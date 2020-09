Confinement et quarantaine : Royaume-Uni, Espagne, Maroc, les nouvelles restrictions face au Covid-19

Alors que l'IATA demande la levée des quarantaines, plusieurs pays ont mis en place de nouvelles mesures de restriction depuis et vers la France face à la résurgence du Covid-19. Royaume-Uni, Espagne, Maroc... On fait le point sur les mesures liées au Covid-19 en Europe et dans le monde.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 10h15] Interdiction des voyages non-essentiels, masques obligatoires en intérieur et extérieur, distanciation, tests PCR, prise de température… Attention avant de réserver vos billets d'avion pour un city break ou une semaine de vacances dans les semaines à venir, certains pays d'Europe ont imposé de nouvelles mesures d'hygiène et conditions d'entrée sur le territoire afin de contrer la propagation du Covid-19. Sept pays de l'Union européenne (Espagne, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, République tchèque et Malte) affichent une évolution de l'épidémie de Covid-19 inquiétante et des risques accrus de mortalité, s'alarme le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi une batterie de nouvelles restrictions concernant l'Angleterre : fermeture à 22h des pubs, bars et restaurants, télétravail encouragé, mariages limités à 15 participants, report du retour du public aux manifestations sportives. Le port du masque obligatoire est étendu aux employés de commerces, de bars et restaurants, et les sanctions durcies.

L'Italie a revu sa politique d'entrée sur le territoire pour les voyageurs français. Alors que tous les voyageurs arrivant de l'Hexagone doivent remplir un formulaire avant d'entrer sur le territoire italien, certains d'entre eux devront également se signaler dès l'arrivée à l'autorité sanitaire régionale et présenter le résultat négatif d'un test moléculaire (PCR) ou antigénique de moins de 72h, ou se soumettre à un test sur place en arrivant en Italie. Ces mesures, qui entrent en vigueur ce 22 septembre 2020 concernent les voyageurs qui, au cours des 14 derniers jours, ont séjourné ou transité par les régions françaises suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En Belgique, le ministère des affaires étrangères a décidé de placer Paris ainsi que 15 autres départements français en zone interdite, pour cause de Covid non maîtrisé. Les voyages "non essentiels" à destination de ces départements sont donc formellement prohibés. Les vacanciers qui en reviennent devront se faire tester sur-le-champ et subir une quarantaine immédiate. De son côté, le Danemark a de nouveau fermé ses frontières aux Français depuis le 29 août. La France sera de nouveau considérée comme un pays "sûr" lorsque son taux d'incidence sur les 14 derniers jours repassera sous le seuil de 20 cas pour 100.000 habitants

L'Allemagne, qui occupe la présidence tournante de l'Union européenne, a affirmé fin août qu'elle souhaitait harmoniser les restrictions de voyage au sein de l'UE. La durée de la quarantaine obligatoire (10 à 14 jours), la validité des tests de dépistage (de 48 à 96 heures avant l'arrivée) ainsi que la définition d'une "zone à risque" diffèrent fortement d'un pays à l'autre et peuvent ainsi semer la confusion chez les voyageurs.

La Pologne a suspendu les liaisons aériennes avec la France depuis le 16 septembre 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, a annoncé le gouvernement polonais. Les vols sont interdits jusqu'au 29 septembre, seuls les vols charters réservés avant le 16 septembre sont autorisés.

Face à ces nombreuses mesures restrictives, plus de 20 associations européennes du secteur du voyage et du tourisme* (représentant plus de 5000 membres) ont adressé une lettre ouverte à Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne afin de mettre en place un processus de coordinations sur les restrictions qui concernent les voyages dans l'Union Européenne.

A noter : pour des informations plus complètes sur trois pays très prisés - Espagne, Italie et Portugal - n'hésitez pas à consulter nos focus dédiés. Ils comprennent toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage et vivre des vacances sereines, même en cette période délicate :

Le Royaume-Uni a mis en place une quarantaine pour les voyageurs venant de France, des Pays-Bas et de Malte depuis le 15 août. Une mesure qui avait déjà été imposée, mais qui avait été levée le mois dernier. Il faudra remplir au préalable le Public Health Passenger Locator Form disponible sur Internet et donner une adresse et un numéro de téléphone permettant aux autorités de contacter les intéressés pendant la durée de la quarantaine. La France a mis une place une réciprocité concernant cette mesure de mise en quarantaine. Les voyageurs arrivant en Angleterre depuis le Portugal continental, destination prisée des touristes britanniques, de Hongrie et de territoires français d'outre-mer devront subir une quatorzaine en raison d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le gouvernement britannique. "Les données montrent que nous devons retirer le Portugal (mais pas les Açores et la Madère), la Hongrie, la Polynésie française et la Réunion de la liste des pays exemptés de quarantaine, pour assurer la sécurité de tous", a annoncé dans un tweet le ministre des Transports britannique.

