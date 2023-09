C'est pour cette raison que les hublots des avions doivent être ouverts pendant l'atterrissage et le décollage

Quelques secondes avant le décollage et l'atterrissage, les hôtesses demandent de remonter les stores des hublots. A quoi cela sert-il ? Ce n'est pas pour admirer le paysage...

Pendant les instructions données par les membres de l'équipage avant et pendant le vol, il est courant de recevoir des directives sur la manière dont les stores des avions doivent être positionnés. Les hublots des avions de ligne remplissent plusieurs fonctions essentielles, au-delà de la simple vue panoramique qu'ils offrent aux passagers. L'une de ces fonctions, et sans doute la plus cruciale, est la capacité à identifier rapidement un problème technique aux abords de l'appareil. Que ce soit de la fumée, un incendie de moteur, une casse, ou tout autre incident potentiel, les hublots permettent à l'équipage et aux passagers de repérer ces situations d'urgence.

Selon les statistiques de 2022, 26% des accidents se sont produits entre le départ au sol et la montée de l'avion, tandis que 36,5% se sont produits entre la descente et l'atterrissage. Les urgences en vol représentent seulement 33,9% du total des accidents. Cela signifie que les moments de décollage et d'atterrissage sont les plus à risque. Ces phases ne durent généralement que de 30 à 45 secondes, ce qui signifie que les pilotes doivent prendre des décisions rapides en cas de panne de moteur ou de tout autre problème technique.

D'où l'importance que toutes les personnes à l'intérieur de l'avion puissent identifier rapidement un problème extérieur, sans que celui-ci soit caché derrière un store baissé. Par exemple, si un incendie se déclare près d'une des sorties de l'avion, cette dernière ne pourra pas être ouverte, et tous les passagers à bord devront se diriger vers une autre porte. En cas d'amerrissage (c'est-à-dire un atterrissage sur l'eau), il est important de vérifier que l'eau ne dépasse pas le niveau du seuil de la porte. C'est pour cela que l'ensemble des compagnies donnent cette consigne au décollage et à l'atterrissage.

Avec cette question de visibilité, il peut sembler préférable de laisser les stores toujours ouverts, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le choix varie d'une compagnie aérienne à l'autre et selon le modèle d'avion. En effet, le maintien des fenêtres fermées contribue au contrôle du climat à l'intérieur de l'avion. Les rideaux abaissés peuvent réduire la température intérieure de l'aéronef de 1,5°C à 2°C dans les régions les plus chaudes de la planète, car cela réduit l'incidence du soleil et améliore l'efficacité de la climatisation.

Enfin, fermer les stores permet aussi de plonger la cabine dans le noir et de permettre aux passagers de dormir même si l'avion se situe à ce moment là dans une zone où il fait jour. L'acclimatation au changement d'heure est ainsi facilité pour les passagers.