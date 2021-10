"Aéroport d'Orly : quelles sont les nouvelles lignes prévues à l'hiver et au printemps 2022 ?"

Plusieurs compagnies aériennes dont Vueling, Corsair, Transavia ou encore Air Caraïbes desserviront de nouvelles destinations au départ de l'aéroport d'Orly à Paris dès cet hiver.

[Mis à jour le 15 octobre 2021 à 16h21] Alors que le trafic aérien a repris depuis quelques mois malgré quelques restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19, les compagnies aériennes Vueling, Transavia, Air Caraïbes et Corsair s'ouvrent à de nouvelles destinations en Europe et à l'international pour la saison hiver 2021 / printemps 2022.

Vueling : A compter du 2 novembre 2021, la compagnie low-cost espagnole desservira cinq nouvelles destinations en Espagne : Jereez, les Asturies, Santander, Grenade et Saragosse. Elle se déploie également en Europe du Nord et notamment à Billund (Danemark), àHambourg (Allemagne), à Leipzig (Allemagne), à Nuremberg (Allemagne), à Bergen (Norvège), àGöteborg (Suède) ou encore à Stockholm (Suède).

: La compagnie Transavia va étendre sa présence en Italie avec dès cet hiver des vols depuis Orly vers Milan-Bergame, Bologne, Turin, Gênes et Bari. Outre-Manche, elle proposera également des vols vers Cardiff, Birmingham, Edimbourg, Glasgow, Newcastle, Belfast, Cork et Dublin. Au printemps 2022, elle étendra ses vols à plusieurs destinations en Europe : Bilbao (Espagne), La Palma (Espagne), Ljubljana (Slovénie) et Glasgow (Ecosse) Vueling annonce l'arrivée de deux nouvelles routes vers Agadir et Tanger au Maroc, ainsi qu'un vol deux fois par semaine vers Malte.

annonce l'arrivée de deux nouvelles routes vers Agadir et Tanger au Maroc, ainsi qu'un vol deux fois par semaine vers Malte. Corsair : L'île Maurice et La Réunion seront de nouveau accessibles via Corsair à compter du 22 octobre 2021.

: L'île Maurice et La Réunion seront de nouveau accessibles via Corsair à compter du 22 octobre 2021. Air Caraïbes : la compagnie a annoncé la reprise de ses vols à destination de La Havane à Cuba. French Bee rouvrira quant à elle ses routes vers San Francisco à compter du 3 novembre 2021.

A l'aéroport d'Orly, les terminaux Sud et Ouest ont fusionné pour devenir un terminal unique composé de quatre halls : Orly 1-2-3-4. Orly Ouest devient Orly 1 et Orly 2, le nouveau bâtiment de jonction se prénomme Orly 3 et Orly Sud devient Orly 4. Ce terminal unique 1-2-3-4 à l'aéroport d'Orly a été crée pour améliorer la qualité de l'accueil des voyageurs et simplifier le parcours passager grâce à une signalétique plus visible et plus claire.

Depuis mars 2020, le terminal Orly Ouest a changé de nom et est devenu Orly 1-2-3. A l'embarquement : Orly Ouest salle 10 devient Orly 1 Portes A, Orly Ouest salle 20 devient Orly 1 Porte B, Orly Ouest salles 30 / 32 / 40 deviennent Orly 2 Portes C.

Niveau 1 Départs : dépose minute, embarquement, commerces, bars et restaurants, salons des compagnies, RER B

dépose minute, embarquement, commerces, bars et restaurants, salons des compagnies, RER B Niveau 0 Arrivées : parkings, ORLYVAL, commerces, bars et restaurants, RER B, location de voitures

Du côté des compagnies aériennes : Alitalia, TAP Portugal, Chalair Aviation, Air Malta, Iberia, Twin Jet, Air France et HOP accueilleront les voyageurs à Orly 1, AirEuropa et EasyJet à Orly 2, Air Corsica, Level, BA CityFlier, Transavia, Pegasus et Air France à Orly 3.

