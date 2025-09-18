Les règles changent encore : cet objet que tout le monde emporte en voyage sera vérifié et pourra même être confisqué

Les règles de sécurité changent encore dans certains aéroports. Il y est interdit de placer un objet particulier en soute, au risque de voir son bagage refusé à l'embarquement.

Taille des valises cabine, produits liquides, passage aux contrôle de sécurité... Les règles à l'aéroport au moment de monter dans un avion sont draconniennes. Et mieux vaut bien les connaitre pour éviter une mauvaise surprise avant même d'embarquer ! Or, vous l'ignoriez peut-être mais tout dépend aussi des pays où vous vous rendez. L'un d'entre eux a même des règles strictes.

Voyager en avion aux États-Unis est ainsi soumis à des règles draconiennes. La Transportation Security Administration (TSA), l'agence fédérale chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports, n'hésite pas à interdire l'accès à bord aux passagers qui ne les respecteraient pas.

La TSA vient d'ailleurs de publier de nouvelles consignes de sécurité qui concernent un objet du quotidien que beaucoup de voyageurs ont l'habitude d'emporter : la brosse à dents. Si elle reste autorisée en cabine, il est désormais formellement interdit de la placer dans un bagage en soute si vous possédez une brosse à dents électrique.

Selon les nouvelles instructions publiées le 4 septembre dernier, les brosses à dents électriques contenant une batterie au lithium doivent être transportées en bagage cabine. Tout bagage en soute contenant cet objet pourra être vérifié et refusé à l'enregistrement. La TSA et la Federal Aviation Administration (FAA) mettent en garde depuis plusieurs années contre les risques liés aux batteries au lithium, qui équipent de nombreux appareils électroniques comme les ordinateurs portables, les téléphones ou les batteries externes.

En effet, ces batteries peuvent prendre feu ou exploser, surtout lorsqu'elles sont endommagées. En cas d'incident, il est important que l'équipage puisse rapidement identifier le problème et intervenir. C'est possible si l'appareil se trouve en cabine mais pas s'il est dans un bagage en soute inaccessible pendant le vol.

Si vous voyagez avec votre brosse à dents électrique, voici donc quelques conseils à suivre pour éviter tout problème à l'aéroport :

Placez-la dans votre bagage cabine et non en soute. Vous pouvez éventuellement la mettre dans un bagage à main dédié si vous transportez plusieurs appareils électroniques.

Il est possible de la mettre dans votre bagage en soute mais la FFA précise sur son site : "Si les voyageurs souhaitent enregistrer des brosses à dents électriques ou d'autres appareils à batterie au lithium avec leurs bagages", la FAA indique qu'ils doivent être "complètement éteints et protégés pour éviter toute activation ou tout dommage involontaire".

Retirez la batterie si elle est amovible et emballez-la séparément pour éviter tout risque de court-circuit pendant le vol.

Signalez la présence de cet appareil si on vous le demande au contrôle de sécurité.

Les agents de la TSA sont réputés intraitables avec la sécurité. Mieux vaut donc prendre ses précautions avant de se rendre à l'aéroport. La longue liste des objets autorisés ou interdits est disponible sur le site de la TSA.