Les restrictions à l'entrée des territoires français et espagnols sont maintenant levées. Toutefois, le régime espagnol avec ses provinces autonomes peut entraîner des différences entre les régions. Si vous souhaitez vous rendre en Catalogne, sachez que le masque est obligatoire dans l'espace public depuis le 9 juillet. Plusieurs règles sont à retenir :

Aucune restriction à l'entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine n'est en vigueur actuellement.

à l'entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine n'est en vigueur actuellement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes.

pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes. Le port du masque est obligatoire dans les véhicules, si les passagers ne résident pas dans le même foyer.

Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

L'Espagne a dévoilé vendredi de strictes limitations à la liberté de mouvement de quelque 850.000 personnes de la région de Madrid. A partir de lundi, elles ne pourront sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, aller chez le médecin ou amener leurs enfants à l'école. Il ne s'agit pas pour autant d'un retour aux sévères mesures imposées au printemps, ont affirmé les autorités. Le Premier ministre Pedro Sanchez a assuré samedi soir "ne pas envisager un confinement du pays".

Les plages sont ouvertes mais les règles (réservation, limitation de la fréquentation...) sont décidées par chaque municipalité.

Des mesures de confinement ? La vigilance est toujours de mise depuis la découverte de plusieurs foyers épidémiques notamment à Rome et en Vénétie. Toutefois, aucune mesure de reconfinement n'a été annoncée pour le moment.

n'a été annoncée pour le moment. Dans toute l'Italie, il est obligatoire de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Depuis le 16 août, le port du masque est désormais obligatoire entre 18h et 6h dans les lieux publics.

dans les lieux publics intérieurs. Depuis le 16 août, le port du masque est désormais obligatoire entre 18h et 6h dans les lieux publics. Les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union Européenne ne sont plus soumis à une quarantaine et sont libres de se déplacer . Toutefois, avant d'entrer sur le territoire Italien, il faut remplir un formulaire d'autorisation, disponible ici (en italien).

. Toutefois, avant d'entrer sur le territoire Italien, il faut remplir un d'autorisation, disponible ici (en italien). Concernant les musées , il est vivement conseillé d'avoir son ticket d'entrée en ligne avant de se rendre sur place. De plus, les visiteurs devront porter un masque et se laver les mains avant de rentrer dans le musée.

, il est vivement conseillé d'avoir son ticket d'entrée en ligne avant de se rendre sur place. De plus, les visiteurs devront porter un masque et se laver les mains avant de rentrer dans le musée. L'Italie a annoncé la fermeture des discothèques en plein air. Celles en lieu clos n'ont jamais rouvert.

Les bords de mer italiens sont accessibles depuis début juin. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions. La plupart des liaisons aériennes vers et au départ de l'Italie sont assurées.

Pour les touristes étrangers, l'enregistrement est obligatoire à l'entrée dans quatre régions d'Italie :

Sardaigne : il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région 48 heures avant le départ (ce formulaire n'est pas disponible en format papier à bord des avions ou des navires)

Sicile : il est obligatoire de s'enregistrer sur le site Sicilia SiCura et/ou via l'appli Sicilia SiCura (Play Store - Apple Store). Pour informations et assistance, le numéro gratuit est actif : Tél. 800.458787

Quelques mesures strictes concernent tout le pays : les rassemblements restent limités à 20 personnes, la consommation d'alcool est interdite dans l'espace public, le confinement est obligatoire pour les personnes testées positives ou sous vigilance active. Trois zones sont différenciées au Portugal, dans lesquelles s'appliquent des mesures de déconfinement différenciées (voir sur le site de l'ambassade tous les détails).

Des mesures de confinement ? Les autorités ont observé une présence inquiétante de foyers de contamination en périphérie de Lisbonne. Depuis le 1er juillet, 700 000 habitants de 19 quartiers populaires de la banlieue de la capitale portugaise ont été reconfinés à domicile. Dans ces zones, les rassemblements sont par ailleurs limités à 5 ou 10 personnes.

Aucune quarantaine n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée.

n'est exigée pour les voyageurs français, sauf si vous venez des territoires d'outre-mer. Des dispositions spéciales sont en vigueur si vous désirez voyager vers les Açores et Madère, les visiteurs devant présenter un test négatif au COVID-19 réalisé dans les 72h avant leur débarquement, ou bien l'effectuer à leur arrivée. Dans les aéroports, la prise de température des passagers à leur arrivée est obligatoire.

des passagers à leur arrivée est obligatoire. Une règle de distanciation sociale de 2 mètres est à respecter dans l'espace public.

est à respecter dans l'espace public. Le port du masque est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public.

est obligatoire dans les transports, les services publics, les commerces et supermarchés, les espaces fermés et les lieux touristiques ou accueillant du public. Un label " Clean & Safe " a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité.

