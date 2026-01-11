Après 8 heures d'attente dans un avion, les passagers apprennent que leur vol est annulé

Des passagers ont vécu un huis clos de 8 heures dans un avion bloqué sur le tarmac.

Entre pistes enneigées et besoins constants de dégivrer les avions, le transport aérien tourne au ralenti lors des gros épisodes de neige. Pour les passagers, l'attente peut tourner au calvaire. Si depuis quelques jours, d'importantes chutes de neige ont paralysé les principaux aéroports du continent, la situation a été particulièrement choquante dans l'un des plus fréquentés d'Europe.

Des passagers ont vécu un huis clos de plusieurs heures confinés dans une carlingue immobile sans savoir que le décollage n'aurait jamais lieu. La scène s'est produit à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol le dimanche 4 janvier. Vers 13h20, les passagers du vol British Airways à destination de Londres embarquent avec un décollage prévu à 13h45. Mais les aiguilles tournent et l'avion ne bougera plus jusqu'à 21 heures...

Après 8 heures d'attente à bord, le vol est annulé. Les passagers ont été invités à débarquer ! Un porte-parole de Schiphol a qualifié ce retard d'"excessif", ajoutant que "ce n'est agréable pour personne, et surtout pas pour les passagers". L'aéroport rejette la responsabilité sur la compagnie, mais le constat est là : après une journée entière confinée, les voyageurs ont été contraints de rentrer chez eux sans avoir quitté le tarmac...

Des voyageurs bloqués attendent à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas, le mercredi 7 janvier 2026. © Peter Dejong/AP/SIPA (publiée le 09/01/2026)

Et ce fiasco n'a pas été un cas isolé. À Amsterdam-Schiphol, plus de 400 vols ont été annulés dimanche, une centaine d'autres lundi et le pire s'est produit le mercredi 7 janvier avec au moins 800 vols supprimés sur la seule journée. Plus d'un millier de personnes ont dû passer la nuit directement dans l'aéroport, sur des lits de camp installés en urgence par les autorités...

En France, le passage au niveau 3 du plan "Neige et Verglas" a également saturé les terminaux parisiens, avec l'annulation préventive de 40 % des vols à Roissy-CDG et d'un vol sur quatre à Orly. Plusieurs témoignages rapportent des attentes de plus de 3 heures sur le tarmac à Roissy pour un dégivrage qui n'est jamais venu. En province, 6 aéroports ont dû suspendre leurs opérations, notamment à Strasbourg et Lille, laissant des centaines de passagers sur le tarmac.

En cas de neige, les compagnies invoquent souvent une "circonstance extraordinaire", ce qui les dispense de verser l'indemnité financière prévue par le règlement CE 261/2004 de la législation européenne. Cependant, la compagnie a l'obligation de fournir une assistance comprenant repas, rafraîchissements et hébergement (si le voyage est reporté au lendemain). Elle doit également proposer le choix entre le remboursement intégral du billet ou un réacheminement vers la destination finale.

En cas de blocage dans un avion, ce réflexe est à connaître : dès 2 heures de retard, vous avez la possibilité d'exiger une assistance (repas, rafraîchissements) pour tous les vols de 1 500 km ou moins, et dès 3 heures de retard pour les vols plus longs. En revanche, aucune réglementation européenne n'impose de délai précis au-delà duquel un avion bloqué au sol doit impérativement libérer ses passagers.