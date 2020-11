Aéroport de Roissy : des tests antigéniques pour les passagers, comment ça marche ?

Après Orly, c'est au tour de l'aéroport de Paris-CDG de proposer des tests rapides de dépistage du Covid-19 en plus des tests PCR, pour tous les passagers au départ. Comment ça marche, en combien de temps les résultats sont-ils disponibles ? On fait le point.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 12h30] Plus grand aéroport français de par sa fréquentation, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, plus communément appelé aéroport de Roissy dessert plus de 320 villes à travers le monde. Proposés depuis la semaine dernière à Orly, les tests antigéniques sont désormais disponibles à Roissy, les rendez-vous pouvant être pris dès ce jeudi 12 novembre 2020 sur la plateforme doctolib.fr, dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un centre de dépistage en aéroport. Les passagers auront la garantie d'obtenir un résultat sous 48h pour un test RT-PCR et sous "1h à 2h maximum" pour un test antigénique, précise Paris Aéroport.

Le centre de tests rapides de Roissy est situé au Terminal 2E, au niveau des départs, face à la porte 17. Il est ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 17h00, et le dimanche de 7h00 à 12h00. Pour rappel, les accès aux terminaux sont limités aux seuls passagers qui doivent se munir de leur billet d'avion. Tous les passagers détenant un titre de voyage nominatif en partance de Paris-Charles de Gaulle sont éligibles à ce dispositif, le test de dépistage devant impérativement être réalisé avant les opérations d'enregistrement à l'aéroport.

Composé d'un bâtiment central dédié à l'accueil des passagers le Terminal 1 de l'aéroport de Roissy s'étend sur 5 niveaux :

Niveau CDGVAL : station CDGVAL pour relier les autres terminaux, zones d'enregistrement (Halls 5 et 6), boutiques et restaurants

station CDGVAL pour relier les autres terminaux, zones d'enregistrement (Halls 5 et 6), boutiques et restaurants Niveau Départs : zones d'enregistrement (Halls 1 à 4) et comptoirs des compagnies aériennes

zones d'enregistrement (Halls 1 à 4) et comptoirs des compagnies aériennes Niveau Embarquement : contrôles sûreté-passeport, accès aux satellites d'embarquement et boutiques duty-free

contrôles sûreté-passeport, accès aux satellites d'embarquement et boutiques duty-free Niveau Arrivées : zone des arrivées (le point de rencontre des arrivées se situe au niveau arrivées, en sortie de salle livraison bagages, face Porte 34), locations de voitures et taxis

zone des arrivées (le point de rencontre des arrivées se situe au niveau arrivées, en sortie de salle livraison bagages, face Porte 34), locations de voitures et taxis Niveau Parkings : parkings P1 bleu rouge et vert

Parmi les compagnies aériennes présente au Terminal 1 de l'aéroport de Roissy au départ ou à l'arrivée : Aegean Airlines, Aigle Azur, Air China, Air Finland, ANA (All Nippon Airways), Brussels Airlines, Egyptair, Eva Air, Icelandair, Latam, Norwegian Qatar Airways, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines...

Le terminal 2 de l'aéroport de Roissy se compose de six halls, numérotés de 2A à 2G. La Gare TGV-RER Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV et la station CDGVAL Terminal 2 se trouvent au centre de cet ensemble. Vous pouvez vous déplacer librement à pied ou en navette gratuite entre les différents halls du terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Le terminal 2B de l'aéroport de Roissy est en rénovation jusqu'en 2020.

Terminal 2A : après votre enregistrement, vous serez dirigé(e) au niveau inférieur pour le passage des contrôles sûreté-passeport et l'accès vers les portes d'embarquement (en commun avec le terminal 2C). Consultez les écrans d'information dans le terminal 2A de l'aéroport de Roissy pour connaître la zone d'enregistrement et la porte d'embarquement de votre vol. Dans le terminal 2A, le point de rencontre Arrivées se situe au milieu du hall, face aux portes 4 et 5 une fois sorti(e) de la salle de livraison bagages.

