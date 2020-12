Qatar Airways : quelles sont les promos à l'occasion du Black Friday 2020 ?

A l'occasion du Black Friday, Qatar Airways offre à ses passagers des promotions en classe Éco et en classe Affaires pour toute réservation réalisés d'ici le 9 décembre prochain et pour des voyages jusqu'au 30 septembre 2021.

Alors que le trafic aérien reprend peu à peu en pleine seconde vague de coronavirus, les compagnies aériennes ont profité du Black Friday 2020 pour proposer des offres spéciales aux voyageurs. Qatar Airways propose ainsi des promotions sur ses vols en Classe Économique et en Classe Affaires pour toute réservation effectuée d'ici le mercredi 9 décembre prochain pour des voyages prévus jusqu'au 30 septembre 2021. Pas de panique au moment de réserver sur le site de la compagnie aérienne ou dans une agence de voyages, les voyageurs bénéficient de la réservation flexible, qui s'applique pour tous les billets réservés avant le 31 décembre. Ceux qui souhaitent modifier leur voyage peuvent conserver leur billet pendant deux ans ou bénéficier de changements de date illimités. Voici une sélection des promotions Qatar Airways à l'occasion du Black Friday 2020 :

Au départ de Paris-CDG en classe Eco : Johannesburg à partir de 469€, Zanzibar à partir de 509€, Bangkok dès 519€, Bali à partir de 649€, les Maldives et les Seychelles dès 749€...

Au départ de Paris-CDG en classe Affaires : Nairobi à partir de 1639€, Le Cap dès 2069€, Bali à partir de 2219€, Tokyo dès 2389€...

Disposant d'une flotte conséquente de 185 avions, la compagnie Qatar Airways dessert pas moins de 160 destinations à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie : Alger, Athènes, Buenos Aires, Djakarta, Londres, Manille, New York, Oslo, Seychelles, Sofia, Vienne... Retrouvez l'ensemble des destinations Qatar Airways ici.

L'ouverture de l'enregistrement se fait 3 heures avant l'heure de départ, la fermeture 1 heure avant. Pour gagner du temps, vous pouvez vous enregistrer en ligne. Avec deux repas servis (sur les vols de 6 heures ou plus), Qatar Airlines met un point d'honneur à offrir à ses passagers une cuisine raffinée et généreuse. Toutes les exigences diététiques (liées à la santé ou à la religion) sont admises. N'oubliez pas de le mentionner lors de votre réservation ou au moins 72 heures avant votre vol.

Pour vous divertir au cours de votre vol, Qatar Airways met à disposition des films, des jeux vidéo, des dessins animés, de la musique ainsi que la possibilité d'envoyer des SMS, des MMS ou des mails avec son service OnAir. Les passagers de la Première Classe et de la Classe Affaires sont assurés de recevoir un accueil et un service dignes des plus grands hôtels de luxe.

Les enfants reçoivent une attention toute particulière avec des divertissements interactifs, des activités ou encore un menu spécialement élaboré pour eux. Si vous êtes en transit à l'aéroport de Doha, profitez-en pour vous détendre dans un des trois salons mis à disposition, pour faire des emplettes en duty free ou pour faire défouler vos bambins dans la salle de jeux, située en zone d'embarquement. La Première Classe et la Classe Affaires se laisseront guider par l'hospitalité arabe avec le transport en limousine ou en autobus de luxe. Pour plus de tranquillité, les services Al Maha s'occuperont pour vous de toutes les formalités.

En soute, vous disposez d'une franchise de 30 kg en Classe Économique, de 40 kg en Classe Affaires et 50 kg en Première Classe. Deux bagages sont autorisés à condition que la totalité du poids respecte ces franchises et qu'aucun des bagages n'excède 32kg. En cabine, vous ne pourrez emporter qu'un seul bagage de 7 kg au total si vous voyagez en Classe Économique. Pour les autres classes, vous avez droit à deux bagages d'un maximum de 15 kg. Si vous avez un excédent de bagage, n'hésitez pas à le payer directement sur le site internet de la compagnie aérienne. Il vous en coûtera moins cher. En cas de perte de vos bagages, Qatar Airways s'engage à tout mettre en ?uvre pour vous les remettre sous 24 heures. Si vous devez avancer des frais pour des produits de première nécessité à cause de cet aléa, la compagnie s'engage à vous les rembourser. En ce qui concerne les bagages perdus, la compagnie applique la convention de Montréal et vous dédommage selon les règles internationales, à savoir jusqu'à 1130 euros et sur justificatifs.

En cas de retard sur la piste, Qatar Airways s'engage à vous fournir de la nourriture et de l'eau. Une assistance médicale est également prévue pour ceux qui en auraient besoin. En cas d'annulation de vol, Qatar Airways s'engage à vous prévenir à l'avance si cela est possible. Si vous êtes déjà à l'aéroport, la compagnie vous fournira un repas et une boisson, voire un logement et le transport si nécessaire. En cas de refus d'embarquement, vous serez indemnisé, et la compagnie aérienne vous proposera un autre vol.

Créée en 1993, Qatar Airways fait voler son premier avion l'année suivante. Au fil des années, la compagnie aérienne développe intensément sa flotte, une des plus récentes au monde. Qatar Airways fait souvent la une de la presse économique pour ses commandes importantes auprès d'Airbus ou de Boeing. Première compagnie du Moyen-Orient à desservir la Chine, en 2004, puis la Scandinavie trois ans plus tard, Qatar Airways se veut présente sur tous les continents avec 126 destinations. Un chiffre qui devrait croître encore au fil des années avec l'acquisition des nouveaux Boeing 787 Dreamliner et Airbus A380. En 2011, 2012, 2014 et 2017, l'organisme spécialisé en transport aérien Skytrax la classe au premier rang des compagnies aériennes mondiales.

Qatar Airways dispose d'une agence à Paris située au 24/26, place de la Madeleine (l'entrée est au 7, rue Vignon), dans le 8e arrondissement. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez aussi la joindre au +33 1 70 95 05 80. Vous pouvez également écrire à la compagnie aérienne par mail. Une réponse vous sera envoyée sous 5 jours ouvrés.