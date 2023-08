Mieux vaut réserver vos prochains billets d'avion rapidement - une nouvelle taxe va faire grimper les prix

Les prix des billets d'avion des vols au départ de France pourrait augmenter dès 2024 en raison d'une augmentation de l'ecotaxe. Réserver avant cette augmentation peut être un bon plan.

Depuis plus d'une année, le coût des voyages en avion ne cesse de grimper. Pour ceux qui rêvent d'évasion ou qui doivent se déplacer pour le travail, cette nouvelle pourrait bien décourager plus d'un voyageur. Actuellement, le coût d'un billet d'avion est plus élevé qu'avant la crise de la COVID-19, et même 10% de plus qu'en 2017.

Mais, ce n'est pas tout. Une mauvaise nouvelle risque de rendre le ciel un peu moins bleu pour les voyageurs: une nouvelle taxe sur les billets d'avion est en préparation. En fait, il existe déjà une taxe de solidarité sur les billets d'avion, créée en 2005. Depuis 2020, cette taxe comprend une écotaxe sur les vols partant de la France. Elle varie entre 1,50 euro pour un vol intérieur en classe économique et 18 euros pour un vol hors de l'Union européenne en classe affaire. L'argent de cette écotaxe est utilisé pour financer les infrastructures de transport en France, comme les trains et les routes. Chaque année, grâce à cette écotaxe, l'État collecte environ 182 millions d'euros.

Alors, pourquoi envisager une nouvelle taxe? La raison évoquée est de favoriser le train face à l'avion. En effet, il a été constaté que pour un même trajet, prendre l'avion est souvent moins cher que le train en France. Une étude a même montré que le train pouvait être 2,6 fois plus cher que l'avion! Le budget 2024 de la France pourrait donc inclure une augmentation sensible de cette taxe afin de rendre l'avion moins compétitif.

Par ailleurs, il y a aussi des discussions à l'échelle européenne concernant une taxe sur le kérosène. Cette taxe viserait à imposer davantage le carburant des avions. Cependant, pour que cette taxe soit efficace, elle doit être adoptée par plusieurs pays en Europe, et non seulement par la France. Les discussions sur ce sujet patinent en ce moment ce n'est donc pas la plus dangereuse.

Ainsi si vous souhaitez voyager en 2024, il pourrait être plus intéressant de réserver votre voyage avant la fin de l'année, avant que la nouvelle taxe française entre en application. Il existe des sites, par exemple Google Flights, qui vous permettent de sélectionner une destination et une date et qui vous alertent dès que les prix des vols vers cette destination changent. C'est un bon moyen pour saisir les meilleures offres tarifaires des compagnies aériennes.