Terminal 2C : après votre enregistrement, vous serez dirigé(e) au niveau inférieur pour le passage des contrôles sûreté-passeport et l'accès vers les portes d'embarquement (en commun avec le terminal 2A). Consultez les écrans d'information dans le terminal 2C de l'aéroport de Roissy pour connaître la zone d'enregistrement et la porte d'embarquement de votre vol. Dans le terminal 2A, le point de rencontre Arrivées se situe au milieu du hall, face aux portes 5 et 6 une fois sorti(e) de la salle de livraison bagages. Reliés, les terminaux 2A et 2C de l'aéroport d'Orly accueille de nombreuses compagnies aériennes : British Airways, Emirates, Etihad Airways, Air Canada, XL Airways...

Terminal 2E : le terminal 2E de l'aéroport de Roissy est composé d'un bâtiment principal (utilisé pour l'enregistrement, la livraison des bagages ainsi que pour le contrôle des passeports) couplé à trois halls (K, L, et M) utilisés pour les embarquements et débarquements. Concernant les départs, l'enregistrement s'effectue dans le bâtiment principal. Après le contrôle des passeports, dirigez-vous vers le hall K (en face) ou vers les halls L & M (sur votre gauche) selon votre lieu d'embarquement. Pour les arrivées, la livraison des bagages s'effectue dans le bâtiment principal, accessible à pied depuis le hall K ou par navette automatique depuis les halls L & M. Le point de rencontre Arrivées se situe dans le bâtiment principal, entre les portes 8 et 10 en sortie de la salle de livraison des bagages. Le terminal 2E accueille uniquement des vols internationaux (hors Schengen) ainsi que les compagnies membres de l'alliance Skyteam : Air France, Delta Airlines, Japan Airlines...

Terminal 2F : au terminal 2F de l'aéroport de Roissy, l'enregistrement s'effectue au niveau Départs. Après le contrôle sûreté, vous êtes dirigé vers les portes F21 à F36 (sur votre gauche) ou F41 à F56 (sur votre droite) selon votre lieu d'embarquement. Consultez les écrans d'information dans le terminal pour connaître la zone d'enregistrement et la porte d'embarquement dédiée à votre vol. Le point de rencontre Arrivées se situe en sortie de salle livraison bagages, entre les portes 8 et 10. Le terminal 2F de l'aéroport de Roissy accueille uniquement des vols à destination de l'espace Schengen et les compagnies de l'alliance Skyteam : Air France, KLM, Air Corsica...

Le terminal 3 de l'aéroport d'Orly est dédié au trafic charter et low-cost : Vueling, Air Transat, Smart Wings, Jet 2... Le terminal 3 est divisé en 2 bâtiments : Hall Départs et Hall Arrivées.

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle est situé à Roissy-en-France (95700), à 26 kilomètres au Nord-Est de Paris. En voiture, vous pouvez y accéder directement par l'autoroute A1 de-vers Paris (Porte de la Chapelle), par l'autoroute A3 de-vers Paris (Porte de Bagnolet), par l'autoroute A104 de-vers Marne-la-vallée et l'autoroute A4, par D104 de-vers Cergy-Pontoise et par la N102 de-vers Paris (Porte de la Villette). Selon la densité du trafic, prévoyez entre 30 et 60 minutes de temps de trajet entre Paris et l'aéroport de Roissy. Une fois arrivé(e), suivez la signalétique pour vous diriger vers votre terminal.

Dans la douzaine de parkings de l'aéroport Charles-de-Gaulle, le stationnement est gratuit les 10 premières minutes, y compris dans les zones "dépose-minute" devant chaque terminal. Pour un séjour de moyenne ou longue durée, mieux vaut opter pour un parking avec réservation sur le site internet parisaeroport.fr qui propose différents forfaits adaptés au stationnement de longue et moyenne durée. Les parkings sans réservation sont conseillés pour un stationnement de courte durée (jusqu'à 24 heures). Comptez à partir de 2€ les 15 minutes de stationnement. Retrouvez les infos (localisation, proximité des terminaux...) sur les parkings sans réservation de l'aéroport de Roissy en cliquant ICI.

Située au centre du terminal 2, entre les halls 2C/2E et 2D/2F, la gare TGV-RER Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV s'étend sur 5 niveaux.

