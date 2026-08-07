"Une odeur indéfinissable" ressentie à bord : un avion de la Lufthansa forcé à un atterrissage d'urgence en République Démocratique du Congo

Un avion de la Lufthansa reliant Johannesburg à Francfort a dû se dérouter dans la nuit de jeudi à vendredi vers Brazzaville, au Congo, à cause d'une odeur mystérieuse à bord.

C'est un voyage qui ne s'est pas déroulé comme prévu pour les passagers du vol LH573 de la compagnie allemande Lufthansa. Parti de Johannesburg, en Afrique du Sud, l'appareil devait rejoindre Francfort-sur-le-Main. Mais dans la nuit du 6 au 7 août, les pilotes ont finalement posé leur Boeing 747-8 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, bien loin de leur destination allemande.

À l'origine de ce déroutement : une odeur inhabituelle repérée dans la cabine. Interrogée par le média RTL.de, la compagnie confirme que le vol "a effectué un atterrissage intermédiaire en toute sécurité à Brazzaville après l'apparition d'une odeur indéfinissable dans la cabine". L'avion s'est posé normalement et l'ensemble des occupants a pu quitter l'appareil "de manière sûre et contrôlée".

Selon les chiffres communiqués, l'appareil transportait 363 passagers, auxquels s'ajoutaient 16 membres d'équipage, soit 379 personnes au total. Le porte-parole de la Lufthansa se veut rassurant : "Tous les 363 passagers et l'équipage vont bien et ont été hébergés dans des hôtels", a-t-il déclaré.

L'appareil avait décollé d'Afrique du Sud à 19h18, heure locale, et devait se poser à Francfort à 5h35 du matin. Un trajet nocturne classique, et donc interrompu par un incident inattendu. Pour organiser la suite du voyage, la Lufthansa a annoncé son intention de venir récupérer ses passagers : "Lufthansa viendra chercher les passagers dans la journée avec un avion de remplacement depuis Brazzaville et les ramènera à Francfort", précise l'entreprise, qui dit regretter cette "situation exceptionnelle" pour ses clients.

Reste une question : d'où venait cette odeur ? D'après les données de vol relayées notamment par le portail Flightradar24, les pilotes ont émis le code d'urgence international 7700, ou "squawk 7700". Ce signal alerte le contrôle aérien d'une situation d'urgence, qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'une urgence médicale à bord. Toujours selon ces données, il aurait été question de fumée dans la cabine, possiblement causée par des appareils électriques.

Mais la Lufthansa, elle, ne confirme pas ces informations et évoque uniquement une "odeur indéfinissable". Concernant une éventuelle cause précise de cette odeur, l'entreprise n'a fait aucune déclaration. Le Boeing 747-8 va, pour l'heure, rester au Congo afin d'y être "minutieusement contrôlé sur le plan technique".