"Grève aéroports Orly et Roissy : nouvelles annulations en vue samedi 9 juillet ?"

GREVE AEROPORT 10 JUILLET. Le mouvement de grève chez Aéroports de Paris (ADP) se poursuit en ce mois de juillet. De nouvelles perturbations sont attendues le week-end du samedi 9 et dimanche 10 juillet à Orly comme à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Quelles sont les premières prévisions, comment savoir si votre vol est concerné par des annulations ? On fait le point.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 09h49] Le mouvement de grève qui se poursuit au sein du personnel d'Aéroports de Paris (ADP) aura-t-il à nouveau un impact sur les vols opérés depuis et à destination des aéroports parisiens ce week-end du samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet ? C'est possible puisque le secrétaire général de la CGT du groupe, Daniel Bertone, a confirmé à l'AFP le dépôt de nouveaux préavis de grèves pour ce prochain week-end de juillet.

Déjà le week-end dernier, soit du vendredi 1er juillet au dimanche 3 juillet, un mouvement de grève au sein du personnel d'Aéroports de Paris (ADP) a perturbé le trafic aérien et entraîné retards et annulations de vols. La Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, avait demandé aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur six soit environ 17% des vols prévus à Orly et Roissy Charles de Gaulle vendredi. Sur l'ensemble du week-end, 10% à 15% des vols n'avaient pas été opérés. Si vous devez prendre un vol ou atterrir à Paris ce week-end des 9 et 10 juillet, surveillez vos boîtes mails et vos SMS ! Les compagnies aériennes doivent prévenir des annulations consécutives à ce mouvement de grève.

Quels vols annulés chez Air France samedi 9 juillet ?

Il est encore trop tôt pour avoir des prévisions détaillées sur le week-end du 9 et 10 juillet. ADP devrait communiquer d'ici la fin de semaine et permettre à la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, de transmettre son programme recommandé de vols aux compagnies aériennes. Chez Air France, lors des précédents week-ends, l'ensemble des vols long-courriers a été assuré, comme "90% des autres vols". Vous pouvez vérifier toutes les informations sur votre vol sur le site d'Air France via la page de recherche : chercher mon vol Air France. "Les clients concernés par des vols annulés seront notifiés, par SMS et e-mail, au plus tard la veille de leur voyage", précise la compagnie sur son site internet.

Quels sont les prévisions de vols pour la grève du samedi 9 juillet ?

Ce week-end s'annonce à nouveau comme une période noire dans les aéroports parisiens d'Orly et Roissy Charles de Gaulle. Les prévisions détaillées doivent être transmises en fin de semaine. Vous pouvez vérifier les dernières actualités sur votre vol via le moteur de recherche disponible sur le site d'Aéroports de Paris.

Jusqu'à quand la grève dans les aéroports de Paris va-t-elle durer ?

Un premier mouvement de grève était prévu sur la période du 30 juin au 3 juillet 2022 selon les prévisions disponibles sur le site d'Air France. Mais les syndicats préviennent d'une grève reconductible. "Tant que nos revendications ne seront pas satisfaites, nous poursuivrons la grève", précise Fabrice Criquet, secrétaire général de FO ADP au Parisien. Parmi les revendications, figurent des demandes d'augmentations de salaires. Un nouveau préavis de grève a ainsi été déposé pour la période du 9 au 10 juillet 2022.