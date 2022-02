"Voyage et Covid-19 : 26 pays passent au vert, nouvelle carte et infos pratiques"

Nouveaux changements pour la liste des pays verts, orange et rouges : pas moins de 26 pays passent au vert. Quelles sont les règles et les restrictions pour voyager ?

[Mis à jour le 16 février 2022 à 14h54] Pas moins de 26 pays dont plusieurs destinations incontournables rebasculent en vert sur la carte actualisée au 15 février 2022 par le gouvernement français pour savoir où voyager : le Cap Vert, le Cambodge, la Colombie, la Côte d'Ivoire, Cuba, l'Equateur, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, la Guinée Bissau, les Iles Fidji, l'Ile Maurice, les Iles Samoa, le Laos, le Maroc, la Mauritanie, le Népal, le Nicaragua, l'Ouganda, le Sri Lanka, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, le Venezuela et le Vietnam.

Pour ces pays, aucune contrainte particulière n'est imposée par la France au départ comme à l'arrivée. Pou rappel, plus aucun test n'est exigé au départ pour les voyageurs vaccinés souhaitant de rendre en France, quel que soit le pays de provenance.

Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays classé orange ou rouge, sauf s'ils peuvent justifier d'un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament. Pour voyager en Europe, il n'est pas nécessaire de justifier du motif de son déplacement, mais des obligations de test préalable et de quarantaine peuvent s'appliquer. La carte des pays verts, orange et rouges a été actualisée le 4 février 2022.

Carte actualisée des pays verts, orange et rouges © Gouvernement.fr

Le gouvernement français a décidé d'alléger le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. Depuis le 12 février, plus aucun test n'est exigé au départ pour les voyageurs vaccinés, quel que soit le pays de provenance.

Pour les voyageurs non vaccinés, l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France subsiste, "mais les mesures à l'arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu'ils viennent de pays de la liste verte", c'est-à-dire ceux où le Covid-19 circule le moins. En revanche, les voyageurs non vaccinés arrivant d'un pays de la liste "orange" devront continuer de "présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée", selon le communiqué de Matignon.

Le pass vaccinal va entrer en vigueur en deux temps en Guadeloupe à partir du 7 mars, a annoncé le préfet de l'île : "D'abord, à compter du 7 mars, il sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public culturel, comme les cinémas ou les théâtres, mais aussi les séminaires et les salons professionnels". Son application serait ensuite élargie au reste des établissements recevant du public, notamment aux événements sportifs, à l'hôtellerie et à la restauration dès le 21 mars.

Les pays classés en vert : pays et territoires dans lesquels aucune circulation active du virus n'est observée et aucun variant préoccupant n'est recensé. Il s'agit des pays de l'espace européen, auxquels s'ajoutent l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Corée du Sud, les Émirats Arabes-Unis, Honduras, Hong-Kong, l'Indonésie, le Japon, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, le Rwanda, le Sénégal, Taïwan, Uruguay, Vanuatu Si vous arrivez de l'un de ces pays, aucun motif impérieux ne sera exigé. Attention ces mesures valent pour les voyageurs français qui souhaitent se rendre là-bas et en revenir, mais aussi pour les ressortissants de ces pays. Malheureusement, les pays verts ajoutent des restrictions pour entrer sur leur territoire ou interdisent même les voyages. La plupart des pays verts hors espace européen cités restent fermés aux voyageurs français pour le moment. Quelle est la liste des pays orange où voyager à l'étranger ? La liste orange regroupe les pays dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Il s'agit de tous les pays n'étant pas inclus dans les listes des pays "verts" . Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) ne sont pas sont soumis au régime des motifs impérieux. Ils doivent présenter, en complément de leur attestation de vaccination, une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19. Les voyageurs non vaccinés en provenance d'un pays en zone orange doivent quant à eux présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h avant le vol. Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test. Quelle est la liste des pays rouges ? Dans les pays dits "rouges", la circulation du virus est particulièrement active et il y a une présence de variants préoccupants. A ce jour, il n'y a plus de pays en rouge sur la carte des pays où voyager. Un passeport sanitaire européen est-il obligatoire pour voyager ? Depuis le 1er juillet, le pass européen, également intitulé "certificat COVID numérique de l'UE", est entré en application au sein de tous les États membres, avec une période de transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu'au 30 juin 2022. Il s'applique à trois situations : il atteste qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu'elle a passé un test négatif, ou encore qu'elle est immunisée après avoir contracté la maladie" a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne. Le pass sanitaire européen est disponible sur le site de l'Assurance maladie dédié à la vaccination, Ameli.fr depuis le 25 juin. Si vous êtes d'ores et déjà vacciné, connectez-vous sur attestation-vaccin.ameli.fr/attestation avec vos identifiants ou France Connect et imprimez l'attestation de vaccination mise à jour dans un document de quatre pages ou scannez le nouveau QR code dans l'application TousAntiCovid. Le code-barres vient alors s'installer dans la rubrique "Mon Carnet" dans les certificats. Faut-il prendre une assurance Covid pour voyager dans certains pays ? Malgré l'allégement de certaines restrictions concernant les voyages, une assurance spéciale Covid est devenue obligatoire dans 34 pays (Algérie, Bénin, Namibie, Seychelles, Russie, Brésil, Chili, Costa Rica, Salvador, Cambodge, Chine, Maldives, Philippines, Thaïlande...). Les autorités des pays concernés imposent une attestation d'assurance avec mention "Covid" garantissant la couverture d'éventuels frais sur place liés à la maladie : quarantaine dans un hôtel, rapatriement sanitaire... Le contrôle du document s'effectuera le plus souvent lors de la montée dans l'avion et conditionne parfois l'obtention du visa.