Niveau 1 de la gare TGV : quais RER et TGV

quais RER et TGV Niveau 2 de la gare TGV : accueil et cente SNCF, comptoir Air&Rail, espace attente

accueil et cente SNCF, comptoir Air&Rail, espace attente Niveau 3 de la gare TGV : objets trouvés Paris Aéroport et La Poste

objets trouvés Paris Aéroport et La Poste Niveau 4 de la gare TGV (s alle d'échange) : accès piéton au terminal 2, accès au CDGVA, consigne à bagages et hôtel Sheraton

accès piéton au terminal 2, accès au CDGVA, consigne à bagages et hôtel Sheraton Niveau 5 de la gare TGV : taxis (côté 2C/2E), navettes hôtels et navette bus N1 (côté 2D/2F).

L'accès piéton depuis et vers les terminaux 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G et la station CDGVAL s'effectue via le niveau 4 de la gare TGV. L'accès au terminal 1 et 3 s'effectue par la navette automatique CDGVAL

Il existe deux gares routières à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle :

Gare routière Roissypole : à proximité du terminal 3, elle accueille le Roissybus, les bus locaux et régionaux, les bus 350 et 351, le Noctilien et les services longue distance opérés par Flixbus, Isilines et Ouibus. Si le trajet vers le terminal 3 s'effectue en quelques minutes à pied, il faudra emprunter la navette automatique CDGVAL pour accéder au terminal 1 et 2.

à proximité du terminal 3, elle accueille le Roissybus, les bus locaux et régionaux, les bus 350 et 351, le Noctilien et les services longue distance opérés par Flixbus, Isilines et Ouibus. Si le trajet vers le terminal 3 s'effectue en quelques minutes à pied, il faudra emprunter la navette automatique CDGVAL pour accéder au terminal 1 et 2. Gare routière Terminal 2 : située entre les terminaux 2E et 2F, elle est accessible via la porte 8 au niveau Arrivées. La gare routière Terminal 2 de Roissy accueille le Bus Direct, le Roissybus et la navette Magical Shuttle (Disneyland). Des guichets de vente et d'informations sont à la disposition des voyageurs. Pour accéder aux autres terminaux, vous pourrez ensuite emprunter la navette automatique CDGVAL ou effectuer le trajet à pied.

Deux navettes relient gratuitement les terminaux de l'aéroport de Roissy-CDG. La navette N1 dessert 24/24h les terminaux 2A, 2C, 2E, 2F, 2D, le Parking PW, la Gare SNCF, l'hôtel Sheraton et la consigne à bagages, toutes les 8 minutes de 7h30 à 01h30. La navette N2 dessert les terminaux 2F, 2E et 2G de 5h30 à 23h. Métro automatique, le CDGVAL dessert gratuitement l'ensemble des terminaux de Paris-CDG de 4h à 1h. Il fonctionne 7j/j et passe toutes les 4 minutes. En zone sous douane, des navettes permettent également aux passagers en correspondance de circuler d'un terminal à l'autre.

Vous souhaitez prendre le bus depuis Paris pour vous rendre à l'aéroport de Roissy ? Au départ de la Gare Montparnasse ou de Gare de Lyon, de la Tour Eiffel, d'Etoile et de la Porte Maillot, le Bus Direct effectue le trajet au tarif unique de 18€ l'aller simple et 31€ l'aller retour. Comptez entre 45 et 60 minutes de trajet.

Lors d'une conférence de presse, la ministre des Transports Elisabeth Borne a annoncé le report du CDG Express, ligne de train qui devait initialement relier la Gare de l'Est (dans le centre de Paris) au terminal 2 de l'aéroport de Roissy à partir du 1er janvier 2024. Finalement, ce chantier devrait voir le jour à la fin de l'année 2025, bien après les Jeux Olympiques de 2024 comme le gouvernement l'avait initialement annoncé. Malgré les contestations de nombreux habitants et élus d'Île-de-France qui craignent que les travaux du CDG Express ne perturbent trop les lignes de trains de banlieue au nord de Paris, le ministère des Transports a une fois de plus affirmé que ce projet du CDG Express était "indispensable pour Paris et l'Île-de-France". Long de 32 kilomètres, le trajet à bord du CDG Express devrait durer vingt minutes et coûter 24 euros.