" a été créé par l'organisme chargé du tourisme, Turismo de Portugal. L'obtention de ce label par un établissement hôtelier ou un site touristique doit garantir que les gérants respectent toutes les mesures de sécurité. Les restaurants sont ouverts , avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h.

, avec une capacité d'accueil limitée à 50% et une fermeture au plus tard à 23h. Pour les plages, une signalétique sur l'occupation des plages a été mise en place (vert : occupation faible, jaune : occupation élevée, rouge : occupation saturée). Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application Info Praia ou sur le site Apambiente.

Tous les voyageurs qui reviennent d'un pays situé en dehors de l'espace Schengen et de l'Union européenne doivent effectuer une quarantaine et un test afin de pouvoir rentrer en Belgique. Elle est également obligatoire pour les voyageurs qui reviennent de Malte, de certaines régions de Bulgarie, de Roumanie, d'Espagne et de Leicester, en Angleterre.

Plusieurs départements français sont placés parmi les "zones rouges" par les autorités belges. Il s'agit de la ville de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, Guyane française et Mayotte. D'autres départements français se sont ajoutés à cette liste le vendredi 4 septembre : les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, le Loiret, la Gironde, le Rhône, le Var et la Guadeloupe. Tout voyageur en provenance de l'une de ces zones doit remplir un formulaire en ligne, puis se faire dépister et s'isoler à son arrivée.

Depuis le 1er août, toute personne qui rentre en Belgique depuis l'étranger ou qui souhaite y séjourner plus de 48 heures doit compléter un formulaire électronique d'identification Passenger locator form dans les 48 heures précédant l'arrivée. Il est disponible ici.

Le port du masque est devenu obligatoire dans certains espaces publics extérieurs à forte fréquentation touristique et dans les transports en commun à partir de 12 ans, sous peine d'amendes.

est devenu obligatoire dans certains espaces publics extérieurs à forte fréquentation touristique et dans les transports en commun à partir de 12 ans, sous peine d'amendes. La quasi-totalité des espaces accueillant du public ont rouvert, mais les distanciations physique restent de 1,5 mètre entre les personnes.

Depuis le 1er juillet, toutes les personnes qui résident en France sont autorisés à entrer en Grèce. Tous les aéroports grecs peuvent accueillir des vols internationaux. C'est pourquoi la Grèce est particulièrement prisée par les touristes français en cet été 2020. Toutefois, le pays a imposé quelques mesures :

Tous les voyageurs doivent obligatoirement remplir un formulaire en ligne (disponible ici en anglais) au moins 48h avant le voyage.

en ligne (disponible ici en anglais) au moins 48h avant le voyage. Un dépistage aléatoire peut être réalisé à l'arrivée de voyageurs, quelle que soit leur nationalité et leur voie d'entrée en Grèce. En cas de résultat positif, une quatorzaine devra être observée dans une structure désignée par les autorités sanitaires, avec prise en charge par les autorités grecques.

aléatoire peut être réalisé à l'arrivée de voyageurs, quelle que soit leur nationalité et leur voie d'entrée en Grèce. En cas de résultat positif, une quatorzaine devra être observée dans une structure désignée par les autorités sanitaires, avec prise en charge par les autorités grecques. Le port du masque est obligatoire pour tous, dans tous les espaces publics fermés et dans transports publics (bateaux, avions, taxis, transferts, etc.).

Avec plus de 170 000 morts et 5,4 millions de cas recensés, les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché. Face à la pandémie de Covid-19, le pays a mis en place un grand nombre de restrictions d'accès au territoire. Plusieurs points à retenir :

Depuis le 14 mars 2020, l' interdiction d'entrée sur le territoire pour les personnes ayant séjourné et/ou transité dans l'un des pays de l'espace Schengen (dont la France) au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain.

pour les personnes ayant séjourné et/ou transité dans l'un des pays de l'espace Schengen (dont la France) au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire américain. Les ressortissants français qui sont résidents permanents ou bénéficient d'une exemption par le mariage notamment seront autorisés à entrer sur le territoire

ou bénéficient d'une exemption par le mariage notamment seront autorisés à entrer sur le territoire Pour les Français en déplacement temporaire aux Etats-Unis, le site de la diplomatie française demande de prendre les mesures nécessaires pour revenir en France. Le nombre de vols a été fortement réduit.