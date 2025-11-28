Annulations à Roissy et Orly : quels vols sont touchés par le rappel des A320 ?

Une douzaine de vols ont été annulés vendredi soir après l'annonce d'Airbus de suspendre ses A320 à la suite d'un incident. Peu d'annulations sont prévues samedi.

Se dirige-t-on vers un scénario tel qu'on a pu le connaître en 2019 avec des centaines d'avions cloués au sol ? À l'époque, après deux crashs mortels, de nombreux pays avaient décidé de suspendre le Boeing 737 Max. Interdits de vol, les avions stationnaient sur des parkings. Ce vendredi 28 novembre, c'est son concurrent européen Airbus qui a appelé à "arrêter immédiatement les vols" de plusieurs milliers de ses A320.

Selon les informations du Parisien, la compagnie Air France a annulé dès vendredi soir pas moins de 35 vols. Contactée par le quotidien, la compagnie a fait savoir que les clients concernés sont alertés individuellement par SMS ou mail. La compagnie française n'est pas la seule dans cette situation. EasyJet a aussi fait savoir qu'elle se préparait à "des perturbations", indiquant simplement : "Nous informerons directement nos clients de tout changement dans notre programme de vol demain et ferons tout notre possible pour limiter l'impact."

Quelques vols annulés au départ de Paris

À l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'après le tableau des départs disponible en ligne, 12 avions qui devaient décoller vendredi soir sont restés sur le tarmac. Dans le détail, les vols de 19h25 à destination de Budapest, 19h35 vers Toulouse, 20h40 à destination d'Alger, 20h55 vers Tunis, 20h55 vers Madrid, 20h55 vers Birmingham, 21h05 vers Marseille, 21h10 vers Oslo, 21h10 vers Montpellier, 21h25 à destination de Bologne, 21h30 vers Milan et 22h20 vers Istanbul ont été annulés alors qu'ils devaient être effectués avec un Airbus A320, selon TF1 Info.

Pour la journée de samedi, peu de vols sont marqués comme annulés : un vol Air France à 7h10 pour Casablanca, deux vols Qantas prévus à 10h20 en direction de Perth et Sydney et un vol Air France à destination de Rabat prévu à 12h55, en ce qui concerne Roissy. À Orly, un seul vol, prévu à 13h à destination d'Alger, est marqué comme annulé. On ignore toutefois si ces annulations sont directement liées à la mise à l'arrêt des A320.

Un logiciel de commande perturbé par le rayonnement solaire

À la suite d'un récent incident sur un vol entre Cancun (Mexique) et Newark (États-Unis), fin octobre, il a été découvert que "des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol". Ne souhaitant que la sécurité de ses passagers, Airbus a donc pris les devants et demandé à près de 6 000 de ses A320 de rester au sol, soit près de la moitié de la flotte sur le marché dans le monde, selon Actu.fr.

Si pour la plupart des avions il s'agit seulement d'un arrêt de "quelques heures", le temps que soit remise la version précédente du logiciel, pour un millier d'avions, un changement de matériel informatique est également nécessaire, ce qui porte leur arrêt à plusieurs "semaines". Un arrêt qui, par conséquent, peut affecter certains voyageurs. "Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients", a d'ailleurs reconnu le groupe dans son communiqué.