A compter du 19 mars 2019, le terminal Orly Sud change de nom et devient Orly 4. A l'embarquement : Orly Sud Hall A et B deviennent Orly 4 Portes E (Schengen) et Portes F.

Niveau 0 Arrivées / Départs : dépose minute, zones d'enregistrement, commerces, bars et restaurants, services

dépose minute, zones d'enregistrement, commerces, bars et restaurants, services Hall A : services, commerces, salons des compagnies, bars et restaurants

services, commerces, salons des compagnies, bars et restaurants Hall B : accès à l'embarquement, services, commerces, bars et restaurants

Du côté des compagnies aériennes, Rossiya, TUI, Aigle Azur, Corsair, Air Algerie, Corsair, Norwegian, French bee, Tunisair, flybe et Air Caraïbes accueilleront désormais les voyageurs à Orly 4.

L'aéroport d'Orly est situé en partie dans la ville du même nom (code postal : 94390). Il est situé à environ 14 kilomètres au sud de Paris. En voiture, vous pouvez y accéder directement par la Nationale 7 de-vers Paris-Porte d'Italie ou Athis-Mons, Juvisy, Evry, Corbeil et au-delà, par l'Autoroute A106, bretelle de l'autoroute A6 de-vers Paris ou Lyon ou par l'Autoroute A86. Selon le trafic, prévoir en moyenne 15-30 minutes de temps de trajet entre Orly et Paris-Porte d'Italie ou Porte d'Orléans et inversement. Une fois arrivé(e), suivez la signalétique pour vous diriger vers votre terminal.

Les 10 premières minutes de stationnement sont gratuites dans les huit parkings de l'aéroport de Paris-Orly, y compris dans les zones "dépose-minute" situées devant chaque terminal. Si vous souhaitez laisser votre véhicule plusieurs jours à l'aéroport d'Orly, mieux vaut réserver une place sur le site de Paris Aéroport, de 6 mois à l'avance jusqu'à 6 heures avant votre arrivée. Retrouvez les infos (localisation, proximité avec les terminaux...) sur les parkings sans réservation de l'aéroport d'Orly en cliquant ICI.

A l'aéroport d'Orly, le métro automatique Orlyval permet de se déplacer facilement entre Orly 1-2-3 et Orly 4 ou de rejoindre le RER B. Cette navette automatique circule toutes les 5 à 7 minutes de 6h du matin à 23h35, et son temps de parcours est de seulement une minute. La nuit, des bus de substitution réalisent le même trajet entre 23h35 et 00h30 et entre 3h30 et 6h du matin.

Depuis Paris, l'aéroport de Paris-Orly est facilement accessible en transports en commun. Au départ de Denfert-Rochereau, l'Orlybus vous emmène à l'aéroport en 30 minutes pour 8,30€. Au départ de la Tour Eiffel, de Trocadéro ou de la Gare Montparnasse, le Bus Direct effectue le trajet au tarif de 12€ pour les adultes et gratuitement pour les enfants de moins de 4 ans. Avec le RER B, il faut compter 13,25€ et 35 minutes de trajet depuis la station de Châtelet, avec un changement pour l'Orlyval à la gare d'Antony. Quant au RER C, il vous déposera à l'aéroport en 45 minutes depuis la Gare d'Austerlitz, pour un tarif de 6,25€. Au départ de Porte de Choisy dans le sud de Paris, le bus 183 vous emmènera à Paris-Orly Sud en 50 minutes environ, au tarif de 2€.

Si vous faites le trajet en train depuis la province pour rejoindre l'aéroport d'Orly, le plus simple est de vous arrêter à la gare de Massy TGV. Sur place, le bus 91-10 dessert les terminaux Orly-Ouest (Orly 1-2-3) et Orly-Sud (Orly 4) en 30 minutes environ en fonction de la circulation.

Vous souhaitez consulter les horaires des arrivées des vols à l'aéroport d'Orly en temps réel ? Le site de l'aéroport a mis en ligne un tableau des horaires actualisés où vous retrouverez heure par heure le statut des vols prévus à l'arrivée. Pour consulter les arrivées à l'aéroport d'Orly, cliquez ICI.