Pour obtenir des informations détaillées sur les destinations françaises accessibles aux Français, rendez-vous sur le site "https://reopen.europa.eu/fr/". Vous pouvez également retrouver des informations détaillées sur les destinations phares de l'été dans nos dossiers dédiés :

En Italie, la quarantaine de 5 jours n'est plus demandée pour les voyageurs non vaccinés. Pour passer la frontière, il reste toutefois nécessaire de présenter soit la preuve d'un schéma vaccinal complet, soit un certificat de guérison ou le résultat d'un test négatif (antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 heures).

Après plusieurs mois de confinement, la Grèce annonce lever toutes ses mesures sanitaires. Désormais, les visiteurs doivent présenter uniquement un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour entrer sur le territoire.

annonce lever toutes ses mesures sanitaires. Désormais, les visiteurs doivent présenter uniquement un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour entrer sur le territoire. Les Français peuvent à nouveau franchir la frontière avec l'Andorre depuis le 1er juin.

depuis le 1er juin. Si vous souhaitez voyager en Norvège, sachez que les touristes ne doivent plus effectuer de test à l'arrivée ni observer de quarantaine. Seules les personnes non vaccinées ont pour obligation de présenter un test de moins de 24h avant leur arrivée dans le pays.

En Islande , toute personne arrivant de l'étranger (résident et voyageur) doit respecter une quarantaine de 14 jours. Pour raccourcir ce délai, il est possible de se faire tester dès son arrivée à l'aéroport international de Keflavik (pour un coût de 11000 ISK sur place, ou 9000 ISK si prépaiement en ligne), puis d'observer une quarantaine stricte jusqu'au second test PCR (gratuit) dans l'un des centres de dépistage du pays.

, toute personne arrivant de l'étranger (résident et voyageur) doit respecter une quarantaine de 14 jours. Pour raccourcir ce délai, il est possible de se faire tester dès son arrivée à l'aéroport international de Keflavik (pour un coût de 11000 ISK sur place, ou 9000 ISK si prépaiement en ligne), puis d'observer une quarantaine stricte jusqu'au second test PCR (gratuit) dans l'un des centres de dépistage du pays. Depuis le 30 juin, peuvent entrer librement en Croatie : les citoyens des Etats membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que les membres de leurs familles..

: les citoyens des Etats membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que les membres de leurs familles.. Les voyages à destination de Chypre sont impossibles jusqu'à nouvel ordre.

sont impossibles jusqu'à nouvel ordre. Pour les autres pays d'Europe, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie a modifié ses conditions d'entrée suite à la découverte du nouveau variant Omicron. Depuis le 1er décembre 2021, un test PCR de moins de 48h sera demandé avant l'embarquement, au lieu de moins de 72h auparavant.

Le Maroc a pris la décision de suspendre les vols en provenance et à destination de la France dès le 28 novembre 2021 à minuit pour une durée indéterminée. Prévoir votre voyage au Maroc

a pris la décision de suspendre les vols en provenance et à destination de la France dès le 28 novembre 2021 à minuit pour une durée indéterminée. Prévoir votre voyage au Maroc L' Algérie a débuté une réouverture progressive des ses frontières. La compagnie nationale Air Algérie a relayé sur les réseaux sociaux un communiqué du conseil des ministres annonçant que " la reprise se fera au rythme de cinq vols par jour au départ et en provenance de trois aéroports : Alger, Oran et Constantine ", soit les plus grandes villes du pays. Elle s'opérera dans le "strict respect" des mesures préventives contre le Covid-19.

a débuté une réouverture progressive des ses frontières. La compagnie nationale Air Algérie a relayé sur les réseaux sociaux un communiqué du conseil des ministres annonçant que " la reprise se fera au rythme de cinq vols par jour au départ et en provenance de trois aéroports : Alger, Oran et Constantine ", soit les plus grandes villes du pays. Elle s'opérera dans le "strict respect" des mesures préventives contre le Covid-19. Pour les autres pays d'Afrique, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

Les États-Unis ont levé le 8 novembre les restrictions en place depuis mars 2020 sur les voyages internationaux pour les personnes vaccinées. En plus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19, les voyageurs doivent se faire tester la journée précédant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque.

