que la plupart des pays de l'UE (dont la la France) lèveraient d'ici au 15 juin les contrôles aux frontières entre pays membres mais que certains (comme par exemple l'Espagne) attendraient néanmoins la fin du mois.

Plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé la réouverture de leurs frontières dans les semaines à venir. Durement touchée par le coronavirus et sortant progressivement du confinement, l'Espagne a annoncé qu'elle rouvrira ses frontières aux touristes cet été. Pour relancer le tourisme, le gouvernement italien a rouvert ses frontières aux citoyens européens le 3 juin. Il annule également la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers dans la péninsule, d'après des sources officielles. L'Autriche et l'Allemagne prévoient déjà de rétablir à partir du 15 juin la libre circulation à leur frontière commune. Le Royaume-Uni a annoncé ce week-end la mise en place d'une quatorzaine obligatoire pour les voyageurs arrivant de l'étranger à partir du 8 juin. Cette mesure, qui sera réexaminée "toutes les trois semaines", doit accompagner le déconfinement progressif du Royaume-uni.

En Grèce, le tourisme reprendra dès le 15 juin avec des vols autorisés en provenance de plusieurs pays de l'UE dont la France. Les voyageurs décollant de l'Union européenne ne seront pas soumis à des mesures strictes de quarantaine, à l'exception des passagers en provenance des régions les plus touchées par le coronavirus : l'Ile-de-France, quatre régions italiennes, quatre autres en Espagne… "Cela dépendra maintenant de l'aéroport d'origine, non du pays (d'origine)", a expliqué un responsable du gouvernement à l'AFP. De son côté, l'Office national hellénique du tourisme a publié un communiqué dans lequel il donne plus d'indications sur la reprise des vols vers la Grèce. Jusqu'au 15 juin, les vols internationaux sont autorisés vers le seul aéroport international d'Athènes. "Tous les visiteurs sont soumis à un test à leur arrivée et doivent passer une nuit dans un hôtel désigné dans l'attente de leur résultat". Du 15 au 30 juin, les vols internationaux sont autorisés vers les aéroports d'Athènes et de Thessalonique. Le passager qui décolle d'un aéroport se trouvant dans la liste EASA des zones affectées par le coronavirus, comme l'Île-de-France, devra accepter un isolement de 7 ou 14 jours. A partir du 1er juillet, les vols internationaux seront autorisés vers tous les aéroports de Grèce. Les visiteurs seront éventuellement tenus de passer " un test d'échantillonnage aléatoire à l'arrivée ", affirme l'office de tourisme.

La Belgique rouvrira à compter du 15 juin ses frontières avec les autres pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l'espace Schengen non membres de l'UE, a annoncé mercredi la Première ministre. Sophie Wilmès a toutefois recommandé aux voyageurs de s'assurer que leur déplacement était possible car "chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières" à ses propres conditions. Par ailleurs cafés, bars et restaurants pourront rouvrir en Belgique sous conditions à partir du 8 juin, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse. Dans un communiqué, les autorités tunisiennes ont annoncé la réouverture des frontières maritimes, terrestres et aériennes de la Tunisie pour le 27 juin.

Cette annonce est un vraie avancée au regard des déclarations d'Emmanuel Macron début mai. Le président de la République avait en effet annoncé la limitation "des déplacements internationaux", affirmant à ce sujet : "On restera entre Européens. Peut-être, en fonction de l'épidémie, il faudra même réduire un peu plus". Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait ensuite confirmé ces propos au micro de LCI. Les frontières de Schengen sont fermées aux non-Européens et l'accès au territoire français est soumis à des restrictions. "Celles-ci sont fermées et resterons fermées. [...] Un étranger hors Europe ne peut pas rentrer".

Durant l'année scolaire 2019-2020, les vacances d'été débuteront le samedi 4 juillet 2020 après la classe pour tous les élèves de primaire, collège et lycée. Jean-Michel Blanquer a assuré sur BFMTV que les dates des vacances d'été seraient inchangées. La rentrée de l'année scolaire 2020-2021 est prévue le mardi 1er septembre.

La carte du déconfinement a été modifiée et dès le 2 juin 2020, la règle des limitations des déplacements à moins de 100 kilomètres autour de votre domicile pourra être levée. Provence, Côte d'Azur, Pays basque, Bassin d'Arcachon, Vendée, Bretagne, Alpes et Pyrénées... Ces destinations chères aux estivants pourront donc être accessibles à tous les Français cet été !

Les plages devraient rouvrir peu à peu. "Dès le 2 juin seront rouverts les plages, les lacs, les musées, les monuments avec port du masque obligatoire", a précisé Edouard Philippe dans son allocution du 28 mai. Plusieurs plages avaient déjà rouvert ces dernières semaines.

Si des destinations européennes pourraient être possibles cet été (en fonction de la décision prise au niveau européen avant le 15 juin), les vacances d'été 2020 pourraient toutefois être davantage synonymes de départ en Bretagne, sur la Côte d'Azur, la Côte Atlantique, les massifs alpins, auvergnats, jurassiens ou pyrénéens ou tout simplement au vert à défaut de grands voyages. Dans le dossier ci-dessous, on vous donne nos meilleures idées de séjour dans les différentes régions françaises, que vous soyez en famille, entre amis, en solo ou en couple :

Si vous préparez déjà 2021, sachez que les vacances d'été sont la période préférée des Français pour partir en voyage. Si une bonne majorité d'entre eux optent pour des vacances dans l'Hexagone, d'autres profitent habituellement de ces deux mois de vacances d'été pour s'envoler vers des destinations phares ou plus atypiques selon leurs envies et leur budget. A moins de trois heures de vol, l'Europe du sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce) promet un dépaysement total et un climat idéal pour la saison si les frontières rouvrent avant cet été.

Où partir en juillet - août : les meilleures destinations de l'été Faites le plein d'idées pour partir en vacances cet été. Voici quelques-unes des destinations phares où partir pendant les mois de juillet et août.

Si les vacances d'été durent deux mois en France, les grandes vacances peuvent durer encore plus longtemps dans d'autres pays d'Europe. Pas besoin d'aller bien loin pour le constater : les écoliers grecs sont en vacances du 10 juin au 11 septembre, tandis que les élèves italiens profitent chaque année de 13 semaines de vacances d'été. Quant aux élèves espagnols et portugais, leurs grandes vacances durent 12 semaines, entre fin juin et mi-septembre.