Confinement en Europe : l'Italie endeuillée, l'Allemagne durcit ses mesures, on fait le point par pays

Couvre-feu et déconfinement progressif, durcissement des mesures, quatorzaine... On fait le point sur les nouvelles restrictions mises en place en Europe pour tenter d'endiguer la deuxième vague de coronavirus à l'approche des vacances de Noël.

[Mis à jour le 14 décembre 2020 à 10h26] Attendues avec impatience car elles sont l'occasion de se retrouver en famille à l'occasion des fêtes de fin d'année, les vacances de Noël auront une saveur particulière en cette année 2020. Si certains pays comme la France ont annoncé un déconfinement progressif et la mise en place d'un couvre-feu avec exceptions pour permettre de se retrouver en petit comité à Noël, d'autre pays ont été contraints de renforcer leurs mesures face à une recrudescence de cas de coronavirus. On fait le point sur les restrictions en Europe pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19.

En Allemagne, Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble du pays, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas de Covid-19. La chancelière allemande a ainsi annoncé un confinement strict, avec la fermeture des commerces non-essentiels et des écoles à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier.

Gérée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une carte unique de zones rouges, vertes, oranges et grises permet aux voyageurs de mieux s'y retrouver (disponible ICI et mise à jour le 10 décembre 2020). Au total, une vingtaine de pays de l'UE, dont la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas ou encore l'Italie et le Royaume-Uni apparaissent en rouge en raison de leur situation sanitaire. Aucun pays n'apparait en vert cette semaine et seules l'Irlande, l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Norvège sont majoritairement en orange avec quelques zones vertes ou oranges.

Carte des restrictions de voyages de l’UE © ECDC

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Afin d'éviter un rebond de la pandémie, les Espagnols ne pourront pas se réunir à plus de 10, enfants compris, les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. Du 23 décembre au 6 janvier, les déplacements entre les régions seront interdits, sauf pour des besoins essentiels. Les bars et et les restaurants sont ouverts, mais soumis à un couvre-feu nocturne, qui pourra être retardé par les régions jusqu'à 1h30 à Noël et au Nouvel An

L'Espagne oblige depuis le 23 novembre prochain, les voyageurs provenant de 65 "pays à risque", dont la France, à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à leur arrivée sur le territoire espagnol. Cette mesure s'appliquera "dans les points d'entrée" dans le pays, c'est-à-dire les aéroports et les ports, les frontières terrestres n'étant actuellement pas soumises à des contrôles comme lors de la première vague de la pandémie.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes.

Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

Les plages sont ouvertes mais les règles (réservation, limitation de la fréquentation...) sont décidées par chaque municipalité.

L'Italie a totalisé samedi le plus grand nombre de morts du coronavirus en Europe depuis le début de l'épidémie (64 036 décès) dépassant ainsi le Royaume-Uni. Les voyageurs en provenance de France qui viendraient en Italie entre le 21 décembre et le 6 janvier seront soumis à une quatorzaine sur place (14 jours), même s'ils disposent d'un test négatif. Enfin, du 21 décembre au 6 janvier, les déplacements entre régions seront interdits.

Le couvre-feu de 22 heures à 5 heures reste en vigueur et sera prolongé jusqu'à 7 heures la nuit du Nouvel An. La messe du réveillon de Noël du pape François commencera à 19h30, pour permettre à un nombre limité de fidèles d'y assister et de respecter le couvre-feu. "Les déjeuners avec des dizaines de personnes à Noël sont à proscrire. Souvenons-nous que les contacts sans masque et sans distanciation augmentent la probabilité que le virus se propage. Il faut adopter une grande prudence, peu bouger, être très attentifs quand nous rencontrons des personnes en dehors de notre cercle restreint", a de son côté recommandé le président de l'Institut supérieur de la santé italien, Silvio Brusaferro. Les pistes de ski et remontées mécaniques ne pourront rouvrir qu'à partir du 7 janvier.

C'est en Belgique que les mesures seront les plus drastiques durant les vacances de Noël. Le gouvernement a ainsi demandé à chaque foyer de n'accueillir qu'un seul invité extérieur, deux pour les personnes vivant seules. Un couvre-feu sera en vigueur de minuit à 5 heures et des contrôles de police à domicile seront mis en place.

