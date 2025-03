La nouvelle règle des 40 minutes arrive chez Ryanair, gare à l'amende

Les compagnies aériennes, et en particulier les low-cost, multiplient les règles pour les voyageurs. Cette nouvelle restriction chez Ryanair est à scruter de près si vous avez prévu un prochain voyage avec la compagnie irlandaise.

Ryanair serre la vis ! Entre la taille et le nombre de bagages autorisés en cabine, les règles d'enregistrement de plus en plus strictes et maintenant les conditions d'embarquement qui se durcissent, voyager en avion demande une bonne préparation en amont.

Le but affiché de ces transporteurs est de limiter les retards et de continuer à réduire leurs coûts opérationnels. Chaque minute compte et tout est fait pour optimiser le temps passé au sol entre deux vols. À ce petit jeu, Ryanair excelle et n'hésite pas à pénaliser financièrement les passagers qui ne respecteraient pas scrupuleusement le règlement affiché sur son site internet.

La compagnie irlandaise va même encore plus loin. Les retardataires devront bientôt s'acquitter d'une amende de 120 euros pour avoir raté leur vol, si ils souhaitent embarquer sur le suivant. Cette sanction sera également appliquée à ceux qui arriveraient jusqu'à une heure après le départ de leur vol initial dans l'espoir d'embarquer sur un prochain vol. Cette nouvelle règle sera appliquée dès le 1er mai 2025 sur tous les vols de la compagnie.

Michael O'Leary, le patron de Ryanair, justifie ces nouvelles règles par la volonté de garantir la ponctualité des vols. Selon le site internet de la compagnie, l'objectif est de "promouvoir l'importance d'arriver en avance à l'aéroport". La partie française du site de la compagnie comporte d'ailleurs un espace "Foire aux questions". Dans celui-ci, on peut désormais lire : "Nos comptoirs d'enregistrement et dépose-bagages ouvrent au plus tard 2 heures avant le départ du vol prévu et ferment strictement 40 minutes avant le départ du vol, sauf notification contraire avant le départ du vol. Si vous ne vous enregistrez pas avant cette heure, l'embarquement peut vous être refusé sans remboursement."

Ryanair avait déjà prévu, toujours à partir de mai 2025, de supprimer définitivement les cartes d'embarquement papier, y compris celles imprimées à la maison par les passagers. Tout se fera via l'application mobile, avec un processus 100% digital. Aujourd'hui, oublier sa carte d'embarquement coûte 66 euros. Dans deux ans, les voyageurs n'auront même plus cette option de secours et devront forcément présenter un format numérique. Même si ces restrictions peuvent sembler drastiques, elles sont jugées nécessaires pour mieux gérer le flux de passagers et assurer des décollages à l'heure.

Le conseil reste donc de bien vérifier en amont les conditions appliquées par votre compagnie aérienne et d'arriver à l'aéroport avec une bonne marge de sécurité. Pour les vols court-courriers, un minimum de 2h avant le départ est généralement recommandé, surtout en haute saison, compte-tenu des contrôles et des éventuelles files d'attente. En appliquant à la lettre ces règles, vous vous assurerez un voyage plus serein et des vacances qui débutent sur le bon pied... Sans retard ni amende !