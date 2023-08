La NASA développe un avion supersonique qui sera si rapide qu'au moment où vous aurez regardé la moitié de votre film, il vous aura déjà emmené de New York à Londres

La NASA prétend que ce jet supersonique réduira le temps de vol entre New York et Londres à moins d'une heure et demie. Voici tous les détails sur l'avion du futur.

La NASA est en train de concevoir un avion de ligne supersonique qui aurait une vitesse maximale de Mach 4 (~4828 km/h). Cela ne le rendrait pas seulement deux fois plus rapide que le Concorde, mais également plus rapide que le mythique avion espion SR-71 Blackbird conçu pour une vitesse maximale de Mach 3,2 (environ 4023 km/h). La NASA prétend que ce jet supersonique réduira le temps de vol entre New York et Londres à moins d'une heure et demie. Habituellement, un vol vers New York dure entre huit et neuf heures car les avions de ligne actuels volent à environ 965 km/h. Pour comparaison, le célèbre Concorde, qui a pris sa retraite il y a deux décennies, pouvait atteindre Mach 2 (2169 km/h).

Plusieurs raisons ont conduit à la fin du Concorde, le bang supersonique étant l'un des principaux obstacles. De nombreux pays interdisent les vols supersoniques à cause du bruit dévastateur causé lors du franchissement du mur du son. Cela inclut les États-Unis, où le vol supersonique pour l'aviation civile est interdit. Cependant, des chercheurs travaillent depuis des décennies pour développer une technologie capable de réduire les bangs supersoniques. La mission Quesst de la NASA est un de ces projets de recherche, qui vise à développer un avion supersonique expérimental silencieux, le X-59.

La NASA a annoncé ses plans pour le développement de l'avion supersonique cette semaine après avoir identifié cinquante routes transocéaniques reliant des villes majeures, notamment au-dessus de l'Atlantique Nord et du Pacifique. La question du bang supersonique ne se pose pas lorsqu'on vole au-dessus des océans. "Comme les États-Unis et d'autres pays interdisent les vols supersoniques au-dessus des terres, les études se sont concentrées sur les trajets transocéaniques, notamment les routes très fréquentées de l'Atlantique Nord et celles traversant le Pacifique", a déclaré l'agence spatiale américaine.

Pour avancer dans le développement de cet avion, la NASA attribuera deux contrats d'un an à des entreprises aérospatiales pour développer des conceptions dans le cadre de son Programme de Véhicules Aériens Avancés. Les deux équipes étudieront des aspects tels que la structure, la puissance, la propulsion, la gestion thermique et les matériaux nécessaires pour voler à Mach 4. Elles créeront également des conceptions non brevetées pour des véhicules conceptuels.

"Les concepts de conception et les feuilles de route technologiques sont essentiels pour nous lorsque les entreprises auront terminé", a déclaré Mary Jo Long-Davis, responsable du Projet de Technologie Hypersonique de la NASA. "Nous sommes également tous conscients de la nécessité de prendre en compte la sécurité, l'efficacité, les considérations économiques et sociétales. Il est essentiel d'innover de manière responsable afin de bénéficier aux voyageurs et de ne pas nuire à l'environnement."