Il est toujours possible pour les Français de passer quelques jours en Belgique. Pour cela, et uniquement si le séjour dépasse les 48 heures, un test PCR est obligatoire, tout comme un formulaire de localisation des passagers qui doit être remis aux autorités dans les deux jours après l'arrivée sur le territoire. Une quarantaine de 7 jours est cependant requise pour les voyageurs en provenance d'une "zone rouge" : la ville de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, Guyane française et Mayotte. D'autres départements français se sont ajoutés à cette liste début septembre : les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Loiret, la Gironde, le Rhône, le Var et la Guadeloupe. Tout voyageur en provenance de l'une de ces zones doit remplir un formulaire en ligne, puis se faire dépister et s'isoler à son arrivée.

Alors que les nouveaux cas de contamination sont en forte hausse notamment à Londres, es autorités britanniques ont décidé d'alléger les restrictions durant quelques jours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Du 23 au 27 décembre, trois foyers différents pourront se rassembler sur une période de 5 jours maximum. Les déplacements seront possibles mais les règles varient selon les régions. Sur d'importantes parties du territoire, deux foyers différents n'ont pas le droit de se réunir en intérieur. Dans toute l'Angleterre, toute réunion est limitée à six personnes. Pour les Français qui prévoient de passer les fêtes outre-Manche, sachez que la quarantaine a été réduite de 14 à 10 jours

Partout en Angleterre, les commerces non essentiels pourront rouvrir, la consigne de rester chez soi sera levée et le télétravail restera recommandé. Mais dans les zones placées dans le niveau d'alerte le plus élevé, comme Birmingham, Manchester, Newcastle, Bristol et Leeds (23 millions de personnes au total), les pubs et restaurants resteront fermés, ne pouvant proposer que de la vente à emporter ou des livraisons. Il sera interdit de rencontrer des personnes n'appartenant pas à son foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf exceptions comme dans des parcs.

Dans la capitale Londres, comme dans la majorité de l'Angleterre (32 millions de personnes), le risque est considéré comme "élevé" (niveau 2): les pubs et restaurants ne peuvent ouvrir que s'ils servent des repas et les réunions entre différents foyers sont limitées à six personnes à l'extérieur, mais interdites à l'intérieur, interdisant repas entre amis et familles chez soi comme au restaurant. Dans la capitale Londres, comme dans la majorité de l'Angleterre (32 millions de personnes), le risque est considéré comme "élevé" (niveau 2): les pubs et restaurants ne peuvent ouvrir que s'ils servent des repas et les réunions entre différents foyers sont limitées à six personnes à l'extérieur, mais interdites à l'intérieur, interdisant repas entre amis et familles chez soi comme au restaurant. Seules trois zones, représentant à peine 1,27% de la population anglaise, ont été placées dans le niveau d'alerte "moyen", le moins élevé: les Cornouailles, l'Ile de Wight et les Iles Scilly. Ce classement fera l'objet d'une première évaluation le 16 décembre.

Le gouvernement néerlandais déconseille fortement de se rendre dans des régions à l'étranger particulièrement touchées par la Covid-19 (régions classées " orange " ou " rouge " dans la typologie observée par les autorités néerlandaises) et demande la mise en quarantaine à domicile pendant dix jours aux voyageurs provenant de France à leur arrivée aux Pays-Bas. Les passagers se rendant aux Pays-Bas par voie aérienne doivent remplir un formulaire de déclaration de santé avant l'embarquement. Dans le cas où un voyageur présente l'un des symptômes énumérés dans le formulaire de déclaration de santé, il ne sera pas accepté sur le vol. Ceci est également applicable pour les passagers en transit.

Quelques mesures strictes concernent également tout le pays : les rassemblements restent limités à 20 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active.

Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

Dans les aéroports, la prise de température des passagers à leur arrivée est obligatoire.

Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

Un label "Clean & Safe" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

Les restaurants sont ouverts, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

Quelles conditions à respecter en Grèce ?

Commerces non-essentiels, restaurants, cafés, salles de spectacle, musées, salles de sport sont fermés à Athènes et dans les régions les plus peuplées du pays. En revanche, les entreprises et les écoles continuent de fonctionner pour éviter de nuire davantage à l'économie. Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent remplir un formulaire en ligne au moins 48h avant le voyage. Surtout, la Grèce exige qu'ils présentent à l'embarquement les résultats rédigés en anglais d'un test négatif au coronavirus (RT-PCR) de moins de 72h pour toutes les arrivées. Le test PCR Covid-19 n'est pas exigé pour les enfants nés en 2011 et après. Un dépistage aléatoire au virus peut être demandé à l'arrivée des voyageurs qui, s'il est positif, entraîne une quarantaine de 14 jours (au moins 7 jours pour les cas contacts) dans une structure désignée par les autorités sanitaires.