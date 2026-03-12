Les contrôleurs seront sans pitié : des amendes salées pour les passagers qui n'utilisent pas d'écouteurs

Utiliser son smartphone sans écouteurs dans les transports peut coûter cher.

Vous en avez déjà forcément vu dans le métro, le bus ou le train : ces passagers qui passent de longs coups de fil, parfois avec le haut-parleur, regardent des vidéos TikTok ou Instagram à plein volume, ou écoutent de la musique sans le moindre écouteur.

La SNCF notamment a essayé d'agir. Elle a commencé d'abord par différentes campagne d'information et de prévention et des affiches dans les gares. En 2023, Transilien SNCF Voyageurs avait même mené un sondage auprès de 1 008 Franciliens représentatifs : huit sur dix déclaraient ressentir une gêne due aux incivilités dans les trains, un chiffre qui grimpait à 85 % chez les 25-32 ans et les 50-64 ans, visiblement les plus excédés.

Mais que dit la loi ? Si elle n'est pas forcément très claire, elle est suppléée par un code des transports, avec des sanctions à la clé. La SNCF le rappelle clairement : "dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages, confiait un porte-parole au Figaro.

Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni d'une contravention de quatrième classe." Concrètement, cela représente une amende de 60 euros pour trouble de la tranquillité. La règle reste néamoins peu appliquée. Ca pourrait bien changer !

Le 12 février 2026, un usager de la SNCF a été verbalisé dans le train pour avoir regardé une vidéo trop fort sur son téléphone, relatait TF1 Info. Le voyageur ayant refusé de payer, l'amende a été majorée à 200 euros. L'infraction peut toutefois être contestée devant un tribunal de police.

La SNCF n'est pas la seule à intervenir. Ce phénomène a même un nom, il est baptisé bare beating dans les pays anglophones. À Londres, les Libéraux démocrates réclament une tolérance zéro et souhaitaient en 2025 porter l'amende à 1 000 livres sterling, soit environ 1 200 euros.

Des passagers fichés et interdits de vol ?

Loin du rail ou des routes, c'est cependant une compagnie aérienne américaine qui a décidé de frapper le plus fort ! C'est même désormais acté puisqu'inscrit dans ses conditions de vol, comme nous l'avons repéré. United Airlines a ainsi discrètement mis à jour son contrat de transport pour imposer le port d'écouteurs à bord de tous ses avions. Désormais, tout passager qui écoute de la musique, regarde une vidéo ou fait défiler un fil de réseau social émettant du son doit obligatoirement utiliser des écouteurs.

La mesure va très loin : la compagnie se réserve le droit de "refuser le transport, de façon permanente" à tout passager qui ne respecte pas cette règle. Autrement dit, un voyageur récalcitrant peut non seulement être débarqué de l'avion, mais aussi se voir définitivement interdit de vol sur United Airlines.

Et ce n'est pas tout : en vertu de cette nouvelle politique, les passagers contrevenants seront également tenus responsables de "toute perte, tout dommage ou toute dépense de quelque nature que ce soit" causés à la compagnie par leurs actes. On imagine le montant potentiel de l'amende en cas de vol dérouté !

La disposition se veut sans doute dissuasive et l'expert en voyages Scott Keyes a confié à la chaîne CBS News qu'il n'avait connaissance d'"aucune autre grande compagnie aérienne américaine ayant adopté une telle règle", ajoutant que "c'est en accord avec la façon dont la grande majorité des voyageurs se comportent et souhaitent que les autres se comportent."

Pour adoucir la mesure, mais aussi pour prévenir les récalcitrants qu'ils n'ont vraiment aucune excuse, United précise toujours sur son site : "Ne vous inquiétez pas si vous oubliez vos écouteurs pour votre vol. Vous pouvez demander des écouteurs gratuits". Pour le plus grand bonheur des autres voyageurs...