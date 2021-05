Aéroport de Lyon Saint Exupéry : 83 destinations dont 7 nouveautés pour cet été 2021, les infos

La reprise du trafic aérien s'amorce cet été à l'aéroport de Lyon, avec la reprise des vols long-courriers et de nouvelles destinations dans le bassin méditerranée cet été. Destinations et infos.

[Mis à jour le 21 mai 2021 à 12h49] Quatrième aéroport français en nombre de passagers transportés après Roissy, Orly et Nice, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est situé à 25 kilomètres à l'Est de Lyon. L'offre estivale l'offre estivale 2021 comprend un renforcement vers le bassin méditerranéen (la Corse, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal) et sept nouvelles destinations.

Très prisé des voyageurs, le bassin méditerranéen sera renforcé avec de nouvelles dessertes vers le Portugal (Lisbonne, Faro, Porto et Funchal via Porto sans descente de l'avion). L'Espagne comptera 63 vols par semaine vers 10 villes reliées (Alicante, Barcelone, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Malaga, Minorque, Palma de Majorque; Ténériffe et Valence). Bari, reliée pour la première fois depuis Lyon, portera à 7 le nombre de destinations italiennes opérées avec 28 liaisons hebdomadaires.

La Grèce bénéficie d'une forte croissance de son offre avec 30 vols hebdomadaires vers 7 destinations (Athènes, La Canée, Héraklion, Corfou, Mykonos, Rhodes et Santorin en nouvelle liaison). La Corse sera également très prisée des vacanciers avec des lignes vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.

En long-courrier, Corsair lance pour la première fois à Lyon la Réunion et Mayotte 2 fois par semaine dès le 21 juin. Le Sénégal est aussi nouvellement relié avec Air Sénégal qui dessert Dakar depuis le 28 mars 3 fois par semaine.

L'aéroport de Lyon Saint Exupéry propose à ce jour plus de 130 destinations desservies par 46 compagnies aériennes : XL Airways, Vueling, EasyJet, Emirates, Air France, Aigle Azur, Flybe... En France, les voyageurs peuvent se rendre à Biarritz, Toulon, Nice, Paris, Lille ou encore Marseille. Au départ de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, vous pouvez également partir à la découverte de jolies villes en Europe et en Méditerranée telles que Barcelone, Dublin, Madrid, Rome, Marrakech, Porto, Funchal ou encore Amsterdam. Pour une semaine de vacances, vous pouvez également embarquer pour Budapest, Istanbul, Tel Aviv, New York (via Montréal), Punta Cana, Melbourne ou encore Dubaï.

Lancés en 2011, les travaux du Terminal 1 de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry permettent d'offrir une expérience de voyage plus fluide et plus confortable pour les passagers. Le Terminal 1 A et Terminal 1 B, dans deux halls distincts, ont fusionné pour former le nouveau Terminal 1. Celui-ci comprend une nouvelle esplanade, la nouvelle gare routière centralisée ainsi qu'une nouvelle salle de livraison bagages. Vous trouverez également dans le Terminal 1 de l'aéroport de Lyon près de 20 boutiques sur la place des Lumières ainsi qu'une aire de jeux pour les enfants et un espace de détente.

L'aéroport de Lyon Saint Exupéry est situé à environ 25 kilomètres à l'Est de la ville de Lyon, sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône. L'adresse exacte de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry est : 69125 Colombier-Saugnieu.

Les 10 premières minutes de stationnement sont gratuites dans les quatre parkings minute de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry : devant la Gare TGV, Terminal 1 (x2) et Terminal 2 (5 minutes gratuites seulement). Si vous souhaitez laisser votre véhicule plusieurs jours dans l'une des huit parkings de l'aéroport de Lyon (P0, P1, P2, P3, P4, P5, P5+ automatique), mieux vaut réserver une place sur le site de Paris Aéroport, de 6 mois à l'avance jusqu'à 4 heures avant votre départ. Retrouvez les infos (localisation, proximité avec les terminaux, tarifs...) sur les parkings de l'aéroport de Lyon en cliquant ICI.

Le Rhônexpress est la navette qui permet de relier le centre de Lyon à l'aéroport Lyon Saint Exupéry. Le tram fonctionne 7j/7 de 4h25 à minuit, avec des départs toutes les 15 minutes sauf de 4h25 à 6h et de 21h à minuit (toutes les 30 minutes). En direction de l'aéroport de Lyon, vous pouvez prendre le Rhônexpress au départ de Lyon Part-Dieu (30 minutes de trajet), de Vaulx-en-Velin - La Soie (20 minutes de trajet) ou de Meyzieu Z.I (10 minutes de trajet). Le prix du ticket navette aéroport de Lyon est de 16,30€ l'aller par adulte, 28,30€ l'aller retour et 133€ le billet 10 voyages. Les billets aller simple et aller retour, package et achats anticipés peuvent être achetés à des tarifs plus intéressants en ligne en cliquant ICI. Vous pouvez également vous en procurer dans les stations Rhônexpress et auprès de l'agent de bord.

Vous souhaitez consulter les horaires des départs des vols à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry en temps réel ? Le site de l'aéroport a mis en ligne un tableau des horaires actualisés heure par heure. Pour consulter les arrivées à l'aéroport de Lyon, cliquez ICI puis sur l'onglet Départs.

Le site de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry a mis en ligne un tableau des horaires actualisés où vous retrouverez heure par heure le statut des vols prévus à l'arrivée. Pour consulter les arrivées à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, cliquez ICI puis sur l'onglet Arrivées.

Vous souhaitez contacter l'aéroport de Lyon Saint Exupéry pour une question concernant votre vol ? Vous pouvez le faire par téléphone : 0 826 800 826 (0,15€ la minute).