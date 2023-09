À quoi servent les pierres placées sur les voies ferrées ? Ce n'est pas pour faire joli

Les pierres placées le long des voies ont plusieurs fonctions bien précises. Mais on ne les retrouve pas le long des TGV et cela aussi a une raison !

Toute personne vivant près d'une voie ferrée ou d'un système de métro a probablement remarqué, à plusieurs reprises, les petites pierres disposées sous et autour des rails. Et bien que beaucoup pensent qu'elles sont là pour décorer la voie, elles remplissent en réalité de nombreuses fonctions pour améliorer la qualité et la sécurité des transports publics.

Toutes ces pierres placées sur les voies ferrées sont identiques. Elles sont appelées "ballast" et peuvent avoir un diamètre variant de 4 à 15 centimètres. Le fait que toutes les pierres utilisées sur les voies ferrées soient du ballast n'est pas un hasard. Après de longues études, il a été déterminé que ce matériau particulier avait de nombreuses qualités pour les trains et les voies :

La répartition uniforme du poids des trains.

Éviter que les fondations des voies ne s'enfoncent ou ne se déforment.

Maintenir les rails en position.

Minimiser les vibrations à l'intérieur du train.

Assurer une meilleure stabilité du train.

Empêcher la croissance des mauvaises herbes autour des voies.

Réduire la pression des voies sur le sol.

Assurer un drainage immédiat de l'eau de pluie, évitant la formation de flaques.

Cependant, ceux qui ont eu l'occasion de voir les voies en béton des trains à grande vitesse peuvent confirmer qu'il n'y a pas une seule pierre en vue. Cela est dû au fait que le ballast, lorsqu'il entre en contact avec la roue des trains, peut être projeté à grande vitesse, endommageant le train ou une installation proche. Bien que cela soit inévitable avec les trains traditionnels, cela reste peu fréquent. Mais pour les trains à grande vitesse, la pierre pourrait représenter un danger extrême.