Au Canada, tous les passagers ayant été complètement vaccinés contre la Covid-19 (à l'exception des vols depuis l'Inde et le Maroc toujours suspendus) au moins 14 jours avant leur entrée dans le pays et ne présentant aucun symptôme peuvent entrer sans quarantaine dans les aéroports du pays.

tous les passagers ayant été complètement vaccinés contre la Covid-19 (à l'exception des vols depuis l'Inde et le Maroc toujours suspendus) au moins 14 jours avant leur entrée dans le pays et ne présentant aucun symptôme peuvent entrer sans quarantaine dans les aéroports du pays. Un test PCR de moins de 72h est obligatoire pour se rendre à Cuba . Il faut également s'acquitter d'une taxe sanitaire à l'aéroport d'un montant de 30 USD.

. Il faut également s'acquitter d'une taxe sanitaire à l'aéroport d'un montant de 30 USD. L'accès au territoire argentin en provenance de l'étranger est ouvert exclusivement aux ressortissants de nationalité argentine, aux ressortissants d'autre nationalité résidents en Argentine et aux ressortissants d'autre nationalité ayant un lien de parenté au 1er degré (conjoint, parents, enfants, fratrie) avec des résidents en Argentine .

. Aucun test n'est aujourd'hui exigé pour entrer en Colombie . Les voyageurs devront remplir avant l'embarquement un formulaire en ligne.

. Les voyageurs devront remplir avant l'embarquement un formulaire en ligne. Le résultat négatif du test PCR-RT pour COVID-19 n'est plus exigé des touristes au Costa Rica et aucun ordre sanitaire de mise en quarantaine obligatoire n'a été mis en place. Cependant, les voyageurs présentant des symptômes ne pourront pas embarquer.

et aucun ordre sanitaire de mise en quarantaine obligatoire n'a été mis en place. Cependant, les voyageurs présentant des symptômes ne pourront pas embarquer. Il est déconseillé de se rendre au Mexique mais les frontières sont ouvertes.

mais les frontières sont ouvertes. Pour les autres pays d'Amérique consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

Quels sont les pays qui rouvrent leurs frontières aux Français en Asie ?

Après le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et la Guyane, dont les voyageurs sont désormais soumis à une quarantaine obligatoire à l'arrivée dans les aéroports français, l'Inde est désormais dans le viseur des autorités : le porte-parole du gouvernement Gabril Attal a annoncé après les Conseil des ministres que " pour quelques pays où la situation sanitaire est gravissime et particulièrement inquiétante et préoccupante, nous serrons encore la vis ", l'Inde étant ajoutée à la liste des pays soumis à des restrictions de voyage " drastiques ".

La Chine bloque l'arrivée des voyageurs en provenance de France et d'une dizaine d'autres pays très touchés par le Covid-19.

bloque l'arrivée des voyageurs en provenance de France et d'une dizaine d'autres pays très touchés par le Covid-19. Les voyageurs français ne peuvent actuellement se rendre au Japon sans visa. Seuls les déplacements pour motif professionnel peuvent donner lieu à une demande de visa, auprès de l'ambassade du Japon en France. Les déplacements touristiques sont actuellement interdits.

Les frontières extérieures de la Russie sont fermées, et aucun ressortissant étranger n'est autorisé à pénétrer en Russie, y compris les étrangers munis d'un titre de séjour temporaire

sont fermées, et aucun ressortissant étranger n'est autorisé à pénétrer en Russie, y compris les étrangers munis d'un titre de séjour temporaire Pour les autres pays d'Asie, consultez les informations actualisées sur cette page du ministère des Affaires étrangères.

L'Australie a étendu la fermeture de ses frontières internationales, une politique d'auto-isolation visant à la protéger du Covid-19 déjà en vigueur depuis un an. "Les frontières extérieures de l'Australie demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre, pour les voyageurs en provenance de l'étranger, sauf pour les citoyens australiens, les résidents permanents et leurs conjoints et les voyageurs en transit", explique ainsi le Quai d'Orsay.