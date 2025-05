Bientôt des voyages debout en avion ? Des compagnies pourraient installer ces nouveaux sièges

Les compagnies aériennes low-cost pourraient bientôt proposer des sièges debout révolutionnaires. Une innovation qui suscite autant d'espoirs que d'inquiétudes.

Voyager en avion à des prix défiant toute concurrence ? C'est le pari audacieux que pourraient bientôt relever plusieurs compagnies aériennes low-cost. Ils ont peut-être trouvé la clé pour baisser les prix du transport aérien. Tout le projet repose sur un nouveau design de sièges ultra-compacts, sur lequel travaille une entreprise italienne depuis plusieurs années.

Sa particularité est simple, elle consiste à vous faire voyager... debout presque comme dans des métros ou bus. Ces sièges innovants, présentés dès 2018 par le fabricant italien Aviointeriors, sont appelés "Skyriders 2.0". Ils ressemblent à des supports rembourrés sur lesquels les passagers peuvent s'appuyer plutôt que de s'asseoir.

Un agencement non conventionnel qui a un avantage certain : il prend peu de places et pourrait augmenter la capacité des avions jusqu'à 20%. En embarquant plus de passagers dans un avion, ce dispositif pourrait ainsi faire baisser drastiquement le prix des billets, notamment pour les vols de moins de 2 heures. On imagine en effet mal un passager rester sanglé de la sorte sur un vol long-courrier !

Peut-il arriver prochainement dans nos avions ? De nouvelles photos ont surgi sur le web, présentant ces fameux sièges déjà vus en 2018 lors d'un salon réservé aux professionnels du secteur à Hambourg. Pour rappel, Ryanair avait déjà manifesté son intérêt pour cette solution, le PDG Michael O'Leary évoquant même dès 2012 des tarifs aussi bas que 5 euros le billet. Mais depuis silence radio ! Pour l'heure, aucune compagnie ne s'est officiellement engagée à commercialiser ces places debout. Sur le site du fabricant, le fameux Skyrider n'est d'ailleurs plus mis en avant, comme constaté par Linternaute.com. De quoi mettre un sérieux coup de frein sur les dernières rumeurs qui vont jusqu'à promettre son arrivée en 2026. Sans aucune information complémentaire...

Il faut dire que l'idée divise. Si la promesse de démocratiser encore plus le transport aérien peut faire rêver de nombreuses compagnies, elle suscite aussi de vives critiques. Outre l'impact sur la planète si cette nouveauté permettait aux touristes d'enchainer les voyages durant l'année, beaucoup s'inquiètent de l'inconfort, des risques pour la santé et de la sécurité en cas de turbulences ou d'urgence.

Pour les experts aussi, le débat est loin d'être tranché. Si les normes de sécurité sont respectées, "cela devient plus une question de valeurs que de réglementation", estime un spécialiste du voyage, interrogé par la presse anglaise. Le Dr Akhil Bhardwaj, expert en sécurité aérienne, a pointé de son côté un problème majeur au Daily Express, celui de la réputation du transport aérien : "l'idée d'un bus volant qui entasse les passagers pourrait nuire à la perception que l'on a de la sécurité."

Une chose est sûre : si ces sièges debout sont adoptés, ils ne remplaceront pas de sitôt les sièges traditionnels dans nos avions. L'idée serait plutôt de proposer plusieurs options : low-cost debout, classe économie et premium. Comme l'indiquait déjà son fabricant en 2018, "Skyrider 2.0 ouvre l'expérience de voyage à un marché plus large, créant également un nouvel espace utile pour l'introduction de classes mixtes à bord du même avion." Reste à savoir si les passagers seront au rendez-vous ou vent debout...