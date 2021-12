Voyage aux Etats-Unis : test négatif exigé pour tous les voyageurs même vaccinés

Les États-Unis exigeront à partir du début de la semaine prochaine que tous les voyageurs même vaccinés entrant sur le territoire américain présentent un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ.

[Mis à jour le 2 décembre 2021 à 12h10] Les voyageurs peuvent de nouveau se rendre aux Etats-Unis depuis la réouverture des frontières américaines le 8 novembre dernier. Toutefois, suite à la flambée des cas de Covid-9 et l'apparition du variant Omicron, les États-Unis exigeront que tous les voyageurs étrangers entrant sur le territoire présentent un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ, en plus d'être vaccinés "à partir du "début de la semaine prochaine", a affirmé la Maison Blanche. les Etats-Unis ont toutefois décidé de ne pas recourir à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers qui arrivent sur le territoire, un temps évoquée dans certains médias.

Les Etats-Unis autorisent tous les vaccins reconnus par l'OMS (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm et Sinovac) ainsi que les combinaisons de vaccins différents pour la première dose et les rappels. Un système de suivi des contacts a été mis en place par les compagnies aériennes, qui doivent ainsi collecter les informations permettant de contacter les voyageurs.

Les contrôles aux frontières pour aller aux Etats-Unis varient en fonction du pays d'origine. Ainsi, tous les ressortissants de l'Union européenne âgés de deux ans et plus et disposant d'une autorisation spéciale pour se rendre aux Etats-Unis doivent subir un contrôle visuel avec absence de symptômes ainsi qu'une prise de température aléatoire. Les personnes de deux ans ou plus doivent également présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou bien une attestation de vaccination, ainsi qu'une attestation sanitaire.

Depuis le 8 novembre 2021, les voyageurs vaccinés peuvent se rendre aux Etats-Unis suite à la levée du Travel ban. En plus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19, les voyageurs doivent présenter un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ et porter un masque. Il y aura quelques exceptions, notamment pour les enfants qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination.

Nombreux sont encore les pays à travers la planète à imposer à leurs touristes une quarantaine plus ou moins longue à leur arrivée sur le territoire. Cette quarantaine consiste en quelques jours - voire semaines en fonction des pays - d'isolement total. Aux Etats-Unis, les règles de quarantaine varient en fonction des Etats. Les autorités sanitaires locales recommandent toutefois aux personnes arrivant aux Etats-Unis depuis l'étranger d'effectuer une semaine de quarantaine au minimum, assortie d'un test PCR de 3 à 5 jours après leur arrivée. Pour connaître les règles de quarantaine liées à chaque Etat, il convient de se rapprocher du Consulat de l'Etat américain où le séjour est prévu.

Pour limiter la transmission du virus d'Etat à Etat, la plupart des pays du monde ont instauré une quarantaine pour les voyageurs provenant de l'étranger. Cette dernière a en effet fait ses preuves et permis de limiter les risques d'apparition de clusters. En France, une quarantaine est imposée aux voyageurs de retour de certaines destinations. Lorsqu'un résident français revient des Etats-Unis, il doit être en mesure de fournir un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures s'il est vacciné. Les voyageurs non vaccinés en provenance des Etats-Unis doivent quant à eux présenter un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures, puis subir une quarantaine de sept jours depuis leur domicile.

Pour freiner la propagation du virus sur leur territoire, les Etats-Unis ont mis en place un système de couvre-feu dans la plupart de leurs Etats. Ce couvre-feu a permis de diminuer l'apparition de clusters dans le milieu privé. Aux Etats-Unis, le couvre-feu est encore en vigueur dans certains Etats, même s'il a été supprimé dans la plupart. A New York, par exemple, le couvre-feu, en vigueur entre 20 heures et 5 heures, a été levé en juin 2021. Dans d'autres Etats du pays, il est encore en place et interdit à la population de quitter son domicile en soirée et dans la nuit. L'objectif ? Eviter les contagions lors des attroupements tardifs, plus propices au non-respect des gestes barrières.

Parce que les différents Etats ou les différentes régions d'un même pays peuvent connaître des situations sanitaires différentes, des mesures de restriction des déplacements à l'intérieur même des pays ont été mises en place sur de nombreux territoires. Ces mesures ont pour objectif de limiter la circulation du virus sur le territoire national, et d'isoler les clusters en évitant leur propagation. En plein cœur de la pandémie, les liaisons entre les différents Etats des Etats-Unis ont été particulièrement perturbées. Aujourd'hui, elles sont pour la plupart rétablies, et il est possible de relier un Etat à l'autre en voiture, en bus ou en train sans contrainte. Une excellente nouvelle pour les voyageurs, puisque voyager d'un Etat à l'autre représente l'un des plus grands attraits des Etats-Unis.

Après près de deux ans de Travel ban, les Etats-Unis ont rouvert leurs frontières aux voyageurs internationaux vaccinés le 8 novembre 2021. Ils devront par ailleurs se faire tester et porter un masque, tandis qu'un système de suivi des contacts sera mis en place, a indiqué le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients. Il y aura quelques exceptions, notamment pour les enfants qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. De plus, les nouvelles règles ne s'appliqueront pas tout de suite aux voyageurs traversant les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada.

Certains Etats des Etats-Unis comme New York ou la Californie ont été plus durement touchés par le virus. C'est pourquoi les autorités ont décidé de fermer de nombreux lieux publics au cœur de la pandémie. Aujourd'hui, ces sites ont pour la plupart rouvert, et les commerces non essentiels ont pu reprendre du service. Les parcs nationaux, notamment, sont de nouveau ouverts au public. Les commerces, les restaurants, les bars et les sites touristiques sont ouverts sous restrictions (jauges sanitaires, port du masque, distanciations sociales, etc.). Si le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, il demeure incontournable dans les transports en commun et dans les lieux publics clos. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont quant à eux interdits.

Tous les aéroports américains sont de nouveau ouverts, ce qui permet de voyager d'Etat en Etat relativement librement. Quant à la reprise des vols France-Etats-Unis, elle se fait progressivement depuis le début du printemps. Les compagnies aériennes reliant la France aux Etats-Unis reprennent peu à peu du service, avec moins de vols qu'avant la pandémie, mais un chiffre qui devrait grandement évoluer au cours de ces prochains mois.