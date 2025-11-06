Plus seulement les bagages : les passagers aussi sont parfois pesés

La pesée des bagages à l'aéroport est devenue un rituel redouté par les voyageurs. Mais saviez-vous que des compagnies ont commencé à peser également leurs passagers sur certains de leurs vols ?

"Votre carte d'embarquement est là et vos bagages sont bien enregistrés. Maintenant, veuillez monter sur la balance". Cette scène dans un hall d'aéroport vous paraît surréaliste et difficile à imaginer ? On n'est pourtant plus très loin de la réalité !

Au fil des années, les compagnies aériennes ont multiplié les contrôles et les restrictions concernant les bagages des passagers. Les limites de poids et de dimensions sont devenues de plus en plus draconiennes, au point que tout dépassement se solde souvent par le paiement de suppléments qui peuvent être onéreux.

Mais saviez-vous que les bagages ne sont pas les seuls à être scrutés à la loupe ? Votre poids l'est aussi. Il peut même être demandé précisément par certaines compagnies ! Air New Zealand a même déjà mené une expérience de pesée des passagers à l'aéroport d'Auckland. L'objectif, relaté par CNN en 2023, était de collecter des données anonymes sur la charge et la répartition du poids dans les avions. Si les passagers peuvent être réticents à révéler leur poids, la compagnie a assuré alors veiller à préserver leur vie privée en rendant les informations invisibles sur les écrans des agents.

Aux États-Unis, la compagnie Cape Air est allée encore plus loin en instaurant la pesée systématique des passagers sur certaines de ses liaisons. Cette pratique, qui peut sembler intrusive de prime abord, est en réalité dictée par des impératifs de sécurité bien réels.

Un Cessna 402 de la compagnie Cape Air. © Cape Air

Cape Air réalise des liaisons régionales aux États-Unis, notamment au départ et à destination de Boston mais aussi dans certaines îles des Caraïbes ainsi que vers ou au départ de Puerto Rico. Ces liaisons se font sur des petits avions puisque Cape Air opère principalement avec des avions de type Cessna 402, d'une capacité maximale de 9 passagers. Or, dans ces appareils, chaque kilo compte ! La répartition du poids est cruciale pour garantir la stabilité et l'équilibre en vol. Avant d'embarquer, les passagers sont donc invités à déclarer leur poids ou même à se présenter sur une balance. Ces données permettent ensuite à l'équipage de les répartir judicieusement dans la cabine.

Interrogé par USA Today en 2023, John Cox, un ancien commandant de bord chez US Airways, confirmait alors déjà l'importance de ces mesures : "Oui, un problème de poids et d'équilibre peut être plus critique sur un petit avion, car même une petite erreur représente un pourcentage plus important du poids total. Une erreur de 200 kilos sur un avion qui pèse 2 tonnes représente un pourcentage élevé. C'est pourquoi les pilotes calculent soigneusement le poids et l'équilibre avant le vol. Quelle que soit la taille de l'avion, il doit être chargé dans les limites appropriées pour assurer un vol en toute sécurité."

Le moindre écart peut s'avérer critique dans un petit avion. Un calcul approximatif ou une mauvaise distribution de la charge suffisent à déplacer dangereusement le centre de gravité de l'appareil. Le risque d'accident n'est pas à exclure. D'où l'importance pour Cape Air d'enregistrer scrupuleusement le poids de chaque passager, mais aussi celui des bébés ou encore des bagages à main...