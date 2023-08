À bord du plus long vol du monde : ce que cela fait de voler 19 heures sans escale

Comment sont réparties les classes et à quoi ressemblent les menus dans le vol le plus long du monde ? Près de 19 heures pour aller du continent américain à l'Asie.

Chaque année, les compagnies aériennes repoussent les limites pour connecter des villes du monde entier. Actuellement, le vol le plus long est assuré par Singapore Airlines. Ce trajet de 19 heures au départ de New York et à destination de Singapour est une véritable prouesse du voyage en ultra-long-courrier.

Pour découvrir ce que c'était vraiment, le journaliste Ramsey Qubein a récemment emprunté cette liaison directe entre New York et Singapour. À bord du Airbus A350-900ULR spécialement conçu par Singapore Airlines pour les très longues distances, il était installé en classe affaires, qui occupe la majorité de l'appareil. La classe premium economy se trouve dans le dernier tiers de l'appareil, la compagnie a choisi de ne pas proposer de classe économique traditionnelle sur un trajet aussi long.

Du menu à bord aux meilleurs sièges, voici exactement ce qu'est le vol le plus long du monde et ce qu'il faut savoir avant de monter à bord

Une fois à bord, il a découvert l'un des sièges les plus larges de la classe affaires. L'ensemble d'accessoires et les lavabos proposent des produits bien pensés, comme un spray anti-plis pour les vêtements (précieux après un long vol). Les hôtesses, vêtues de sarong kebayas conçus par Pierre Balmain, se présentent tout en offrant près de 1 000 options de divertissement. L'équipage s'adresse à chaque passager par son nom de famille et, à la fin du vol, ils saluent chaque passager individuellement.

Après le décollage, c'était l'heure de l'apéritif et d'un film. Les repas étaient servis avec grand soin et incluaient des entrées et des plats principaux du menu élaboré en partenariat avec le Golden Door Spa. Contrairement à la plupart des compagnies aériennes, le second repas est servi en milieu de vol plutôt qu'avant l'atterrissage. Heureusement, cela laisse une grande période de repos: lors de ce vol de 19 heures, Qubein a dormi 11 heures.

Ce qu'il aurait aimé savoir avant le départ

Singapore Airlines propose deux vols par jour depuis New York (JFK et Newark). Le vol depuis JFK part le soir, ce qui signifie qu'on peut manger puis dormir quelques heures après le décollage. En revanche, au départ de Newark, le vol part le matin, ce qui inverse le rythme.

Ses conseils? Demandez l'horaire exact des repas avant le décollage pour préparer votre propre planning de sommeil et de repas. N'oubliez pas non plus le service "Book the Cook" qui vous permet de commander votre plat préféré avant le départ.

Pour ceux en classe premium economy, il est conseillé de choisir l'un des sièges solos près des fenêtres à l'arrière de l'appareil pour bénéficier d'un espace supplémentaire.

Certains voyageurs préfèreront faire une escale, mais les billets pour Singapore Airlines sont très prisés. Sur le vol le plus long du monde, de nombreux voyageurs pourraient être prêts à dépenser davantage pour un meilleur repos et plus de temps à destination. Après tout, c'est tout l'intérêt d'un vol non-stop ultra-long-courrier.