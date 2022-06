Grève aéroports Orly et Roissy : quelles perturbations ce vendredi 1er juillet ?

GREVE AEROPORT 1ER JUILLET. Débuté jeudi 30 juin, un mouvement de grève reconductible chez Aéroports de Paris (ADP) devrait largement perturber le trafic aérien vendredi 1er juillet à Orly comme à Roissy Charles-de-Gaulle. On fait le point sur les annonces et les informations déjà disponibles en ligne.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 17h18] Si vous devez prendre un vol ou atterrir à Paris ce vendredi 1er juillet, surveillez vos boîtes mails et vos SMS ! Les compagnies aériennes doivent prévenir des annulations consécutives à un mouvement de grève débuté jeudi au sein du personnel d'Aéroports de Paris (ADP), l'entreprise gestionnaire des aéroports parisiens d'Orly et Roissy Charles de Gaulle.

Jeudi 30 juin, ce sont les pompiers d'ADP qui étaient en grève. Et si la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, avait demandé aux compagnies aériennes de réduire de 17% le programme de vol habituel, ce sont bien finalement 10% des vols prévus qui n'ont pas été opérés jeudi. Vendredi 1er juillet, la situation devrait être bien pire avec une mobilisation plus importante touchant tout type de salariés. Du côté d'ADP, le communiqué invite les voyageurs qui devaient embarquer ou atterrir à Roissy et Orly à consulter l'actualité de leur vol sur le site de la compagnie choisie. "Nous invitons donc les passagers à vérifier l'actualité de leur vol auprès de leur compagnie et à anticiper leur venue à l'aéroport : trois heures pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen", était-il précisé ce jeudi.

Quels vols annulés chez Air France vendredi 1er juillet ?

Chez Air France, l'ensemble des long-courriers a été assuré jeudi, comme "90% des autres vols". La compagnie s'attendait tout de même à 62 vols annulés jeudi 30 juin. La liste des vols opérés vendredi 1er juillet est "en cours de mise à jour" précise Air France qui prévoit tout de même d'assurer "l'ensemble de ses vols long-courriers" et près de 90% de ses vols court et moyen-courriers". Vous pouvez vérifier toutes les informations sur votre vol sur le site d'Air France via la page de recherche : chercher mon vol Air France. "Les clients concernés par des vols annulés seront notifiés, par SMS et e-mail, au plus tard la veille de leur voyage", précise la compagnie sur son site internet.

Quels sont les prévisions de vols pour la grève du vendredi 1er juillet ?

Le vendredi 1er juillet s'annonce bien comme une journée noire dans les aéroports parisiens d'Orly et Roissy Charles de Gaulle. La préavis de grève chez Aéroports de Paris (ADP) couvre cette fois tous les corps de métiers à l'appel de plusieurs syndicats comme la CFDT, la CFTC, la CGT, FO, Sud, Unsa et Solidaires. "Cela va être une pagaille absolue. Il faut s'attendre à des files d'attente monstrueuses, des retards et des annulations de vol", explique un membre de la CGT au Parisien mercredi 29 juin. Jeudi 30 juin à la mi-journée, la DGAC a transmis ses recommandations aux compagnies aériennes, leur demandant "de réduire leur programme de vols au départ et à l'arrivée de Paris - Charles de Gaulle de 7h à 14h." Déjà le 9 juin, 25% des vols avaient été annulés suite à un mouvement de grève. Vous pouvez vérifier les dernières actualités sur votre vol via le moteur de recherche disponible sur le site d'Aéroports de Paris.

Jusqu'à quand la grève dans les aéroports de Paris va-t-elle durer ?

Le mouvement de grève est prévu sur la période du 30 juin au 3 juillet 2022 selon les prévisions disponibles sur le site d'Air France. Mais les syndicats préviennent d'une grève reconductible. "Tant que nos revendications ne seront pas satisfaites, nous poursuivrons la grève", précise Fabrice Criquet, secrétaire général de FO ADP au Parisien. Parmi les revendications, figurent des demandes d'augmentations de salaires.