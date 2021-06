"Voyage au Maroc : Royal Air Maroc, Air France, Ryanair, avec quelle compagnie partir cet été 2021 ?"

Le roi du Maroc a exigé un effort tarifaire de la part des compagnies aériennes pour permettre aux expatriés et aux voyageurs français de partir en vacances au Maroc cet été 2021. Avec quelle compagnie, quels sont les tarifs des billets d'avion ? Faut-il un test PCR pour voyager au Maroc depuis la France ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 12h21] Les frontières aériennes et maritimes du Maroc sont ouvertes depuis le 15 juin 2021. Face au mécontentement des voyageurs concernant les tarifs des billets d'avion pour le Maroc et à la difficulté pour les réserver, le roi Mohammed VI a ordonné aux compagnies aériennes de proposer des prix plus bas et d'instaurer des rotations suffisantes pour assurer les voyages vers le Maroc cet été 2021. Plus de 40 compagnies aériennes proposent ainsi des vols vers le Maroc durant la période estivale. Trois millions et demi de places seront disponibles pour la période du 15 juin au 30 septembre, soit les trois quarts de la capacité proposée en 2019.

Royal Air Maroc propose ainsi des tarifs réduits et fixes en fonction du nombre de membres de la même famille voyageant ensemble. Les prix des billets d'avion vont de 150 euros pour une personne à moins de 100 euros pour une famille de quatre personnes pour la zone Europe à 600 euros pour la zone Amérique. Après avoir mis en place plusieurs additionnels entre l'Europe et le Maroc, la compagnie nationale a annoncé le 21 juin sur son compte Twitter que "Tous les billets relatifs aux derniers vols additionnels ont été vendus en un temps record. Nos équipes sont toujours mobilisées pour ajouter d'autres vols régulièrement".

Mes principales compagnies compagnies aériennes qui opèrent vers le Maroc depuis la France ont également dévoilé leur programme de vols à destination de Marrakech, Oujda, Rabat, Nador, Fès ou encore Tanger pour cet été 2021 suite de l'annonce de la réouverture des frontières du Maroc au 15 juin. Pour les mois de juillet et août 2021. Air France propose des vols vers Agadir, Marrakech, Rabat et Tanger depuis Roissy et Orly. Au départ de ses bases de Paris, Nantes, Lyon et Montpellier, Transavia dessert les principaux aéroports marocains avec 14 routes dont Agadir, Casablanca ou encore Marrakech et Tanger. De son côté, la compagnie TUI fly annonce qu'elle va desservir au départ de Lille 7 villes au Maroc dont 2 nouvelles destinations touristiques : Tanger et Fès. Si Ryanair n'a pas officiellement communiqué sur son programme estival vers le Maroc, des vols vers Marrakech, Rabat ou encore Tanger sont disponibles à la vente pour des départs de Paris-Beauvais dès le 15 juin. Attention, bon nombre de vols sont d'ores et déjà complets.

Les seules liaisons maritimes prévues pour le Maroc cet été 2021 partent de France (Sète, Marseille), d'Italie (Gênes) ou du Portugal (Portimao), avec un total de 650 000 passagers et 180 000 véhicules attendus entre le 15 juin et le 15 septembre - soit quatre fois moins que d'habitude -, selon les chiffres du ministère marocain des Transports. Un second test PCR sera effectué à bord des ferries. Les frontières terrestres restent fermées. Aucun franchissement n'est possible, dans les deux sens. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat).

Après des mois d'état d'urgence et d'arrêt du tourisme afin de lutter contre la pandémie de Covid-19, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes le mardi 15 juin 2021. Sur les deux listes mises en place avec des règles différentes d'accès afin de savoir quels sont les voyageurs autorisés au non sur le sol marocain et sous quelles conditions, les Français font partie de la liste A et doivent ainsi avoir un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif d'un test PCR de moins de 48 heures pour voyager au Maroc.

Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc sont rétablies dans le cadre de l'opération "Marhaba 2021". Attention, Les frontières terrestres restent fermées. Aucun franchissement n'est possible, dans les deux sens. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat).

Aucune quarantaine n'est exigé lors de votre arrivée au Maroc. Si vous faites partie de la liste A et que vous disposez d'un certificat de vaccination et/ou un résultat négatif d'un test PCR négatif de moins de 48h, vous pourrez rentrer sur le territoire marocaine sans vous isoler. Si vous faites partie de la liste B, un isolement de 10 jours à l'arrivée sera obligatoire. Cela concerne les voyageurs en provenance de l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, l'Argentine... Ces deux listes seront actualisées " régulièrement au moins deux fois par mois selon le besoin ", précisait hier le ministère des Affaires étrangères.

Un couvre-feu est en vigueur au Maroc de 23 h à 6h30 du matin. Depuis le 1er juin 2021, les rassemblements et activités réunissant moins de 50 personnes en espaces clos et moins de 100 personnes en plein air sont autorisés. Les salles des fêtes ne doivent pas dépasser 50% de leurs capacités d'accueil, sans toutefois recevoir plus de 100 personnes. Le port du masque est obligatoire dans tout le Royaume.

Ces derniers jours, le Maroc a assoupli plusieurs restrictions liées au Covid-19. Il est désormais autorisé de se déplacer sans restrictions au niveau national. Les restaurants, cinémas et les théâtres, tout comme les piscines publiques ont à nouveau rouvert. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays.

Toutes les plages du Maroc sont officiellement autorisées d'accès pour la saison estivale, dans le respect de la distanciation physique. Le Club Med a déjà annoncé l'ouverture de son club de Marrakech le 12 juin et du club Yasmina de Cabo Negro près de Tanger le 26 juin.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les vols seront opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) depuis la réouverture des frontières du Maroc le 15 juin par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion. Les compagnies Transavia, Ai France, Royal Air Maroc, Ryanair et TUI fly ont mis en vente des billets d'avion pour le Maroc depuis la mi-juin et pour toute la période estivale.