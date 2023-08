Le premier hôtel volant au monde qui "n'atterrit jamais" : jetez un coup d'œil à l'intérieur

De la place pour environ 5 000 invités, et des installations récréatives telles que des cinémas, des piscines, des spas et même des centres commerciaux. C'est le projet fou dévoilé dans cette vidéo.

Une vidéo futuriste mettant en scène un gigantesque hôtel volant capable de rester dans le ciel pendant des années a fait sensation sur Internet. L'ingénieur yéménite Hashem Al-Ghaili, qui a créé la vidéo du concept Sky Cruise a confié à CNN : "j'ai imaginé un monde où voyager d'un endroit à un autre devient une expérience joyeuse, plutôt que de se battre pour l'espace pour les jambes". 'Al Ghaili dit avoir tiré son inspiration de l'un de ses films préférés, le dessin animé "Castle in the Sky" du Studio Ghibli, qui met en scène d'énormes navires volants avec des gens vivant à l'intérieur.

Tout comme ces navires, Sky Cruise est à une échelle énorme, avec de la place pour environ 5 000 invités, et des installations récréatives telles que des cinémas, des piscines, des spas et même des centres commerciaux. Sky Cruise fonctionnerait à l'énergie de fusion nucléaire propre - une technologie qui n'existe pas encore - qui lui permettrait de "rester au-dessus des nuages pendant plusieurs années", dit Al Ghaili. Les fournitures et les invités seraient amenés à l'hôtel en utilisant des avions de ligne commerciaux électriques et des jets privés, ajoute-t-il.

Seul problème de son invention : elle dépasse les limites de la technologie actuelle et viole les lois de la physique. Néanmoins, Hashem Al-Ghaili, qui a créé la vidéo du concept Sky Cruise sur la base d'un design futuriste de l'artiste Alexander Tujicov, insiste sur le fait qu'il n'est qu'une question de "temps" avant que le génie aéronautique ne rattrape sa vision.

Et, dit-il, son concept extravagant aidera à repousser les limites de ce qui est possible. Cependant, en raison de sa taille gigantesque, il aurait besoin de nouvelles infrastructures et d'adaptations de l'industrie aéronautique. "Le Sky Cruise est super massif !" dit-il. "Cela signifie qu'il aura besoin d'une énorme piste d'atterrissage qui n'existe pas maintenant." Et ce n'est pas tout, car il faudrait également apporter des modifications aux protocoles de navigation aérienne pour garantir que le reste du trafic aérien se déplace hors de sa trajectoire.

Tout le monde ne partage pas la confiance d'Al Ghaili dans le potentiel de ce design extraordinaire, plusieurs parmi ses millions de followers sur Facebook pointant les défauts fondamentaux de la conception de Sky Cruise. "Qu'elle soit alimentée par l'énergie nucléaire ou non, la gravité ne laissera jamais cette chose décoller du sol", a écrit l'un d'eux. Certains ont remis en question la sagesse d'envoyer un réacteur nucléaire dans les airs, tandis qu'un autre a souligné un problème très simple: garder l'eau dans la piscine pendant le décollage.

Al Ghaili insiste sur le fait que sa vidéo, vue 9,3 millions de fois sur Facebook, a un but au-delà du divertissement viral. "Des concepts disruptifs comme celui-ci inspirent le changement et nous aident à faire avancer l'humanité", dit-il.